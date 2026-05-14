«Псевдограждане»: Володин призвал судить вредивших России релокантов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил, что релокантов, которые нанесли вред России, по возвращении в страну ожидает суд. Таким образом он отреагировал на публикацию новости, согласно которой актриса Ольга Васильева якобы попросила у ГД разрешения вернуться на родину ей и ее мужу, актеру Дмитрию Назарову. При этом сама артистка эту информацию опровергла.

Релокантов, которые не просто покинули Россию, но и нанесли ей вред, по возвращении в страну ожидает суд. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил в обращении, опубликованном в Telegram-канале.

«Что касается тех, кто уехал, оскорблял наших защитников, наносил вред государству, помогая недружественным странам, финансируя вооруженные силы Украины — конечно, таких людей, ждет судебное разбирательство, и правоохранительные органы однозначно будут реагировать на приезд таких псевдограждан», — сказал спикер.

Он указал, что действия против государства влекут уголовное наказание. Суд «учтет и деятельное раскаяние, и что совершали, и почему».

«Но, однозначно, такой ответ придется держать . Родина одна. Надо ее защищать, и тем более делать все для того, чтобы поддерживать наших солдат и офицеров», — заявил депутат.

При этом Володин заверил, что граждане, которые уехали из России «по работе или на отдых» всегда могут вернуться в страну и для этого нет никаких препятствий.

«Оболгали оппозиционеры»

Володин уточнил, что таким образом отреагировал на публикацию Mash в мессенджере «Макс», согласно которой жена актера Дмитрия Назарова, актриса Ольга Васильева, якобы написала в Госдуму письмо с просьбой «простить их семью» и разрешить вернуться в Россию.

«Со слов Ольги Васильевой, они с мужем — патриоты своей страны, которых оболгали оппозиционеры», — писало издание.

Также Mash утверждал, будто бы в письме Васильева пожаловалась на состояние здоровья, рассказав, что врачи во Франции, где сейчас живут артисты, оказались менее квалифицированы, чем в России, а самочувствие «усугубляет тоска по родине». Назаров же «скучает по российской сцене» и «отчетливо понял: его место — в России, жизни за ее пределами даже не представляет». В издании добавили, что Васильева отрицает какую-либо поддержку ВСУ и попросила не причислять их к оппозиции, «которая не вызывает ни доверия, ни симпатии».

Однако Володин заявил телеканалу RT что в Госдуму не поступало письмо от Васильевой. Более того — сама актриса назвала публикацию фейком .

Неоднозначный артист

Депутат Елена Драпеко, говоря о Назарове и Васильве, в комментарии изданию «Абзац» отметила следующее:

«Они наговорили на несколько сроков. Не знаю, готово ли государство их простить, пока повода нет. Ничего хорошего они нашему государству не сделали», — сказала парламентарий.

Драпеко напомнила, что ни Васильева, ни Назаров не признаны иностранными агентами , так что им ничего не мешает вернуться в Россию, однако, по мнению депутата, «общество, скорее всего, их не простит».

Коллега Назарова, актер Стас Садальский в Telegram-канале, напротив, заявил, что Назаров покинул Россию исключительно под влиянием жены, которая «подбила Диму на предательский отъезд»:

«Дима Назаров народный артист, очень талантливый, к несчастью ведомый, поддался воздействию жены, теперь она за него и себя просит, осознала ценность Родины. Мы же православная страна, и вы, надеюсь, сердечные, добрые люди, «простите их Христа ради», как говорили в старину».

Садальский также назвал Назарова «блистательным и уникальным артистом».