27 мая — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

27 мая в России отмечают День библиотек, а в мире чествуют врачей и фельдшеров скорой помощи. У мусульман сегодня Курбан-байрам — один из главных праздников исламского календаря. Жители Санкт-Петербурга празднуют День города. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 27 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 27 мая

* Общероссийский день библиотек

Профессиональный праздник российских библиотекарей установлен указом президента в 1995 году. Дату приурочили ко дню основания в 1795 году первой государственной общедоступной библиотеки России — Императорской публичной библиотеки (ныне Российская национальная библиотека).

Сегодня в стране более 100 тысяч библиотек — от школьных до научных. И хотя бумажную тишину все чаще вытесняют цифры и аудиоформаты, современные библиотеки стали популярными центрами знаний, творчества и общения.

* День города Санкт-Петербурга

27 мая (16 мая по старому стилю) 1703 года на Заячьем острове заложили первый камень Петропавловской крепости — так началась история Северной столицы. В 2026 году городу исполняется 323 года. Праздник выпадает на среду, но торжества растянутся на всю неделю, достигнув пика в пятницу и выходные — 29, 30 и 31 мая.

В сам день рождения пройдут возложение цветов к Медному всаднику, парад детско-юношеских духовых оркестров и традиционный полуденный выстрел с Нарышкина бастиона. Кульминацией празднования станет гала-концерт «Классика на Дворцовой» 29 мая, а в полночь состоится разведение Дворцового моста под «Гимн Великому городу» Рейнгольда Глиэра с мэппинг-представлением проекционным шоу.

* Международный день неотложной медицинской помощи

Сегодня профессиональный праздник у врачей, фельдшеров, медсестер и водителей скорой помощи. Дата неофициальная, тем не менее ее отмечают во многих странах. Праздник — повод поблагодарить бригады экстренной медицинской службы за их ежедневный труд, профессионализм и готовность быстро прийти на помощь.

Необычные праздники 27 мая • День итальянской говядины. Гурманы отмечают праздник в честь сочного и ароматного мяса, приготовленного по итальянским рецептам. В этот день можно устроить дома ужин с пастой, пармезаном и нежной говядиной. • День смелых решений. Если вы давно откладывали важный шаг, сегодня можно наконец решиться на то, что страшно, но давно хочется сделать. • День изобретения шпрот. В честь маленькой рыбки семейства сельдевых придумали целый праздник. А причина в том, что однажды ее придумали коптить особым способом и делать консервы. В конце XIX века в Европе появились первые консервные заводы, занимавшиеся производством шпрот. С тех пор это популярная закуска.

Что отмечают в разных странах 27 мая

День отмены рабства — Гваделупа, Сен-Мартен. В этот день в 1848 году на французских заморских территориях было отменено рабство. Сегодня праздник сопровождается шествиями, концертами и историческими реконструкциями. Дата напоминает, что свобода не дается просто так — за нее заплатили высокую цену.

День языков коренных народов — Перу. Праздник посвящен защите и сохранению культурного разнообразия страны, а также прав индейцев. Его учредили в 1975 году, когда язык кечуа признали официальным наравне с испанским. Позже такой же статус получили аймара и другие местные наречия. Сегодня в Перу насчитывается 48 живых языков коренных народов.

Серый день (National Gray Day) — США. В эту дату в США носят серую одежду, чтобы привлечь внимание к проблеме рака головного мозга. Серый цвет символизирует серое вещество мозга, а также сложность этого заболевания. Праздник учредили в 2011 году в память о жителе Чикаго 24-летнем Гэри Лихтенштейне, который умер от рака мозга в 2003 году. В память о нем был основан фонд, который собирает средства на исследования и поддержку пациентов. 27 мая в стране проходят акции, флешмобы и сбор пожертвований.

Религиозные праздники 27 мая

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) у мусульман

Один из главных праздников в исламе отмечают в десятый день месяца зуль-хиджа. Празднование начинается накануне после захода солнца. Курбан-байрам связан с историей о пророке Ибрахиме, который был готов принести в жертву сына, смирившись с волей Аллаха. Но в последний момент Всевышний заменил сына жертвенным бараном, показав, что ему нужна не человеческая жертва, а искренность и сила веры.

В этот день мусульмане совершают омовение, надевают чистую одежду, идут в мечеть на молитву, а затем приносят в жертву животное. Мясо делят на три части: одну оставляют себе, второй угощают родных, а третью отдают бедным. Праздник символизирует преданность богу, милосердие и заботу о ближних.

День памяти мученике Исидора Хиосского

Православная церковь сегодня чтит память святого Исидора, который жил в III веке и служил на римском флоте. Приняв христианство, Исидор не стал скрывать веру даже перед командованием. За отказ принести жертву языческим богам его подвергли пыткам и казнили на острове Хиос. Позже на этом месте возник монастырь, а святого Исидора стали почитать как покровителя моряков и военных.

Падмини Экадаши у индуистов

Это особый священный день в индуистском календаре, который выпадает на 11-е лунные сутки светлой половины дополнительного месяца Пурушоттама. Такой месяц добавляется раз в три года, чтобы согласовать лунный и солнечный календари.

В этот день верующие соблюдают пост, молятся и посвящают себя самоочищению и служению высшим силам. Считается, что ритуалы, совершенные в Падмини Экадаши, приносят больше блага, чем в обычные экадаши дни поста в ведической традиции, которые выпадают на 11-й день после новолуния или полнолуния.

Народные праздники и приметы 27 мая

* Сидор Бокогрей

День памяти мученика Исидора в народной традиции получил название Сидор Бокогрей. С этого дня на Руси переставали дуть холодные северные ветра (сиверы), и начинало по-настоящему пригревать солнце. Старики выходили на улицу, садились на завалинках и грели бока — отсюда и пошло название.

Еще одно прозвище дня — Огуречник: на Сидора начинали высаживать рассаду огурцов в открытый грунт. Считалось, что если 27 мая тепло, то лето будет ранним и урожайным. Также в этот день следили за прилетом ласточек и стрижей — по поверьям, они приносили на крыльях тепло.

Именины 27 мая

* Александр;

* Иван;

* Леонтий;

* Максим;

* Марк;

* Никита;

* Петр.

Приметы: что можно и нельзя делать 27 мая

Приметы о погоде

Если на Сидора тепло и солнечно — лето будет жарким и сухим.

Дождь с утра — к сырому июню и грибной осени.

Много пчел и шмелей — к хорошему урожаю фруктов и ягод.

Гроза в этот день — к затяжному лету и обилию трав.

Если ласточки летают низко — жди дождя.

Ночная роса — к ясной и теплой погоде.

Что можно делать 27 мая

* Высаживать рассаду огурцов — для хорошего урожая.

* Умываться из родника или колодца — к здоровью и ясной голове.

* Переодеться во второй половине дня — по поверьям, это помогает устранить болезни и неприятности.

* Посадить кустарник и загадать желание — когда вырастет, желание исполнится.

Что нельзя делать 27 мая

* Возвращаться, пройдя половину пути — к неудаче.

* Спать на одной подушке с другим человеком — мысли будут путаться.

* Ссориться, ругаться и сквернословить — к проблемам.

* Стричь ногти и волосы — можно срезать удачу.

* Решать важные вопросы за угловым столом — к ссоре.

Лунный календарь 27 мая

Фазы Луны: растущая Луна, 12-й день лунного цикла.

Луна находится в знаке зодиака Весы.

Согласно прогнозам астрологов, первая половина дня — один из самых позитивных и энергетически мощных периодов. Воплощение любых планов и замыслов приведет к желаемым результатам с наименьшими затратами сил. Можно смело отправляться в долгое путешествие.

После 16:53 наступает 12-й лунный день. Это время лучше посвятить отдыху после напряженной работы. Если верить звездным раскладам, не стоит начинать что-то новое и глобальное, а лучше завершить ранее начатое. В деловом сотрудничестве возможны успехи, основанные на взаимопонимании, но с принятием ответственных решений могут возникнуть сложности — велик риск долго колебаться между «за» и «против».

Растущая Луна в целом благоприятна для физических нагрузок, тренировок, поездок и перемены деятельности.

27 мая родились люди под знаком Близнецов, представители воздушной стихии, находящиеся под покровительством Меркурия.

Какие исторические события произошли 27 мая

* 1328 год — после смерти Карла IV французский трон перешел к Филиппу VI — первому королю из династии Валуа.

* 1794 год — Екатерина II подписала указ об основании порта и города Одесса.

* 1895 год — англичанин Бирт Акрес запатентовал один из первых кинопроекторов.

* 1905 год — началось Цусимское сражение — одно из ключевых событий Русско-японской войны.

* 1920 год — образована Татарская АССР.

* 1928 год — принято решение ФИФА о проведении чемпионатов мира по футболу каждые четыре года.

* 1930 год — американский изобретатель Ричард Дрю запатентовал «прозрачную липкую ленту» — скотч. Изначально ее применяли для защиты стекла автомобиля при покраске.

* 1937 год — в Сан-Франциско открыт мост «Золотые ворота» — инженерный символ США.

* 1941 год — британский флот потопил немецкий линкор «Бисмарк», один из самых известных боевых кораблей нацистской Германии.

* 1953 год — в СССР произошло столкновение двух самолетов Ли-2 под Кемерово, погибли 27 человек.

* 1973 год — СССР присоединился к Женевской конвенции об охране авторских прав.

* 1994 год — Александр Солженицын вернулся в Россию после 20 лет изгнания.

* 2016 год — Барак Обама стал первым президентом США, посетившим Хиросиму и встретившимся с хибакуся — так в Японии называют жертв атомных бомбардировок.

Визит Барака Обамы в Хиросиму, 27 мая 2016 г.

Кто родился 27 мая

* В 1332 году родился Ибн Хальдун — арабский философ, историк и социальный мыслитель.

* В 1871 году родился Жорж Руо — французский живописец и график.

* В 1877 году родилась Айседора Дункан — американская танцовщица-новатор, основоположница свободного танца, жена Сергея Есенина в 1922–1924 годах.

* В 1884 году родился Макс Брод — писатель и философ, спасший литературное наследие Франца Кафки.

* В 1922 году родился Кристофер Ли — британский киноактер, певец, мастер озвучивания фильмов, прославившийся ролью графа Дракулы и сыгравший Сарумана во «Властелине колец».

* В 1960 году родился Александр Башлачев — поэт и музыкант, один из заметных представителей советского андеграунда 80-х.

Кто скончался 27 мая • В 1840 году скончался Никколо Паганини — итальянский скрипач-виртуоз и композитор. • В 1910 году скончался Роберт Кох — немецкий микробиолог, открывший возбудителей туберкулеза и холеры. • В 2002 году скончался Виталий Соломин — советский и российский актер, исполнитель роли доктора Ватсона.

Кто отмечает день рождения

* 78 лет исполняется Александру Волкову — советскому летчику-космонавту, герою Советского Союза.

* 72 года исполняется Евгению Бунимовичу — российскому поэту, педагогу, правозащитнику и общественному деятелю.

* 70 лет исполняется Джузеппе Торнаторе — итальянскому кинорежиссеру, обладателю премии «Оскар» за фильм «Новый кинотеатр «Парадизо».

* 59 лет исполняется Марии Шукшиной — актрисе и телеведущей, заслуженной артистке России.

* 51 год исполняется Джейми Оливеру — британскому повару и телезвезде.

* 37 лет исполняется Алене Заварзиной — чемпионке мира по сноуборду.

* 27 лет исполняется Лили-Роуз Депп — актрисе и модели, дочери Джонни Деппа и Ванессы Паради.