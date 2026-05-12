13 мая — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

13 мая в России отмечают День Черноморского флота, в мире — День техники для будущего. Православные верующие вспоминают сегодня апостола Иакова — одного из двенадцати ближайших учеников Христа. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 13 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и в мире 13 мая

* День Черноморского флота ВМФ России

История Черноморского флота России началась в 1783 году, когда императрица Екатерина II подписала манифест о присоединении Крыма к Российской империи. 13 мая того же года 11 судов Азовской флотилии вошли в Ахтиарскую бухту, расположенную на юго-западе Крымского полуострова. Позднее к ним присоединились корабли Днепровской флотилии. Именно на этом месте вырос город Севастополь — главная база Черноморского флота.

В 1996 году приказом главнокомандующего ВМФ РФ 13 мая стало Днем Черноморского флота России. В праздник традиционно проходят торжественные построения, церемонии поднятия флага, награждения отличившихся военнослужащих, а также возложение цветов к памятникам и мемориалам.

* День охранно-конвойной службы МВД России

13 мая 1938 года приказом НКВД СССР был введен в действие Временный устав конвойной службы рабоче-крестьянской милиции, что и считается точкой отсчета истории подразделения. Однако корни этой профессии уходят в глубину веков: первые упоминания об обязанностях, схожих с современными функциями конвоиров, встречаются в документах 1649 года. Тогда в задачи охраны входили осмотр тюремных помещений и надзор за арестантами.

В настоящее время сотрудники службы обеспечивают охрану и транспортировку лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, в следственные изоляторы, суды, судебно-медицинские учреждения.

* Всемирный день коктейля

13 мая 1806 года в американской газете The Balance and Columbian Repositоrio впервые появилось определение слова «коктейль». Его описали как смесь спиртных напитков, сахара, воды и биттера. Первые рецепты коктейлей появились также в начале XIX века. Одним из старейших считается «Сазерак», придуманный в Новом Орлеане в 1830-х годах. Также к классике относятся «Манхэттен», «Мартини», «Олд фешенд» и «Дайкири». В XX веке появились «Маргарита», «Пина колада», «Кровавая Мэри», «Мохито» и «Космополитен».

В День коктейля многие бары устраивают специальные акции, а бармены проводят соревнования по флейрингу (жонглированию бутылками) и скоростному приготовлению коктейлей.

* Всемирный день техники для будущего

Праздник, который отмечают инженеры, разработчики и программисты, призван подчеркнуть роль технологического прогресса и повысить интерес к передовым разработкам.

Дата празднования связана с историческим событием: 13 мая 1884 года в США состоялось первое общее собрание Американского института инженеров-электриков (AIEE). В праздник проходят дискуссии по самым актуальным направлениям, таким как искусственный интеллект, генная инженерия, технологии дополненной и виртуальной реальности, 3D-печать. В этот день также устраивают презентации новых разработок.

* Всемирный день одуванчика

Праздник придумали во Франции, откуда он распространился по всему миру, ведь одуванчик растет в обоих полушариях. Это неприхотливое растение с высокой способностью к регенерации. Только в России насчитывается более 300 его видов. Многие воспринимают одуванчик исключительно как сорняк. Однако это отличный медонос, его также используют в косметологии, медицине и кулинарии — для салатов, супов, сиропов и варенья.

* Всемирный день застежки-липучки

В 1941 году швейцарский изобретатель Жорж де Местраль придумал и запатентовал застежку-липучку. Идею ему подсказал пес: после прогулки на шерсти собаки остались цепкие колючки репейника. Так появились две ленты с микрокрючками и микропетлями.

Необычные праздники 13 мая • День леденцов от кашля. Их история насчитывает тысячелетия: еще древние египтяне использовали мед и травы для изготовления леденцов, в Средневековье делали леденцы с шалфеем и анисом. Промышленное производство началось в XIX веке. • День прыгающей лягушки. Праздник появился благодаря рассказу Марка Твена «Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса», где герой сделал из своей лягушки чемпионку по прыжкам. В этот день проходит фестиваль в городе Энджелс Кемп, куда владельцы приносят своих лягушек для участия в соревнованиях. • День лепрекона. Эти персонажи ирландского фольклора в зеленых пиджаках и башмаках с пряжками славятся упрямством и любовью к проказам, а свои горшки с золотом они прячут в конце радуги. В Ирландии образы лепреконов широко используют для привлечения туристов.

Что отмечают в разных странах 13 мая

День святой Марии — Колумбия. 13 мая в стране отмечают явление Богоматери Фатимской. В этот день проходят мессы и чтение молитв о примирении и единстве всех колумбийцев.

День отмены рабства — Бразилия. В эту дату вспоминают событие 1888 года, когда принцесса-регентша Изабелла подписала «золотой закон», даровавший свободу всем рабам. Сегодня проходит фестиваль Претос Вельос: в бразильской мифологии так называют духов-тружеников, которые жили в рабских кварталах. Они считаются символами духовной стойкости и мудрости.

День гирлянд — Великобритания. Этот ежегодный праздник проходит в деревне Абботсбери (графство Дорсет). По старинному обычаю дети местных рыбаков мастерили гирлянды из цветов, освящали их в церкви и затем пускали по морю — так отмечали начало рыболовного сезона. После Первой мировой войны традиция слегка изменилась: гирлянды стали носить на шестах из дома в дом, а в конце дня возлагать к военному мемориалу.

Религиозные праздники 13 мая

* День памяти апостола Иакова Зеведеева

Церковь вспоминает апостола Иакова Зеведеева — одного из двенадцати ближайших учеников Христа, родного брата евангелиста Иоанна Богослова. До встречи с Господом Иаков, как и его отец с братом, зарабатывал на жизнь рыбной ловлей. Вместе с Иоанном он был призван Спасителем к апостольскому служению: оставив все, братья последовали за Христом. Став очевидцем многих Божественных чудес и тайн, Иаков всецело посвятил себя проповеди христианства. Он нес Слово Божие в Испании и других землях, после чего возвратился в Иерусалим. Несмотря на жестокие гонения на последователей Христа, апостол смело обличал фарисеев и свидетельствовал о Спасителе. За это по приказу царя Ирода Агриппы I его схватили и казнили.

В испанской традиции святого называют Сантьяго. На месте обретения его мощей вырос знаменитый город Сантьяго-де-Компостела. Имя апостола Иакова носит также столица Чили (Сантьяго) и один из городов на Кубе.

* День памяти святителя Игнатия Брянчанинова

Святитель Игнатий (в миру Димитрий Брянчанинов) родился в 1807 году в дворянской семье, но, несмотря на военное образование, избрал стезю монашества. Был настоятелем нескольких обителей, затем епископом Кавказским и Черноморским. Из-за болезни ушел на покой в Николо-Бабаевский монастырь, где завершил свои труды. Святитель Игнатий известен как духовный писатель, переложивший древнее аскетическое учение для современников («Приношение современному монашеству», «Отечник»). Скончался в 1867 году, канонизирован в 1988 году.

* День Богоматери Фатимской у западных христиан

Католики 13 мая вспоминают чудесное явление Богородицы в португальском городе Фатима, которое произошло в 1917 году. Тогда Матерь Божия предстала перед тремя детьми, предсказала им их судьбу и попросила приходить на то же место 13-го числа каждого месяца. Во время следующих встреч Дева Мария показала детям рай и ад, научила их особой молитве и сделала несколько пророчеств, в том числе касающихся России. Свидетелями этих чудесных явлений стали десятки тысяч португальцев, которые вместе с детьми собирались в назначенный день. Старшая из детей, Лусия Сантуш, позже записала услышанное от Девы Марии, оформив это в виде пророчеств. Католическая церковь признала это явление подлинным чудом.

Народные праздники 13 мая

* Яков Теплый

В этот день на Руси чтили память апостола Иакова Зеведеева, одного из приближенных учеников Христа. В народе праздник прозвали Яковом Теплым, поскольку к этому дню обычно устанавливалась стабильная теплая погода после весенних холодов.

По обычаю, на Якова полагалось купаться в особой воде, заранее заготовленной из мартовского снега. Люди верили, что этот обряд отводит болезни и дарит удачу тем, кто собирается в дальнюю дорогу.

Именины 13 мая

* Александр;

* Василий;

* Ефрем;

* Игнатий;

* Максим;

* Никита;

* Яков.

Приметы: что можно и что нельзя делать 13 мая

* Приметы о погоде

Если на Якова утреннее небо ясное, безоблачное — лето тоже будет теплым и ласковым.

Теплый южный ветер вечером — к изобильному лету.

Дождь щедро льет с утра — зерно уродится.

Вокруг много пчел — жди богатый урожай меда.

Безоблачное небо вечером — к сухому лету.

Что можно делать 13 мая

* Заниматься сельскохозяйственными работами.

* Глядя на звезды, загадывать желания — считается, что они сбудутся.

* Собирать березовый сок.

* Утром класть на подоконник монеты и оставлять их там до вечера — для привлечения богатства.

Что нельзя делать 13 мая

* Надевать одежду красных и розовых цветов — согласно поверьям, это может привлечь злых духов и отгнать удачу.

* Устраивать помолвки и сватовство. Примета связана с тем, что 13 мая по старому стилю было последним днем апреля, а май — месяцем, когда «жениться — всю жизнь маяться».

* Заплетать косы — можно «заплести» в свою судьбу проблемы и болезни.

* Оставлять грязную посуду на ночь — есть риск навлечь на дом беды и несчастья.

* Убивать насекомых и пауков — по поверьям, это может привести к болезням или неурожаю.

Лунный календарь 13 мая

Фаза Луны: убывающая Луна, 26-й лунный день.

Луна в знаках Рыбы и Овен.

По мнению астрологов, сегодня день конфликтов и пустой траты энергии, любая ссора грозит накоплением негатива. Если верить прогнозам, неблагоприятно начинать дела — мозг хуже оценивает ситуацию. Лучше заниматься рутиной и работать самостоятельно, избегая начальства и партнеров. Крупные покупки и инвестиции рискованны, не принимайте импульсивных решений.

Что касается отношений, астрологи советуют сегодня не назначать встречи — даже свидание с любимым человеком может выйти из-под контроля. Общение нежелательно: есть шанс столкнуться с агрессией. Путешествия тоже лучше отложить. Сегодня не переедайте и не пейте алкоголь. Кстати, последний совет может относиться к любому дню, независимо от рекомендаций астрологов.

13 мая родились люди под знаком зодиака Телец, представители земной стихии, находящиеся под покровительством Венеры.

Какие исторические события произошли 13 мая

* 1501 год — Америго Веспуччи отправился в путешествие и доказал существование континента, описанного как Новый Свет.

* 1637 год — кардинал Ришелье из страха измены распорядился закруглить концы всех кинжалов и ножей, использовавшихся за обедом. Так возник столовый нож.

* 1754 год — императрица Елизавета Петровна учредила в Петербурге первый в России банк.

* 1829 год — русский поэт Александр Пушкин попросил руки Натальи Гончаровой.

* 1918 год — издан декрет ВЦИК и Совнаркома «О предоставлении народному комиссару чрезвычайных полномочий по борьбе с деревенской буржуазией, укрывающей хлебные запасы и спекулирующей ими».

* 1836 год — в Российской империи начали строить первую железную дорогу из Санкт-Петербурга в Павловск.

* 1920 год — американские дантисты впервые назвали сахар главной причиной болезни зубов.

* 1930 год — в мире убит последний дикий сумчатый волк.

* 1942 год — школьница из блокадного Ленинграда Таня Савичева внесла в дневник последние записи: «Умерли все», «Осталась одна Таня».

* 1950 год — в Великобритании впервые прошла гонка чемпионата «Формулы-1».

* 2000 год — в России созданы федеральные округа и институт полномочных представителей президента.

Кто родился 13 мая

* В 1221 году родился Александр Невский — князь Новгородский, великий князь Киевский и Владимирский, русский полководец.

* В 1840 году родился Альфонс Доде — французский писатель-романист и драматург.

* В 1923 году родился Николай Пастухов — актер театра и кино, народный артист РСФСР.

* В 1928 году родился Эдуар Молинаро — французский кинорежиссер и сценарист, лауреат премии «Золотой глобус».

* В 1937 году родился Роджер Желязны — американский писатель-фантаст польского происхождения.

* В 1941 году родился Ричи Валенс — американский певец, один из пионеров рок-н-ролла.

Кто скончался 13 мая • В 1930 году умер Фритьоф Нансен — норвежский путешественник, океанограф, общественный деятель, Нобелевский лауреат. • В 1956 году умер Александр Фадеев — советский писатель и общественный деятель. • В 1988 году умер Чет Бейкер — американский джазовый музыкант.

Кто отмечает день рождения 13 мая

* 84 года исполняется Владимиру Джанибекову — советскому летчику-космонавту, дважды Герою Советского Союза.

* 76 лет исполняется Стиви Уандеру — американскому певцу, композитору, лауреату 25 премий «Грэмми».

* 70 лет исполняется Александру Калери — российскому космонавту, Герою России.

* 69 лет исполняется Людмиле Нильской — советской и российской актрисе театра и кино.

* 62 года исполняется Маше Распутиной — советской и российской эстрадной певице.

* 40 лет исполняется Роберту Паттинсону — английскому актеру театра и кино.