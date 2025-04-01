Глобальное потепление сделает беднее каждого: новые расчеты шокировали экономистов

Катастрофическое влияние климатического кризиса на экономику оказалось в разы серьезнее, чем предполагали предыдущие модели. К такому выводу пришли австралийские ученые из Университета Нового Южного Уэльса. Исследование опубликовано в научном журнале Environmental Research Letters (ERL).

Согласно новому анализу, потепление всего на 2°C сократит глобальный ВВП на душу населения на 16% — в 10 раз больше, чем прогнозировали ранее. А при +4°C (сценарий, близкий к нынешней траектории) благосостояние среднестатистического человека рухнет на 40%, что эквивалентно масштабам многолетней экономической депрессии.

Авторы доклада считают, что предыдущие экономические модели десятилетиями игнорировали ключевые риски. Например, они не учитывали каскадные кризисы цепочек поставок из-за одновременных засух, наводнений и пожаров в разных регионах.

Кроме того, из-за глобальной взаимозависимости мировых рынков коллапс ударит по всем, хотя Канада или Россия могут временно выиграть от потепления.

Хотя кризис затронет всю планету, уязвимость стран неравномерна. Тропические регионы столкнутся с необратимым падением продуктивности сельского хозяйства. Развитые экономики понесут многомиллиардные убытки из-за разрушения инфраструктуры и страховых кризисов. А бедные страны окажутся в «долговой ловушке», не имея ресурсов для адаптации.

Ученые подчеркнули, что главная угроза климатического кризиса связана не с плавным ростом мировых температур, а с глобальным обеднением.

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