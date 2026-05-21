День Николая Чудотворца — 2026: кем был святой и почему его называют угодником?

Когда дни памяти святого Николая в 2026 году
В православном календаре, несколькр дней памяти святителя и чудотворца Николая Мирликийского:
* 22 мая — празднование, посвященное перенесению мощей святителя Николая из города Миры Ликийские территория современной Турции в итальянский город Бари. Это событие произошло в XI веке и стало поворотным моментом в истории почитания святого на Западе и в России. В 2026 году эта дата выпадает на пятницу. В народе этот день называют Никола Вешний или Никола Летний.
* 11 августа — рождество Николая Чудотворца, день, когда, согласно преданиям, святой появился на свет. Дата считается сравнительно новой в литургическом круге: ее начали отмечать по инициативе Русской православной церкви в XVI-XVII веке. При Екатерине II общецерковное празднование было отменено и возобновилось только в 2004 году по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II. В 2026 году дата выпадает на вторник. Народное название праздника — Никола Осенний.
* 19 декабря — день памяти Николая Чудотворца, приуроченный ко дню блаженной кончины (преставления) святителя. В православии это наиболее торжественное и значимое из трех ежегодных поминовений. В 2026 году 19 декабря приходится на субботу, что позволит многим верующим посетить праздничные богослужения. Никола Зимний — народное название праздника.
Именно зимний праздник — 19 декабря — исторически был и остается центральным. Летнее поминовение (22 мая) связано с судьбой мощей святого, а августовское (11 августа) не имеет строгих документальных подтверждений, касающихся дня рождения святого, но принято в ряде поместных церквей как благочестивая традиция.
«В древности христиане не отмечали дни рождения в привычном для нас смысле — они чествовали день памяти святого, имя которого носил человек. 11 августа — праздник относительно новый, его появление связано скорее с поздними греческими исследованиями», — пояснил в беседе с «Газетой.Ru» священник храма Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге отец Николай Савченко.
Кем был Николай Чудотворец: жизнь и служение святого
Церковь называет Николая Чудотворца «защитником всех скорбящих, утешителем плачущих, столпом благочестия». Миллионы верующих во всем мире убеждены, что святой и сегодня продолжает творить чудеса, помогая каждому, кто обращается к нему с искренней молитвой. Именно поэтому в молитвах его поминают как «скорого помощника» и «заступника».
Николай Чудотворец родился около 270 года в греческой колонии Патара, располагавшейся на территории римской провинции Ликия (современная территория Турции). С юных лет он отличался глубоким благочестием, состраданием к ближним и стремлением к уединенной молитве. Получив духовное образование, он был рукоположен сначала в священника, а затем возведен в сан архиепископа города Миры.
Путь к высокому сану был необычным. По преданию, все решил случай и Божий промысл. В тот момент, когда умер предстоятель Ликийской церкви в Мирах, Николай как раз оказался в этом городе. Местные архиереи собрались на собор и предложили обратиться к Богу с молитвой — пусть Господь сам укажет достойного человека.
Они молились всю ночь. Одному из членов собора явился Бог и велел отправиться рано утром в храм, чтобы увидеть нового предстоятеля. «Тот, кто войдет в церковь первым, и станет новым архиепископом. А зовут его Николай», — сообщил Господь. На рассвете архиерей рассказал остальным о видении, и все стали ждать у входа.
И вот, ведомый Святым Духом, Николай первым переступил порог храма. Когда он назвал свое имя, сомнений не осталось — это действительно избранник. Весть о новом архиепископе быстро разнеслась по городу, люди собрались у церкви, чтобы приветствовать его.
Народ Ликии полюбил своего архипастыря за справедливость, храбрость и доброту. Однажды Николай спас жителей Мир от непомерно большого налога — он лично заступился за горожан перед императором Константином, рискуя впасть в немилость.
По преданию, святой дожил до глубокой старости и за свою жизнь совершил множество чудес, избавляя людей от болезней, голода, неправедного наказания и природных бедствий.
Чудеса и деяния Николая Чудотворца
История про три мешочка с золотом
Самый известный случай помощи от святого произошел в городе Мире. Согласно легенде, некогда богатый горожанин впал в нищету. У него не было денег даже на приданое красавицам-дочерям, что в те времена считалось позором. Отчаявшись, он решил поправить дела, продавая «любовь» своих дочек. Узнав об этом, святой Николай под покровом ночи оставил возле их дома мешочек с золотом.
Обнаружив утром щедрый подарок, горожанин решил, что это Божья помощь — хотя бы одна из его дочек сможет выйти замуж. Но в последующие дни он нашел в доме еще два мешочка с золотыми монетами, которые Николай подбросил в дом. Семья была спасена от бесчестия и греховного падения.
Николай Чудотворец прославился в народе прежде всего невероятной щедростью. Он собирал деньги из церковных пожертвований и раздавал их нуждающимся, но делал это всегда тайно. Когда отец трех девушек выследил благодетеля и понял, что это епископ, деяния святого стали известны всем.
В западной традиции считается, что Николай Чудотворец — прототип Санта-Клауса, который приносит подарки детям на Рождество. По одной из версий легенды о трех сестрах, мешочки с монетами попали в дом через дымоход и оказались в сушившихся у огня чулках и башмаках девушек. Отсюда рождественский обычай вывешивать носки у камина или ставить обувь у двери в ожидании подарков.
Красное облачение Санта-Клауса тоже не случайно: в средневековой иконографии красный цвет символизировал епископский сан, достоинство и праздничность.
«Санта-Клаус в красной шубе и шапке — это преобразившийся через века святитель Николай, — объясняет священник Николай Савченко. — Конечно, святой не дарил игрушки и сладости всем детям без разбора. Он помогал самым бедным и отчаявшимся. Но в народном сознании этот образ сильно изменился, породив глобальную традицию рождественских подарков».
Однако русский Дед Мороз имеет совсем иную историю. В славянской мифологии изначально это был суровый дух зимы — Морозко или Трескунец, который мог заморозить непослушных или, наоборот, одарить тех, кто его почтит. Никаких подарков от него не ждали; более того, люди сами старались умилостивить зимнего владыку блинами, кутьей или другими угощениями.
Так что прямого исторического преемства между святым Николаем и Дедом Морозом нет — это параллельные, но не родственные образы.
Укрощение бури
Николай был настолько благочестив, что еще в земной жизни получил дар от Бога приходить на помощь людям невзирая на расстояния. Одно из известных чудес святого — спасение корабля во время страшного шторма. Отчаявшиеся путники взмолились Николаю Чудотворцу о помощи, и он укротил бушующие волны, спасая всех, кто был на борту. А упавший с мачты моряк очнулся целым и невредимым.
Спасение невинно осужденных
Другое широко известное событие — спасение трех невиновных мужчин, которых коррумпированный судья приговорил к смертной казни. Николай Чудотворец, узнав о несправедливости, лично явился на место казни, схватил руку палача и остановил экзекуцию. Своим мужественным поступком он обличил ложь и восстановил справедливость.
Святитель Николай не побоялся вступить в конфликт с власть предержащими. Остановить казнь, когда приговор уже вынесен, было чрезвычайно опасно для него самого. Но его вера и милосердие оказались сильнее страха.
Своей земной жизнью и делами Николай Чудотворец, говоря церковным языком, «угодил Богу», что означает ревностное и искреннее исполнение воли Творца и следование Его заповедям. Отсюда и прозвище — «угодник». Многие ошибочно полагают, что так его назвали за помощь, «угождение» людям, быстрый отклик на их молитвы и просьбы. Но это неверная трактовка, так как святость достигается именно через угождение Богу.
Кончина и обретение мощей Николая Чудотворца
Святитель Николай мирно скончался 6 декабря по старому стилю (19 декабря по новому) примерно в 345 году, достигнув преклонных лет. Его тело с честью погребли в соборном храме Мир Ликийских. Со временем мощи святого проявили чудотворные свойства: они оставались нетленными и источали благовонное миро, от помазания которым, по свидетельствам, исцелялись многие страждущие.
В 1087 году, когда Мирами правили мусульмане, итальянские купцы и воины (в ряде источников — участники крестовых походов) вывезли большую часть мощей святителя в итальянский город Бари, где они покоятся и по сей день в крипте базилики святого Николая. Меньшая часть останков сохранилась в Венеции, на острове Лидо.
Отношение к перенесению мощей в разных церквях
Важно отметить, что не все православные церкви признают праздник 22 мая. Например, в Элладской православной церкви эта дата не считается торжеством, поскольку само событие — перенос мощей из Мир в Бари — воспринимается греками как насильственное изъятие святыни.
В Греции не принято отмечать 22 мая. С точки зрения греческих верующих, мощи были не перенесены, а похищены. Это случилось в эпоху крестовых походов, когда западные рыцари силой забрали останки святого. Для греков это не праздник, а день скорби.
В Русской православной церкви, напротив, 22 мая — торжественное и радостное событие, символизирующее прославление святителя и распространение его почитания по всему христианскому миру.
Церковные традиции дня Николая Чудотворца
В дни памяти святителя Николая Мирликийского проходят праздничные богослужения. Особенно торжественно эти даты отмечают в храмах, освященных в честь святого. Обычно в эти дни собирается большое количество верующих: святого просят о заступничестве и помощи. Также в этот день принято помогать нуждающимся, вспоминая доброту и отзывчивость святителя Николая.
О чем молятся Николаю Чудотворцу
Николаю Чудотворцу можно молиться в любых трудных, безвыходных, опасных ситуациях. Но чаще всего к святому обращаются с такими просьбами, как:
* Защита в пути (для водителей, пилотов, моряков, туристов).
* Исцеление от тяжелых болезней — особенно тех, которые не поддаются обычному лечению.
* Помощь при денежных затруднениях (поиск работы, выход из долгов, открытие своего дела).
* Заступничество перед несправедливыми начальниками или судьями.
* Благополучное замужество дочерей — в память о чуде с тремя сестрами.
* Возвращение домой близких, попавших в беду или в плен.
О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настощем житии, умоли Господа Бога, даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечнаго мучения, да всегда прославляю Отца, и Сына, и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков.
Аминь.
О всехвальный, великий чудотворче, святителю Христов, отче Николае!
Молим тя, буди надежда всех христиан, верных защитель, алчущих кормитель, плачущих веселие, болящих врач, по морю плавающих управитель, убогих и сирых питатель и всем скорый помощник и покровитель, да мирное зде поживем житие и да сподобимся видети славу избранных Божиих на небеси, и с ними непрестанно воспевати единаго в Троице поклоняемого Бога во веки веков.
Аминь.
О добрый наш пастырю и богомудрый наставниче, святителю Христов Николае! Услыши нас грешных (имена), молящихся тебе и призывающих в помощь скорое предстательство твое: виждь нас немощных, отовсюду уловляемых, всякого блага лишенных и умом от малодушия помраченных. Потщися, угодниче Божий, не остави нас в греховнем плену быти, да не будем в радость врагом нашим и не умрем в лукавых деяних наших. Моли о нас недостойных Содетеля нашего и Владыку, Емуже ты со бесплотными лики предстоиши: милостива к нам сотвори Бога нашего в нынешнем житии и в будущем веце, да не воздаст нам по делом нашим и по нечистоте сердец наших, но по Своей благости воздаст нам.
На твое бо ходатайство уповающе, твоим предстательством хвалимся, твое заступление на помощь призываем и ко пресвятому образу твоему припадающе помощи просим: избави нас, угодниче Христов, от зол находящих на нас, да ради святых твоих молитв не обымет нас напасть и не погрязнем в пучине греховней и в тине страстей наших.
Моли, святителю Христов Николае, Христа Бога нашего, да подаст нам мирное житие и оставление грехов, душам же нашим спасение и велию милость, ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Что можно и нельзя делать в день Николая Чудотворца
Поскольку дни памяти святителя Николая в православном календаре не всегда приходятся на постные дни, правила трапезы различаются:
22 мая — в 2026 году это пятница, но в данный период нет строгого поста (петров пост начнется позже, в июне). Поэтому разрешается рыба, горячая пища с растительным маслом.
11 августа — в 2026 году это вторник, время Успенского поста (с 14 по 27 августа). В этот день предписывается горячая пища без масла.
19 декабря — в 2026 году — суббота, Рождественский пост (до 6 января). По субботам в этот период разрешается горячая пища с растительным маслом, а также вино в умеренном количестве. По уставу в такой день разрешается рыба.
Тем не менее, верующие могут делать послабления по благословению духовника. Главное в эти дни — не гастрономические ограничения, а искренняя молитва и добрые дела.
Что принято делать
* Молиться в храме и дома. Особое значение имеют акафисты святителю Николаю, а также молитвы о путешествующих, несправедливо осужденных, нуждающихся в жилье или работе.
* Давать милостыню и делать добрые дела. По примеру самого святого, верующие стараются помочь бедным, сиротам, многодетным семьям.
* Заниматься благотворительностью. Можно пожертвовать средства на приюты, больницы или на нужды храма.
* Мириться, если вы в ссоре. Поскольку святой Николай был миротворцем, в его праздник принято восстанавливать добрые отношения.
Чего не следует делать
* Устраивать шумные гулянья с излишествами и алкоголем (день памяти — не светский фестиваль, а богослужебное торжество).
* Ссориться, завидовать, осуждать других.
* Игнорировать просьбы о помощи, если есть возможность ее оказать.
* Заниматься тяжелой физической работой без необходимости (но работа по дому не запрещена, если она не мешает посещению службы).
Никола Летний: народные обычаи и приметы
Никола Вешний или Летний — народное название церковного праздника, установленного 22 мая в память о перенесении мощей святителя Николая Чудотворца.
В народном сознании образ святого отчасти вобрал в себя черты языческого Велеса — покровителя земледелия и скота. Согласно поверьям, Николай Угодник незримо оберегает домашних животных: приходит к стаду, защищает от хищников и лихих людей. С Николы Вешнего для крестьян наступала «сытая пора» — трава на пастбищах быстро растет, и корма для скота вдоволь. В некоторых регионах проводили обходы полей и осмотр посевов — ритуал, известный как «хождение в жито».
Были распространены и так называемые «никольщины» — мужские сборища, где чествовали и угощали пастухов и погонщиков. С Николы Вешнего лошадей впервые начинали выгонять на ночные пастбища. Это было важное событие: парни и мужчины разводили на лугах костры и устраивали пир, угощаясь пирогами, кашей и яичницей.
Приметы дня
Дождь на Николу Вешнего — к богатому урожаю летом.
Отказать нуждающемуся в помощи — навлечь на себя череду болезней и неудач (по народным представлениям, до семи лет).
Рябина зацвела в этот день — осень будет короткой.
Читается на рассвете.
Николае Угодниче! К тебе как к учителю и пастырю я обращаюсь с верой и почтением, с любовью и преклонением. Благодарственные слова тебе направляю, за жизнь благополучную молю. Спасибо огромное тебе говорю, на милость уповаю да на прощение. За грехи, за мысли, да за помыслы. Как помиловал ты всех грешных, так и меня помилуй. От испытаний страшных огради да от смерти напрасной.
Аминь.