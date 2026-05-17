В Москве под мостом загорелись складируемые отделочные материалы

Складируемые отделочные материалы загорелись под мостом на Амурской улице Москвы

Возгорание складируемых отделочных материалов произошло на строительной площадке на Амурской улице в Москве. Об этом сообщила столичная прокуратура.

По данным оперативных служб, огонь распространился на площади 300 квадратных метров.

СМИ утверждают, что пожар произошел в районе станции метро «Черкизовская», а дым виден напротив Измайловского кремля.

В департаменте транспорта предупредили, что движение по Северо-Восточной хорде (СВХ) в Москве перекрыто в обе стороны из-за сильного пожара. Водителей призвали искать пути объезда.

На кадрах с места происшествия, опубликованных Telegram-каналом «Подъем», видно, что густой черный дым окутал проезжую часть эстакады СВХ. Очаг возгорания находится непосредственно под путепроводом. Автомобили остановились перед задымленным участком по направлению в область.

Telegram-канал Baza сообщил, что автомобилисты, которые едут под мостом на Амурской улице, жалуются на почти нулевую видимость. По данным журналистов, никто не пострадал.

