240 лет назад и сегодня: как возрождался Черноморский флот

13 мая — годовщина со дня образования Черноморского флота. В честь этого события мы провели параллель между историческим образом легендарного военно-морского соединения и тем, каким оно стало сегодня. О том, как флот черного моря удалось сделать одним из сильнейших — в материале «Газеты.Ru».

13 мая 1783 года в бухту у села Ахтиар, которое впоследствии стало городом Севастополем, вошли 11 кораблей Азовской флотилии. После этого к к ним добавилось 17 кораблей Днепровской флотилии. Два года спустя, 24 августа 1785 года императрица Екатерина II издала указ о создании Черноморского адмиралтейского правления и утверждении штата флота. В его состав вошли 12 линейных кораблей, 20 фрегатов, 5 судов и 8 транспортов с общей численностью личного состава 13 504 человека. Этот документ официально закрепил образование Черноморского флота, первым главнокомандующим которого стал наместник императрицы на юге России — генерал-фельдмаршал князь Григорий Потемкин.

Так, уже 240 лет Черноморский флот несет свою службу на южных рубежах нашей Родины. В XVIII–XIX веках он участвовал в русско-турецких войнах. В 1799 году под командованием адмирала Федора Ушакова Севастопольская эскадра Черноморского флота совершила поход в Средиземное море, во время которого ей удалось взять 16 городов и крепостей, в числе которых была знаменитая греческая крепость Корфу. В 1827 году в Наваринском сражении линейным кораблем было разрушено шесть турецких кораблей.

Из-за поражения в Крымской войне, согласно Парижскому мирному договору от 1856 года, Россию лишили права содержать военный флот на Черном море. Однако данные ограничения были сняты Лондонской конвенцией 1871 года, после чего на Черном море Россия начала создавать паровой броненосный флот, который затем принимал участие в Первой мировой войне.

Уже в первые дни Великой Отечественной войны корабли Черноморского флота совершили несколько рейдов на основные морские базы противника. Всего за годы войны Черноморский флот провел 24 десантные операции, в ходе которых было потоплено 835 кораблей и судов противника, а повреждено — 539. 18 кораблей получили звание гвардейских, 228 моряков-черноморцев были удостоены звания Героя Советского Союза, а около 5 тысяч человек — награждены орденами и медалями.

Далее — распад СССР, спор между Россией и Украиной о праве на флот. Общая социально-экономическая разруха постсоветских стран привела Черноморский флот в упадок, отчего южные рубежи России оказались ослаблены.

«После распада Советского Союза для Черноморского флота настали темные времена, поскольку он был разделен на части, и стоял вопрос о том, существовать ли российскому Черноморскому флоту в Севастополе, его историческом исторической базе историческом центре», — отметил заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.

Возвращение былого величия

После разрухи и упадка Черноморского флота в 90-е, президент Владимир Путин личными усилиями возродил славную миссию военно-морского соединения по защите Родины. Ситуация изменилась с возвращением Крыма в Россию в 2014 году, когда распоряжением президента России в Севастополе вновь открыло свои двери Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова, которое ранее действовало с 1937-го по 1992 год. Сегодня оно обеспечивает военно-специальную подготовку флотских офицеров и старшин.

«В 2014 году, сразу после воссоединения в Севастополе было вновь открыто Черноморское высшее военно-морское училище. С этого, по сути, начался процесс воссоздания Черноморского флота. Поскольку Украина не просто претендовала на то, чтобы уничтожить российский Черноморский флот в Севастополе, но и передать эту базу НАТО, после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Черноморскому флоту было придано совершенно новое значение благодаря усилиям нашего президента. Черноморский флот превратился в один из сильнейших флотов мира во всех смыслах этого слова. Это новые военные корабли, это инфраструктура, это обучение», — подчеркнул Шаповалов.

Так, Владимир Путин провел масштабное переоснащение и перевооружение Черноморского флота. Началось обновление корабельного состава, авиации и техники береговых войск. Были возрождены и сформированы заново ряд соединений и частей. Шаг за шагом президент вернул Черноморскому флоту его величие, воинскую славу и традиционную роль в защите Отечества. Уже с сентября 2015 года корабли флота поддерживали морские направления российской авиационной группы, которая участвовала в проведении воздушной операции в Сирии. С февраля 2022 года они вовлечены в СВО.

«В настоящее время Черноморский флот — это мощная боевая единица с современными вооружением. Нынешний возрожденный Черноморский флот уже прошел боевое крещение, выполняя военную миссию в Сирии. И сейчас в рамках СВО Черноморский флот выполняет чрезвычайно важную задачу защиты российских рубежей, в том числе и новых субъектов Федерации и Крыма. Он обеспечивает контроль над Черным морем и принимает активное участие в подавлении военных сил военных объектов киевского режима. И сейчас мы воочию видим в рамках спецоперации, насколько мощным потенциалом обладает возрожденный Черноморский флот», — согласился эксперт.

Таким образом, сегодня Черноморский флот обладает самодостаточной инфраструктурой, которая постоянно развивается в связи с приходом на флот новых кораблей. На СВО корабли флота отвечают за прикрытие района операции, сковывают действия противника и наносят удары по удаленным целям. Сегодня на боевом дежурстве в составе Черноморского флота стоят боевые корабли, не имеющие аналогов в мире.

«Сегодня мы отмечаем знаменательную дату. 230 лет назад возник Черноморский флот, и сейчас мы наблюдаем его возрождение. Его участие в военных действия в Сирии и спецоперации демонстрирует тот потенциал, который есть у новейшего современного оружия. Он свидетельствует о том, что, Черноморский флот в настоящее время входит в число сильнейших флотов мира», — резюмировал Владимир Шаповалов.