Пожар произошел на востоке Москвы. Его тушил пожарный поезд, от жара огня просела эстакада

МЧС: пожар на Амурской улице в Москве ликвидирован, пострадавших нет

В Москве на Северо-Восточной хорде провис пролет эстакады после крупного пожара на Амурской улице. По данным оперативных служб, огонь охватил склады с лакокрасочными материалами, площадь возгорания достигла 300 квадратных метров. Движение на участке перекрыли, на месте работают пожарные и полиция. Что происходит на востоке столицы и к чему привел пожар — в материале «Газеты.Ru».

Днем 17 мая в Москве произошел крупный пожар рядом с метро «Черкизовская». Столб черного дыма перекрыл Северо-Восточную хорду. Водители пожаловались, что едкий дым заполонил дорогу. В Дептрансе заявили, что трассу перекрыли в обе стороны, водителей просили выбирать объездные маршруты.

«В связи с пожаром на Северо-Восточной хорде в районе дома 3 по Окружному проезду перекрыто движение по Северо-Восточной хорде в сторону Щелковского шоссе. На месте работают оперативные службы города», — уточнили в ведомстве.

В МЧС сообщили, что на месте работают спасатели. Пожар случился на открытой площадке — загорелись складированные отделочные материалы.

«В Главное управление МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Амурская, д. 2, к. 1. Происходит загорание складируемых отделочных материалов на открытой площадке», — уточнили «Газете.Ru» в МЧС.

Пламя распространилось на площади до 300 квадратных метров. Густой черный дым был виден в районе станции метро «Черкизовская» и со стороны Измайловского кремля.

«Мы с 32-го этажа увидели дым и огонь», — писала москвичка в городском чате.

«Пламя огромное, а дым видно с ВДНХ», — сообщил один из водителей в сервисе карт.

Дым от пожара на востоке Москвы, 17 мая 2026 года
Огонь повредил конструкцию Северо-Восточной хорды — пролет эстакады прогнулся под воздействием пламени, сообщил Telegram-канал «МК: срочные новости». По данным источника, возгорание произошло прямо под путепроводом, где загорелся склад лакокрасочных материалов, а рядом находится подстанция, что осложняло тушение.

Сотрудник Росгвардии на месте пожара, 17 мая 2026 года
Для усиления группировки спасателей на место направили пожарный поезд, сообщили в Московской железной дороге.

В его составе — 160 тонн воды и 3,5 тонны пенообразователя. При этом угрозы объектам инфраструктуры РЖД, как рассказали в пресс-службе организации, нет.

К 18:00 возгорание на Амурской улице потушили, пострадавших нет, сообщили в МЧС столицы.

Следы на эстакаде от пожара на востоке Москвы, 17 мая 2026 года
Причины возгорания сейчас устанавливают надзорные органы. Как уточнили в Преображенской межрайонной прокуратуре, ход проверки и установление всех обстоятельств происшествия находятся на контроле ведомства.

 
