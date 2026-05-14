15 мая — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

15 мая отмечается Международный день семей. В мире обсуждают проблемы глобального потепления, а в России — сохранение водных артерий. Православные верующие сегодня чтут память благоверных князей Бориса и Глеба. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 15 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 15 мая

* Международный день семей

В 1993 году ООН официально утвердила Международный день семей, чтобы подчеркнуть их исключительную роль в обществе, а также напомнить о многочисленных проблемах, которые стоят сегодня перед семьями. Каждый год тема дискуссий меняется. В 2024 году проблемы семей обсуждались в свете изменений климата, в 2025-м — эксперты говорили об устойчивости развития, в 2026-м — главными темами стали неравенство и благополучие детей. Основные мероприятия пройдут в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

* Международный день климата

Цель этого неофициального экологического праздника — напомнить об угрозах глобального потепления. Согласно данным метеорологов, за последние 35 лет темпы климатических изменений резко возросли, что приводит к разрушительным последствиям — экстремальным погодным явлениям, таянию ледников, повышению уровня Мирового океана. Все это несет угрозу биоразнообразию и продовольственной безопасности планеты. Ежегодно в России и других странах в рамках Дня климата проходят экологические конференции, семинары и лекции.

* Международный день осведомленности о мукополисахаридозах

Мукополисахаридозы — группа редких наследственных заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ из-за дефицита ферментов. В результате болезни страдает соединительная ткань, а следом — кости, суставы, нервная система, сердце, слух и зрение.

Цель даты — повысить осведомленность людей об этих заболеваниях, их диагностике и симптомах. Чем больше специалистов знают о болезни, тем выше вероятность вовремя ее распознать и начать лечение. Большие надежды врачебное сообщество возлагает на генную терапию.

* Единые дни защиты малых рек и водоемов

В России 15 мая стартует ежегодная акция «Единые дни защиты малых рек и водоемов». Много лет ее проводит «Сеть российских рек» — объединение общественных экологических организаций из 23 регионов. Весь следующий месяц волонтеры будут очищать берега и русла водоемов от мусора.

* День исчезающих видов животных

Эту дату стали отмечать в мире в середине 1970-х годов, когда в США был принят закон о защите редких видов животных. Сегодня в разных странах проходят выставки, лекции, сбор денег на помощь краснокнижным видам животных, экскурсии. Помогать природе могут не только ученые и экоактивисты, но и все желающие. Можно принять участие в субботниках на лесных территориях, пересмотреть свои потребительские привычки — например, отказаться от одноразовых пакетов, оказать помощь заповедникам и центрам реабилитации диких животных.

* День рождения Московского метрополитена

Сегодня Московскому метрополитену исполняется 91 год. Столичная подземка была запущена 15 мая 1935 года. Пассажиров в честь праздника ждут разнообразные мероприятия, которые будут проходить до 17 мая. Состоится парад поездов, выставка раритетных вагонов, мастер-классы, экскурсии в электродепо.

* Дeнь гopнoгo бeгa в Ρoccии

У этого вида спорта богатая история: первые соревнования прошли еще в 1064 году в Шотландии. Сегодня горные забеги популярны во всем мире, и Россия не исключение — в этот день состязания традиционно проходят во многих регионах страны.

* Международный день виртуального помощника

Праздник проходит в третью пятницу мая. Его придумала Международная ассоциация виртуальных помощников (IVAA), чтобы обратить внимание на работу ассистентов, которые занимаются планированием, почтой, соцсетями и другими задачами для бизнеса. В наше время виртуальными помощниками все чаще выступают программные решения на базе искусственного интеллекта.

День осетинского языка и литературы

Праздник широко отмечают в Северной и Южной Осетии. Он приурочен к выходу в 1899 году книги Коста Хетагурова «Ирон фандыр» («Осетинская лира») — первой публикации художественного произведения на осетинском языке. В этот день проходят митинги у памятника Коста Хетагурову, конкурсы чтецов, открытые уроки, конференции, награждения учителей и победителей олимпиад.

Веселые праздники 15 мая • День пиццерийной вечеринки. Праздник посвящен любви к пицце и объединяет людей за ее совместным поеданием. В этот день собираются дома или в ресторанах, заказывают разные виды пиццы, устраивают игры и конкурсы. • День лакоманьяка. Праздник могут отметить те, кто увлекается маникюром и коллекционированием лаков для ногтей. Необычная дата появилась в 2016 году по инициативе интернет-магазина. Интересно, что у праздника есть свой символ — белый маникюр на мизинце. • День калейдоскопов. Этот необычный праздник посвящен волшебному прибору, который создает постоянно меняющиеся симметричные узоры. Изначально калейдоскоп использовался в научных целях для изучения света и оптики, а не как игрушка.

Что отмечают в разных странах 15 мая

День дерева — Индия. Праздник появился в 2016 году в городе Хайдарабад, когда местные жители устроили акцию протеста против планов властей вырубить тысячи деревьев вокруг национального парка. С тех пор каждый год 15 мая индийцы посвящают день уходу за деревьями и выкладывают селфи, сделанные в парках.

Фecтивaль мaльвы Aoй-мaцуpи — Япония. История праздника связана с легендой: когда-то люди преподнесли богам листья мальвы в благодарность за спасение от наводнений и дождей. С тех пор считается, что это растение обладает чудодейственной силой и защищает от стихии. Каждый год 15 мая город Киото становится центром ярких шествий и торжеств, посвященных мальве.

День Иерусалима — Израиль. Этот праздник отмечают в честь объединения города после Шестидневной войны 1967 года. До этого Восточный Иерусалим был под контролем Иордании, евреям был закрыт доступ к Стене Плача и некоторым другим святыням. После победы в войне город стал неделимой столицей. В синагогах сегодня проходят торжественные службы, а на улицах — праздничные церемонии и марши.

Религиозные праздники 15 мая

* Перенесение мощей благоверных князей Бориса и Глеба

Борис и Глеб были младшими сыновьями крестителя Руси — князя Владимира. Они стали первыми русскими святыми, которых канонизировали как Константинопольская, так и Русская церковь. Братья получили хорошее образование, воспитывались в христианском благочестии, славились добротой и милосердием. При жизни отца Борис княжил в Ростове, а Глеб — в Муроме.

После смерти Владимира старший сын Святополк захватил киевский престол. Борис возвращался из похода против печенегов, и дружина уговаривала его идти на Киев, но он отказался поднимать руку на брата. Святополк решил действовать первым и приказал убить Бориса, а затем и Глеба. Братья знали об этих планах, но не стали сопротивляться, показав пример христианского смирения и отказа от мести.

Великий князь Киевский Ярослав Мудрый позаботился о том, чтобы разыскать останки святых и совершить их погребение.

Народные праздники 15 мая

* Борис и Глеб Сеятели

Первых русских святых издавна почитали как заступников родной земли. В этот день на Руси было принять сажать овощи, в частности тыкву и огурцы. Чтобы обеспечить богатый урожай, прибегали к хитрости: закапывали на грядке пестик от ступки. В полях тем временем продолжался активный сев хлеба — в этом деле также просили помощи у святых князей.

К середине мая вовсю начинали заливаться соловьи. Существовала примета: если при первой соловьиной трели быстро скинуть рубаху, то это убережет хозяина одежды от блох.

Именины 15 мая

* Афанасий;

* Борис;

* Глеб;

* Давид;

* Зоя;

* Михаил;

* Роман.

Приметы: что можно и что нельзя делать 15 мая

Приметы о погоде

Всю ночь поют соловьи — следующий день будет погожим, теплым и солнечным.

Если вы услышали соловьиное пение раньше, чем пение кукушки — вас ждет счастливое лето.

Черемуха зацвела — скоро похолодает.

Что можно делать 15 мая

* Посетить церковь: хороший день, чтобы помолиться святым Борису и Глебу, которые считаются покровителями земледельцев.

* Заниматься торговлей: этот период раньше называли «барыш-днем», он считается удачным для посещения ярмарок, заключения сделок и важных переговоров.

* Провести время на свежем воздухе.

* Пересчитывать деньги до восхода солнца: чтобы привлечь в дом достаток.

* Помогать другим: принято делиться и принимать гостей, а также не отказывать просящим.

* Навести порядок в кошельке: рекомендуется выкинуть мусор, ненужные чеки, чтобы деньги «тянулись друг к другу» и приумножались.

Что нельзя делать 15 мая

* Заниматься генеральной уборкой: можно «вымести» из дома финансовую удачу и благополучие.

* Спать на закате: есть риск надолго заболеть.

* Пересчитывать деньги после захода солнца: это один из самых сильных запретов, который, по поверьям, грозит финансовыми потерями, долгами и даже нищетой.

* Ссориться, ругаться и сквернословить: злые слова и мысли могут отпугнуть удачу и даже навлечь засуху на поля.

* Тратить последние деньги и оставлять кошелек пустым: к вечеру в кошельке обязательно должна остаться хоть какая-то сумма, иначе весь год придется испытывать финансовые трудности.

* Ходить на рыбалку: по народным поверьям, это неблагоприятное время для ловли, так как начинается нерест.

* Забирать себе найденные деньги: их нужно раздать в качестве милостыни или пожертвовать на благое дело, иначе можно навлечь на себя беду.

* Подметать после ухода гостей: деньги и удача уйдут из дома. Лучше делать это на следующий день.

Лунный календарь 15 мая

Фаза Луны: убывающая, 28-й лунный день.

Луна в знаках Овен и Телец.

Астрологи рекомендуют сегодня подводить итоги, завершать начатые дела и строить планы на будущее. Активность и энергия будут снижены. Новые проекты сторонники эзотерики призывают отложить до растущей Луны, подписывать контракты и инвестировать деньги не стоит — сделки не принесут успеха, а риски неудачи высоки.

Если верить звездным прогнозам, день благоприятен для избавления от всего ненужного. Можно заниматься благотворительностью, делать несложные домашние дела (стирка, уборка) и посвятить время спокойному отдыху, расслаблению или духовным практикам.

15 мая родились люди под знаком зодиака Телец, представители земной стихии, находящиеся под покровительством Венеры.

Какие исторические события произошли 15 мая

* 1157 год — князя суздальского и киевского Юрия Долгорукого вероломно отравили на пиру у киевского боярина Петрилы.

* 1484 год — в Московском Кремле заложен Благовещенский собор.

* 1618 год — немецкий астроном Иоганн Кеплер открыл законы движения планет.

* 1718 год — англичанин Джеймс Пакл запатентовал первый в мире пулемет — ружье Пакла.

* 1855 год — на Всемирной выставке в Париже представлены первые газонокосилки, стиральная машина Мура, швейная машина Зингер и безопасные спички.

* 1867 год — император Александр II утвердил устав Общества попечения о раненых и больных воинах, которое впоследствии станет Российским обществом Красного Креста.

* 1928 год — в мультфильме Plane Crazy впервые появился Микки Маус. Правда, тогда он еще мало походил на хорошего знакомого всем мультипликационного персонажа.

* 1935 год — открылась первая в СССР линия Московского метрополитена — от станции «Сокольники» до станции «Парк культуры».

* 1940 год — в США начали продавать нейлоновые чулки.

* 1988 год — начался вывод советских войск из Афганистана.

* 2024 год — произошло покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Кто родился 15 мая

* В 1798 году родился Иван Пущин — русский поэт, мемуарист, декабрист, друг Александра Пушкина.

* В 1845 году родился Илья Мечников — русский и французский биолог и иммунолог, основатель научной геронтологии, нобелевский лауреат.

* В 1848 году родился Виктор Васнецов — русский художник, создатель полотен «Три богатыря», «Аленушка», «Царь Иван Грозный».

* В 1856 году родился Лаймен Фрэнк Баум — американский писатель, «создатель» волшебной страны Оз.

* В 1859 году родился Пьер Кюри — французский физик, лауреат Нобелевской премии.

* В 1891 году родился Михаил Булгаков — русский советский писатель, драматург, автор романов «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» и других известных произведений.

* В 1925 году родилась Людмила Касаткина — актриса театра и кино, народная артистка СССР.

* В 1940 году родилась Светлана Светличная — актриса кино, телевидения и озвучивания, заслуженная артистка РСФСР.

Кто скончался 15 мая • В 1157 году умер Юрий Долгорукий — князь суздальский и великий князь киевский, сын Владимира Мономаха. • В 1935 году умер Казимир Малевич — русский художник-авангардист. • В 2005 году умерла Наталья Гундарева — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.

Кто отмечает дни рождения 15 мая

* 94 года исполняется Джону Глену — английскому кинорежиссеру, автору пяти фильмов о Джеймсе Бонде, среди которых «Лицензия на убийство».

* 53 года исполняется Елене Морозовой — советской и российской актрисе («Дневник его жены», «Предчувствие», «Хороший человек»).

* 46 лет исполняется Анастасии Сланевской — певице Славе, телеведущей, киноактрисе, автору песен.