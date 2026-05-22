22 мая — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

22 мая в мире отмечают День Шерлока Холмса, а также говорят о сохранении биологического разнообразия. В России поздравляют с праздником проектировщиков и сотрудников бассейнов. По православному календарю — день Николая Чудотворца, одного из самых почитаемых святых. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 22 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 22 мая

* Международный день биологического разнообразия

22 мая в мире обсуждают проблему сохранения биологического богатства планеты. Из-за активной человеческой деятельности животные и растения вымирают. Чтобы привлечь внимание общества к этой угрозе, в 1995 году Генеральная Ассамблея ООН учредила Международный день биологического разнообразия. Тогда же была принята конвенция, согласно которой более 200 стран обязались заняться восстановлением экосистем и ответственно относиться к природным ресурсам.

* День бассейновой индустрии в России

Идея праздника принадлежит одному из производителей композитных бассейнов. Дату выбрали в честь древнего славянского праздника Ярило Мокрый: в этот день славяне обливали водой все вокруг, чтобы призвать дождь и защититься от летней засухи. Сегодня обливаться не обязательно, вместо этого можно поплавать в бассейне.

В День бассейновой индустрии поздравления принимают строители, проектировщики, инженеры, менеджеры, тренеры, спасатели и специалисты по обслуживанию бассейнов.

* День Шерлока Холмса

Праздник приурочен ко дню рождения сэра Артура Конана Дойля, английского писателя, придумавшего культовый литературный персонаж — сыщика Шерлока Холмса. В мире существуют десятки сообществ, музеев и памятников, посвященных этому герою. По данным Книги рекордов Гиннесса, Холмс получил больше киновоплощений, чем любые другие выдуманные персонажи. В честь праздника поклонники сыщика облачаются в кейпы и дополняют образ трубкой, устраивают фотосессии, детективные квесты и вечеринки.

Статуя в честь знаменитого детектива Шерлока Холмса, расположенная напротив станции метро Бейкер-стрит, Лондон

* Международный день готов

Праздник посвящен представителям самой «мрачной» субкультуры, которая зародилась в конце 1970-х. Готов часто изображают в одежде черного цвета, с аксессуарами из серебра в виде крестов и черепов, с густо подведенными глазами и в массивной обуви с шипами. Однако последователи этой субкультуры сейчас выбирают более трендовую одежду, внедряя в свой образ готические элементы.

Своим появлением праздник обязан диджею Cruel Britannia, который организовал на радио шоу готической музыки в 2009 году. Он же подал инициативу о проведении тематического дня ежегодно.

* День биткоин-пиццы

22 мая 2010 года американский программист Ласло Хейниц купил две пиццы за 10 тысяч биткоинов, что стало первой реальной сделкой с использованием криптовалюты в качестве инструмента оплаты. Неофициальный праздник напоминает о длительном пути развития криптовалюты и символизирует веру пионеров криптобизнеса в перспективы биткоина как средства платежа в будущем. Этот день — хороший повод наконец разобраться, как работают криптовалюты, заказать пиццу и вспомнить историю Хейница и его сделок.

* День основания Третьяковской галереи

Датой основания Третьяковской галереи принято считать 22 мая (10 мая по старому стилю) 1856 года. В этот день начинающий коллекционер Павел Третьяков приобрел свою первую картину — работу русского художника Василия Худякова «Стычка с финляндскими контрабандистами». Покупка этого произведения считается началом коллекции, ставшей основой будущей галереи. Сегодня в экспозициях и запасниках Третьяковки насчитывается более 180 тыс. предметов искусства.

Необычные праздники 22 мая • День винегрета. Хоть название салата в переводе с французского означает смесь уксуса и растительного масла, невозможно представить винегрет без отварной свеклы, картофеля и соленых огурцов. • День рождения тюбика для зубной пасты. В этот день дантист Вашингтон Шеффилд первым поместил зубной порошок в трубочку из олова. • День богатырского посвиста. Это праздник молодецкой удали, широты души и весеннего задора. Он напоминает о том, что сила — не только в мышцах, но и в бодрости духа и умении заявить о себе во весь голос.

Что отмечают в разных странах 22 мая

* День национального единства, или День объединения — Йемен. 22 мая 1990 года после слияния Северного и Южного Йемена была образована современная Йеменская Республика. Однако объединение не привело к миру — в стране продолжается гражданская война. Йемен — один из самых опасных для туристов регионов.

* Шавуот — Израиль. Этот праздник отмечается в честь дарования Торы еврейскому народу на горе Синай. Он приходится на 50-й день после Песаха. В народе Шавуот был праздником жатвы первого урожая пшеницы. Перед заходом солнца израильтяне надевают лучшую одежду, произносят праздничное благословение, зажигают свечи и освящают трапезу. После этого принято приступать к ужину: на стол ставят молочную пищу — блинчики с творогом, овечий сыр, пироги.

Религиозные праздники 22 мая

* День перенесения мощей Николая Чудотворца

22 мая православная церковь отмечает перенесение мощей святителя Николая Чудотворца из Миры Ликийской территория современной Турции в итальянский город Бари. Сделали это итальянские купцы в 1087 году для спасения святыни от возможного поругания.

Вскоре после этого события в Русской православной церкви возникла традиция праздновать эту дату в знак особого почитания Николая Чудотворца. Святой родился в III веке нашей эры в греческой колонии Ликии в христианской семье. Когда родителей не стало, Николай раздал все свое имущество бедным и отправился в город Миры, где был рукоположен в сан архиепископа. Святой известен многочисленными чудесами и помощью больным и нуждающимся.

Перенесение мощей святителя Николая Чудотворца из Мир Ликийских в Бари, Радул (1673–1674), Печский Патриархат, Сербия

Народные праздники 22 мая

* Никола Вешний (Летний)

Николай Чудотворец был одним из самых любимых в народе святых, его почитание началось почти сразу после крещения Руси. Святителя Николая считали покровителем домашнего скота и земледелия. Поэтому к Николаю Угоднику обращались с просьбой уберечь скот и урожай.

Крестьяне верили, что святой приходит в стадо незаметно для пастуха, он оберегает животных от диких зверей и нападений. Чтобы усилить «защитный эффект», крестьяне совершали особые ритуалы: втыкали нож в стол или порог, клали железо в печь или накрывали камень горшком, приговаривая: «Моя коровка, кормилица надворная, сиди под горшком от волка, а ты, волк, гложи свои бока».

Лошадей в это время выгоняли в ночное, так как трава уже становилась сочной и густой. Сопровождать животных должны были молодые парни. Вечером на поле приходили девушки, и начинались хороводы.

С Николы Вешнего для крестьян начинались сытые времена. Трава на пастбищах шла в рост, и можно было не бояться, что скоту не хватит корма и молока будет мало.

Именины 22 мая

* Акулина;

* Василий;

* Гавриил;

* Денис;

* Дмитрий;

* Иосиф;

* Николай;

* Сергей.

Приметы: что можно и нельзя делать 22 мая

Приметы о погоде

Дождь в этот день обещает богатый урожай летом.

Если отказать просящему в помощи, то придут семь лет болезней и невзгод.

Цветущая рябина предвещает короткую осень.

Что можно делать 22 мая

* Помогать нуждающимся — добро вернется сторицей.

* Жениться.

* Заниматься посадкой растений.

* Мириться с близкими — отношения станут крепче, чем раньше.

Что нельзя делать 22 мая

* Заниматься тяжелым трудом — иначе все лето пройдет в работе.

* Строить забор — закроешь путь к благополучию.

* Шить и вязать — рискуешь «зашить» счастье.

* Поднимать с пола острые предметы.

* Купаться в реках и озерах — русалки могут утянуть на дно.

Лунный календарь 22 мая

Фазы Луны: растущая Луна, 7-й день лунного цикла.

Луна в знаке зодиака Лев.

Если верить астрологам, 22 мая — крайне благоприятный день для разных дел и задач. Все, что вы произнесете вслух, не пройдет впустую: звезды благоволят вам и исполнят любые желания. Но только при условии, что вы сами готовы приложить усилия для достижения целей.

Следует помнить, что в жизнь претворяется и хорошее, и плохое. Поэтому воздержитесь от негативных мыслей и выбирайте выражения. Лучше говорите то, что пойдет вам на пользу. Во второй половине дня держать себя в руках станет сложнее, так как вас может наполнить неукротимая энергия. Астрологи советуют быть внимательнее к словам.

Согласно звездным раскладам, 22 мая — хороший день для деловых переговоров, сделок, привлечения новых клиентов и поиска единомышленников. Покажите звездам, что вы готовы бороться за собственное дело, и тогда они будут на вашей стороне. Кроме того, сегодня хороший день для общения с друзьями и коллегами.

22 мая родились представители знака зодиака Близнецы, их планета-покровитель — Меркурий.

Какие исторические события произошли 22 мая

* 1455 год — война Алой и Белой Розы началась сражением при Сент-Олбансе.

* 1769 год — отлит колокол для часов Спасской башни Московского Кремля.

* 1846 год — в Нью-Йорке основано информационное агентство Associated Press.

* 1906 год — братья Райт получили патент на улучшенную модель самолета.

* 1926 год — Бенито Муссолини запретил проведение конкурсов красоты в Италии.

* 1940 год — указом Президиума Верховного Совета СССР учреждена золотая медаль «Серп и Молот» как знак отличия Героя Социалистического Труда.

* 1972 год — Цейлон провозглашен независимой республикой Шри-Ланка.

* 1995 год — Минюст России зарегистрировал Всероссийское общественное движение «Наш дом — Россия», из которого впоследствии возникла партия «Единая Россия».

Кто родился 22 мая

* В 1783 году родился Уильям Стерджен — английский физик, изобретатель электродвигателя.

* В 1813 году родился Рихард Вагнер — немецкий композитор, реформатор оперного искусства, автор цикла опер «Кольцо нибелунга».

* В 1879 году родился Семен Петлюра — украинский военный и политический деятель, атаман, боровшийся в годы Гражданской войны против советской власти.

* В 1907 году родился Лоуренс Оливье — один из самых знаменитых британских актеров всех времен и обладатель четырех «Оскаров».

* В 1913 году родился Никита Богословский — композитор, дирижер, пианист, народный артист СССР.

* В 1914 году родился Николай Макаров — советский конструктор оружия, разработавший знаменитый пистолет Макарова, Герой Социалистического Труда.

* В 1924 году родился Шарль Азнавур — французский шансонье армянского происхождения.

* В 1942 году родился Теодор Качинский — американский математик и террорист, занимавшийся рассылкой бомб по почте. Также известен как Унабомбер.

Кто скончался 22 мая • В 337 году умер Константин Великий — римский император. • В 1885 году умер Виктор Гюго — французский писатель. • В 2007 году умер Борис Бункин — советский конструктор, создатель комплексов оружия ПВО.

Кто отмечает дни рождения 22 мая

* 56 лет исполняется Наоми Кэмпбелл — самой знаменитой чернокожей топ-модели 90-х.

Наоми Кэмпбелл

* 54 года исполняется Евгению Ревенко — бывшему ведущему «Вестей» и политику.

* 50 лет исполняется Сергею Жукову — российскому музыканту, участнику группы «Руки вверх!».

* 49 лет исполняется Александру Яценко — российскому актеру, звезде картин «Оттепель», «Фишер», «Аритмия».

* 48 лет исполняется Джиннифер Гудвин — американской актрисе, известной по сериалам «Однажды в сказке» и «Почему женщины убивают».

* 46 лет исполняется Андрею Чадову — актеру, сыгравшему в фильме «Живой».

* 40 лет исполняется Татьяне Волосожар — фигуристке, двукратной олимпийской чемпионке, выступавшей в паре с Максимом Траньковым.