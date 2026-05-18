18 мая — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

18 мая праздник отмечают военнослужащие Балтийского флота ВМФ России. В мире празднуют Международный день музеев. А православные верующие сегодня чтят икону Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 18 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 18 мая

* День Балтийского флота ВМФ России

Памятная дата установлена в честь исторического события 1703 года, когда флотилия из 30 шлюпок с солдатами Преображенского и Семеновского полков под командованием Петра I одержала свою первую победу. Во время Северной войны она захватила два шведских корабля в устье Невы. В ознаменование победы были изготовлены особые медали, на которые нанесли изречение императора «Небываемое бывает», которое он произнес после сражения.

В 1996 году дата 18 мая, согласно приказу главнокомандующего ВМФ России, стала праздником всех моряков-балтийцев. Сегодня Балтийский флот обеспечивает безопасность России на западном направлении. Все части флота находятся в постоянной боевой готовности.

* Международный день музеев

Праздник возник в 1977 году во время проведения 11-й генеральной конференции Международного совета музеев в Москве и Ленинграде. Поначалу у мероприятия не было определенной тематики, но в 1992 году организаторы Дня музеев предложили проводить события на определенную тему. В 2026 году она звучит так: «Музеи, соединяющие разобщенный мир».

Так как Международный день музеев выпал на понедельник, некоторые учреждения устраивают бесплатные дни для посетителей накануне, 17 мая. А в ночь с 16 на 17 мая проводится акция «Ночь музеев», в рамках которой можно посетить несколько выставок в вечернее время — тоже бесплатно. Это отличная возможность расширить свой кругозор, узнать что-то новое и прикоснуться к истории.

Владимир Вяткин/РИА Новости

* День памяти жертв депортации народов Крыма

История памятного дня восходит к годам Великой Отечественной войны, когда часть народов Крыма была депортирована с полуострова. Оттуда вывезли более 180 тысяч крымских татар, около 60 тысяч российских немцев, а также итальянцев, турков, цыган, караимов, греков, армян, болгар.

В ноябре 1989 года Верховный Совет СССР признал депортацию незаконным и преступным актом. Год спустя началось массовое возвращение коренных народов в Крым. Теперь 18 мая на полуострове празднуют не только День памяти, но и День возрождения реабилитированных народов Крыма.

* Всемирный день вакцины против СПИДа

Сегодня общественные организации и активисты стараются привлечь внимание к проблеме разработки вакцины против ВИЧ/СПИДа. Дату 18 мая выбрали в честь события 1997 года, когда президент США Билл Клинтон в речи перед выпускниками в Балтиморе призвал поставить новые цели в эпоху науки. В их числе он назвал разработку эффективной вакцины, которая сможет уничтожить угрозу СПИДа.

Веселые праздники 18 мая • День Розовой Пантеры. Шуточный праздник появился в честь культового персонажа художественных фильмов. Сегодня проходят тематические вечеринки, арт-фестивали и выставки, посвященные Розовой Пантере. • День без грязной посуды. В этот день можно использовать одноразовые тарелки и вилки или заказать готовую еду, чтобы освободить себя от мытья посуды. • День майского жука. Майский жук — символ теплой весны. Хоть он и выглядит устрашающе, его считают предвестником удачи и везения.

Что отмечают в разных странах 18 мая

День Конституции и государственного флага — Туркмения. 18 мая 1992 года Верховный совет Туркменистана принял конституцию страны. До 2017 года праздник носил название Дня Конституции, пока меджлис (законодательный орган страны, парламент) не решил объединить его с Днем государственного флага. Сегодня в Туркмении проходят торжественные мероприятия и церемонии поднятия флага.

День Виктории — Канада. Праздник установлен в честь дня рождения английской королевы Виктории — она родилась 24 мая 1819 года, но в Канаде ее появление на свет вспоминают в понедельник, предшествующий 25 мая. Известно, что королева лично выбрала Оттаву в качестве столицы страны, а в 1867 году подписала Британский североамериканский акт, объединивший канадские провинции. Одна из традиций празднования — королевский салют в полдень.

День маршмеллоу — Австралия. Это лакомство, которое готовят из сахара, очень популярно в Австралии, особенно в Мельбурне. В день маршмеллоу принято баловать себя и друзей этим десертом. Маршмеллоу можно запивать чаем, морсом, лимонадом или горячим какао.

Религиозные праздники 18 мая

* День памяти великомученицы Ирины Македонской

Ирина родилась в Македонии во второй половине I века, она происходила из знатной семьи Ликиния — правителя области Мигдония. В юности девушка приняла христианство и отказалась от замужества. Ее твердая вера привела отца в бешенство. Получив от дочери отказ в ответ на требование поклониться идолам, он рассвирепел и бросил Ирину под ноги диким лошадям. По Божьей воле лошади промчались мимо девушки и затоптали насмерть ее отца. Потрясенная Ирина начала молиться о спасении родителя, и тот был чудесным образом возвращен к жизни. После этого Ликиний уверовал в Спасителя.

Святая Ирина проповедовала по всей Македонии и за свои убеждения много раз подвергалась гонениям. Ее пытались убить, но христианка оставалась цела и обратила в веру более 10 тысяч человек.

* День памяти Иконы Богородицы «Неупиваемая Чаша»

Икона появилась в конце XIX века в Тульской губернии. По преданию, солдат в отставке, страдавший от пьянства, обнищал и тяжело заболел. Во сне мужчина увидел старца, который велел ему посетить Серпухов и отслужить молебен перед иконой «Неупиваемая Чаша».

Поскольку мужчина уже не мог ходить, он на четвереньках добрался до Введенского Владычного монастыря и рассказал насельницам о своем видении. Те удивились, ведь в монастыре не было такой иконы. При осмотре оказалось, что икона с надписью «Неупиваемая Чаша» находится в проходе из храма в ризницу. Солдат исцелился возле святыни от своей пагубной страсти и вернулся домой на своих ногах, а весть об иконе разошлась по всему миру.

Святыня по сей день находится в монастыре в Серпухове, поклониться ей едут верующие со всей России. Перед иконой молятся прежде всего об избавлении от пьянства и наркомании.

Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Народные праздники 18 мая

* Арина Капустница

18 мая на Руси вспоминали святую Ирину Македонскую, которая стала первой женщиной, почитаемой в лике великомучеников. В народе день получил название Арина Капустница.

В этот день крестьяне высаживали рассаду капусты в огороде. По краям грядки сеяли крапиву, чтобы защитить растения от вредителей и нечистых сил. Капуста была важной частью рациона, из нее варили щи, делали закуски, вторые блюда, пироги. Также ее использовали для заготовок.

Именины 18 мая

* Адриан;

* Варлаам;

* Ефрем;

* Ирина;

* Яков.

Приметы: что можно и нельзя делать 18 мая

Приметы о погоде

Если птицы притихли — жди дождя.

Прошел ливень, а лужи быстро подсохли — будет мало сена.

Мощная гроза — к богатому урожаю хлеба.

Облака держат курс на север — погода испортится.

Собака уснула на спине — не за горами солнышко и теплая погода.

Что можно делать 18 мая

* Помогать окружающим, особенно пожилым людям.

* Заботиться о домашних растениях, чтобы они лучше росли.

* Убираться в доме — на Руси считали, что это поможет отвадить нечистую силу.

* Положить под кровать монетку, завернутую в красную ткань. Во сне будет дан совет, как разбогатеть.

Что нельзя делать 18 мая

* Незамужним девушкам — ходить в гости к холостякам и вдовам, иначе не возьмут замуж.

* Обманывать и сплетничать: это приведет к болезням зубов.

* Оставлять грязную посуду после завтрака — в дом может наведаться нечистая сила.

* Дарить жемчуг — он может принести слезы.

Лунный календарь 18 мая

Фазы Луны: растущая Луна, 3-й день лунного цикла.

Луна в знаке Близнецов.

Если верить прогнозам астрологов, 18 мая — «сильный» день, когда человек ощутит прилив энергии. Сегодня полезно совершать дела, которые повлияют на ваш успех и саморазвитие. Потраченная в этот день энергия преумножится в будущем.

В работе можно проявить боевые качества, браться за сложные задачи и вызовы. Астрологи советуют заняться делами, которые вы давно откладывали: по их мнению, ваши энтузиазм и готовность отстаивать собственную точку зрения обязательно оценят.

При этом эзотерики отмечают, что вместе с сильной энергией приходит и необоснованная агрессия. Вас много что может раздражать и даже возмущать, поэтому важно держать себя в руках и не выяснять отношения с близкими и коллегами. Проявите мягкость и дипломатичность, не разбрасывайтесь словами.

Будьте внимательны в финансовых вопросах. Звездные расклады говорят о необходимости внимания к денежным операциям: перепроверяйте себя, чтобы избежать потерь.

Родившиеся 18 мая относятся к знаку Телец, который находится под покровительством Венеры.

Какие исторические события произошли 18 мая

* 839 год — в летописях впервые упоминается Русское государство.

* 1724 год — в России короновали императрицу Екатерину I.

* 1787 год — мастера из Тулузы изобрели гравировку по стеклу.

* 1804 год — Наполеон провозглашен императором Франции.

* 1886 год — в Севастополе спустили на воду первый русский стальной броненосец «Чесма».

* 1888 год — в США появились граммофонные пластинки.

* 1909 год — в Париже открылись Дягилевские вечера Русского балета.

* 1927 год — американская актриса Норма Толмадж случайно оставила отпечаток ступни на еще мягком асфальте. Так в Голливуде появилась аллея отпечатков кинозвезд.

* 1956 год — швейцарские альпинисты Эрнст Райс и Фриц Лухзингер первыми покорили гору Лхоцзе.

* 1958 год — на 11-м Каннском кинофестивале «Золотой пальмовой ветви» удостоен советский фильм «Летят журавли» режиссера Михаила Калатозова.

* 1974 год — Индия стала шестым государством, обладающим ядерным оружием.

* 2001 год — началась техническая часть операции по подъему атомной подводной лодки «Курск».

* 2005 год — стартовало производство автомобилей Лада «Калина».

* 2005 год — московский ЦСКА выиграл Кубок УЕФА.

Дни рождения и юбилеи 18 мая

* В 1048 году родился Омар Хайям — персидский и таджикский поэт, математик, философ.

* В 1742 году родился Николай Архаров — обер-полицмейстер Москвы, московский губернатор.

* В 1868 году родился Николай II — последний император Российской империи.

* В 1901 году родился Винсент дю Виньо — американский биохимик, лауреат Нобелевской премии по химии.

* В 1947 году родился Владимир Качан — советский и российский актер театра и кино, певец, народный артист РФ.

* В 1962 году родился Батырхан Шукенов — солист группы «А'Студио».

Кто скончался 18 мая • В 1800 году умер Александр Суворов — российский полководец. • В 1910 году умерла Полина Виардо-Гарсиа — французская певица, любовь писателя Ивана Тургенева. • В 2001 году умер Алексей Маресьев — летчик, герой Советского Союза. • В 2013 году умер Алексей Балабанов — российский кинорежиссер и сценарист.

Кто отмечает дни рождения

* 69 лет исполняется Михаэлю Крету — немецкому музыканту, лидеру проекта «Enigma».

* 64 года исполняется Сандре — немецкой поп-певице.

* 48 лет исполняется Ольге Ломоносовой — российской актрисе театра и кино.

* 24 года исполняется Алине Загитовой — российской фигуристке-одиночнице, чемпионке Олимпийских игр.

* 16 лет исполняется Виталии Корниенко — актрисе, звезде сериала «Папины дочки».