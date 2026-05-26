«Воспитательное воздействие»: Госдума разрешила арестовывать имущество релокантов

Люди в очереди у КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии на границе с Грузией, 2022 год

Госдума приняла инициативу об аресте имущества релокантов, которые совершили правонарушения «против интересов России». За проголосовали все 384 депутатов. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин счел предлагаемые меры справедливыми. В то же время депутат Алексей Куринный выразил мнение, что поправки нужны скорее для психологического и «воспитательного» воздействия на уехавших. Как будет работать новый закон — в материале «Газеты.Ru».

Госдума РФ сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект, который предлагает арестовывать имущество россиян, переехавших за границу и совершивших административные правонарушения против интересов страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Как пишет Life со ссылкой на SHOT, инициатива была принята единогласно — за внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) проголосовали 384 парламентария.

Законопроект был разработан Госсоветом Татарстана и внесен на рассмотрение в Госдуму в октябре 2024 года. В пояснительной записке к нему говорилось, что с началом спецоперации участились случаи, когда выехавшие из страны россияне «совершали действия против ее конституционного строя и безопасности». В мае 2025-го нижняя палата парламента приняла инициативу в первом чтении.

Далее поправки должен одобрить Совет Федерации и подписать президент Владимир Путин. Если это произойдет, закон вступит в силу 1 сентября 2026 года .

Как будет работать закон

Законопроект предлагает расширить действие нормы ч. 3 ст. 1.8 КоАП РФ, которая гласит, что лицо, совершившее административное правонарушение за границей, может быть привлечено к ответственности в России, если это деяние угрожает интересам страны, еще на несколько правонарушений. Среди них:

• злоупотребление свободой массовой информации,

• дискредитация вооруженных сил,

• призывы к введению санкций,

• пропаганда нацистской символики,

• производство и распространение экстремистских материалов,

• неуплата штрафа за эти правонарушения.

Кроме того, инициатива также вносит поправки в ст. 27.20 КоАП РФ, где прописаны основания для ареста имущества. Если раньше она распространялась исключительно на юрлиц, то с вступлением в силу законопроекта меры коснутся и физлиц.

В случае совершения правонарушения гражданин получит штраф. Для его уплаты суд будет вправе арестовать имущество правонарушителя в РФ. Арест коснется в первую очередь банковских счетов, если таковых нет — суд арестует другое имущество. При этом его стоимость не будет ограничена размером штрафа.

При этом суд будет обязан назначить защитника, если фигурант дела находится за границей и с ним не получается связаться. В случае прекращения дела издержки на адвоката будут возмещаться за счет федерального бюджета.

Меры могут ужесточить

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее говорил, что россиян, которые после отъезда из страны «оскорбляли ее защитников» и «помогали недружественным государствам», по возвращении ждет суд.

«Те, кто сбежал за границу и оттуда на деньги западных спонсоров призывает к терроризму и экстремизму, оправдывает нацизм, оскорбляет наших солдат и офицеров, должны понимать — ответить за содеянное придется. Как за уголовные преступления, так и за административные правонарушения», — заявил он в преддверии заседания, на котором обсуждалась инициатива.

По его мнению, меры, которые предлагает законопроект, справедливы по отношению к тем, «кто цинично нарушает законы, при этом продолжая жить за счет заработанного в России».

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев в беседе с RTVI также выразил мнение, что инициатива позволит «обеспечить защиту российского общества от действий, направленных на подрыв безопасности и раскол страны». Глава комитета по обороне Андрей Картаполов при этом не исключил, что в будущем меры могут быть ужесточены , если не будут действовать.

В то же время депутат Алексей Куринный выразил мнение, что новые меры нужны для психологического и «воспитательного» воздействия.

«Учитывая, что не такое уж большое количество тех самых деятелей культуры и не культуры, которые ругают из-за границы, мне кажется, это такое больше, наверное, психологическое воздействие, «воспитательное» в кавычках на тех, кто либо уже перешел эту черту, либо собирается ее перейти. Потому что с экономической точки зрения здесь я особенного эффекта не вижу», — пояснил парламентарий.