Бегство президента и смена власти в Афганистане. Главное

15 августа войска запрещенного в России движения «Талибан * » взяли Кабул и заявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Президент Ашраф Гани бежал из страны, многие государства срочно эвакуировали своих граждан и представителей дипмиссий. Несмотря на практически бескровную передачу власти, 16 августа Совбез ООН планирует провести внеочередное заседание, посвященное ситуации в Афганистане.

К 11:00 мск войска талибов (организация запрещена в России) подошли к Кабулу. Перед этим боевики заняли последние центры, находившиеся под контролем афганского правительства: Мазари-Шариф, Джелалабад, Майданшахр. Кроме того, «Талибан» перекрыл все пограничные переходы, эвакуация иностранцев стала возможна только по воздуху.

Лидеры движения изначально отдали приказы своим войскам не входить в Кабул. На северных и южных окраинах столицы некоторое время шли столкновения с правительственными вооруженными силами. Позже афганская регулярная армия и силы безопасности отступили. Политический корпус талибов в Дохе подчеркнул, что стоящие у границ города боевики не несут ответственности за возможные жертвы на территории города. Кроме того, лидеры повстанцев призвали официальные власти прекратить огонь и создать коридоры для мирного прохода жителей, желающих покинуть Кабул.

США, Франция, Великобритания, Германия, Канада и другие страны Запада начали эвакуировать свои посольства из Кабула. Некоторые дипмиссии свернули работу полностью, посольства США и Британии переехали в аэропорт Кабула и продолжили деятельность. В аэропорту ожидается прибытие американских военных специалистов, которые должны развернуть там собственный пункт управления воздушным движением — воздушная гавань прекратила принимать гражданские суда, сейчас она работает только на эвакуацию иностранцев.

Талибы официально заявили, что не намерены «кому-то мстить» и применять какие-либо репрессии по отношению к правительственным войскам и чиновникам.

Они также объявили, что хотят мирной передачи власти, однако не желают создания переходного правительства. Президент Афганистана Ашраф Гани он покинул страну на самолете. Вместе с Гани Афганистан покинули его супруга, вице-президент и несколько высокопоставленных чиновников. Позже Гани сообщил, что покинул страну, чтобы избежать ненужного кровопролития. Высказывались версии, что президент улетел в Таджикистан, Узбекистан или Оман. Позже Al Jazeera сообщила, что он прибыл в Ташкент.

Талибы захватили крупнейшую афганскую авиабазу Баграм, которую месяцем раньше покинули американские военные. На авиабазе располагалась самая большая в стране тюрьма, где содержались около 5 тыс. человек, в том числе и последователи радикального движения. Всех их освободили. По социальным сетям разошлись кадры, как сотни бывших заключенных с мешками покидают окрестности авиабазы. Талибам достались вертолеты, самолеты, оставленные правительственными войсками, стрелковое оружие, ракеты большой дальности, системы ПВО.

Несмотря на то, что талибы стояли на границах города, в Кабуле начались грабежи и мародерства, во многих районах была слышна стрельба. К вечеру власти объявили комендантский час, однако «Талибан» заявил, что входит в Кабул, чтобы пресечь беспорядки и гарантировать безопасность жизням и имуществу афганцев. Сами жители города сообщали, что никогда раньше не испытывали такого страха. Сейчас Кабул переполнен беженцами из других регионов страны, которые ранее были захвачены боевиками. Среди беженцев много женщин, в отношении которых талибы проводят жесткую политику сегрегации. Многие из женщин обращались в иностранные посольства с просьбой предоставить убежище. Однако талибы пообещали уважать права женщин и предоставить им возможность получать образование (чего раньше не было).

Stunning pictures of #Talibans inside the presidential palace in Kabul on @AJEnglish right now pic.twitter.com/zOzRg6sqwQ — Fahd Husain (@Fahdhusain) August 15, 2021

Вошедшие в Кабул талибы заняли оставленные правительственные ведомства, в том числе президентский дворец. Представители радикалов сообщили, что в ближайшее время объявят из дворца о создании Исламского Эмирата Афганистан. Флаги эмирата уже водрузили над некоторыми правительственными зданиями и контрольно-пропускными пунктами города.

В связи с событиями в Афганистане Норвегия, Великобритания, Эстония и другие страны выступили за созыв внеочередного заседания Совета безопасности ООН, которое должно пройти 16 августа. Кроме того, члены НАТО также договорились обсудить ситуацию в Афганистане. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал партнеров по альянсу пока не признавать новое правительство ближневосточной страны, а дождаться сформированного общего мнения.

В Москве также заявили, что пока не собираются признавать официальной власть талибов в стране, но при этом готовы вести диалог с правительством переходного периода.

«Талибан», в свою очередь, обещал российским дипломатическим сотрудникам в Кабуле неприкосновенность и безопасность. В понедельник российский посол встретится с официальным представителем движения. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала происходящее. «Удивительно, но факт: в Афганистане идет противостояние двух сил, обе из которых — результат мыслительного процесса США. С ужасом мир следит за результатом очередного исторического эксперимента Вашингтона», — написала Захарова.

Американский сенатор и член Специального комитета Сената по разведке Бен Сасс выступил с критикой действий Белого дома. «Жестокое обращение с афганскими женщинами и резня наших союзников — это предсказуемый результат слабой доктрины Трампа-Байдена», — заявил сенатор. Вывод войск США из Афганистана он назвал «постыдным шагом», а также обвинил федеральные власти в том, что они умалчивали правду о важности миротворческой миссии в стране. Старший республиканец комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Майк Роджерс назвал ситуацию в Афганистане «историческим провалом в управлении» со стороны администрации американского президента.

В то же время cпецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что президент Гани «целый год тянул резину и отказывался от переговоров» с талибами. Именно поэтому сейчас боевики исключают возможность создания переходного правительства и требуют немедленной передачи власти.