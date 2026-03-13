Суд в Афганистане отказал в разводе женщине, которую регулярно избивает муж

Суд в Афганистане отказал местной жительнице в разводе, несмотря на ее жалобы на систематическое насилие со стороны мужа. Об этом пишет The Guardian.

Как рассказала изданию Фарзана (имя изменено — прим. ред.), ее муж всегда был вспыльчивым и часто применял к ней физическую силу. Кроме того, он регулярно унижал жену и называл «инвалидом», так как ее правая нога немного короче левой. Женщина терпела насилие ради детей, но все же решила развестись после очередного избиения.

«Однажды я очень сильно заболела и у меня не было сил готовить ужин. Когда он вернулся с работы, он сказал: «Теперь ты даже дома не работаешь?» Я сказала ему, что больна, но он избил меня кабелем от зарядного устройства для мобильного телефона. Следы на спине и руках оставались несколько дней, но мне и в голову не пришло сделать фотографии, которые могли бы когда-нибудь помочь мне в суде», — вспоминает Фарзана.

Судья, выслушав ее, обвинил женщину в том, что она ищет повод для развода, чтобы выйти замуж за другого, напомнил, что, по его словам, ислам позволяет мужчине бить жену «для дисциплины». После отказа в разводе Фарзана вернулась к мужу, который, по ее словам, стал еще жестче и лишил ее возможности даже навещать родителей.

В настоящее время в Афганистане, остающемся под властью талибов (движение внесено в список террористических организаций), действует новый уголовный кодекс, который фактически допускает избиение жен. Правозащитница Шахарзад Акбар из организации Rawadari подчеркивает, что подобные решения становятся нормой, и женщины вынуждены либо мириться с домашним насилием, либо обращаться в суды, где их наставляют вернуться к агрессору или даже наказывают за «непослушание». Новый кодекс, по ее оценке, фактически дает мужчинам «лицензию на домашнее насилие», предусматривая максимум 15 дней тюрьмы даже при доказанных переломах или ранах.

Ранее россиянка побывала в Афганистане и рассказала, как живут женщины по законам шариата.