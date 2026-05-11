«Ураган сбивал людей с ног». В ХМАО и ЯНАО из-за майской метели повалены деревья и перекрыты трассы

Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа оказались во власти непогоды. Регионы внезапно накрыла мощная метель — в ХМАО уже побит рекорд осадков 1939 года. В некоторых городах и поселках в результате порывов ветра, которые местами превышали 25 м/с, сорваны крыши с домов и повалены деревья. Трассы на отдельных участках оказались полностью перекрыты. Как сообщили власти, дорожные службы работают практически без сна.

Снегопад в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе мощный майский снегопад побил рекорд осадков 87-летней давности, сообщают «Метеоновости».

«9 мая выпало 29,7 мм, что в два раза больше предыдущего рекорда 2000 года со значением 14 мм. 10 мая осадки ослабели, но не помешали установить новый рекорд — насыпало 15,3 мм, что всего лишь на 0,4 мм больше, чем выпадало в 1939 году», — говорится в сообщении.

По информации синоптиков, за последние двое суток в ХМАО выпало более месячной нормы осадков — 43 мм. 11 мая в регионе сохраняется ненастная погода с порывами 15-20 м/с. Накануне ветер был сильнее: например, в Ханты-Мансийске бушевала сильнейшая метель с порывами ветра до 26 м/с .

На этом фоне в некоторых населенных пунктах пропадало электричество. Губернатор Руслан Кухарук заверил, что аварийные бригады работают над устранением неполадок. Кроме того, глава региона призвал местных жителей не покидать свои дома до стабилизации погодных условий.

«Ураган буквально сбивал людей с ног. По городам и поселкам летали крыши, падали деревья и светофоры», — пишет SHOT.

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Так, 10 мая в городе Пыть-Ях сильный порыв ветра сорвал кровлю с многоквартирного дома, сообщила прокуратура региона. В связи с этим был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня .

«Гражданам предоставлено помещение для временного размещения, организовано горячее питание», — отметили в ведомстве.

Прокуратура организовала проверку, в рамках которой оценит соблюдение жилищного законодательства и лицензионных требований управляющей компанией.

В Сургуте сильный ветер повалил деревья и дорожные знаки. По словам главы города Максима Слепова, поврежден и автотранспорт. Из-за непогоды школьников в Сургуте перевели на дистанционное обучение.

Кроме того, метель стала причиной ограничения движения на некоторых трассах. Как сообщало управление автомобильных дорог, движение автомобилей полностью останавливалось на почти 400-километровом участке трассы Югра, сейчас ограничения сняты.

Непогода сказалась и на авиасообщении. 11 мая задерживаются рейсы в Казань, Тюмень, Сергино, Нялино, Кышик и Троицу, следует из онлайн-табло авиагавани. Аналогичная ситуация складывалась и накануне.

Непогода в ЯНАО

Сильный снегопад не обошел и соседний Ямало-Ненецкий автономный округ. По информации «Метеоновостей», там выпало до 22 мм осадков, ветер усиливался до 22 м/с. В городе Ноябрьске выросли сугробы, превышающие 50 см.

Губернатор региона Дмитрий Артюхов назвал обрушившиеся снегопады «аномальными для мая» . «Из-за сложных погодных условий затруднено движение в Ноябрьске, Муравленко, Губкинском и Пуровском районе. Отмечаются перебои в работе аэропортов и общественного транспорта», — написал он в Мах.

Из-за погодных условий закрыто движение по участку Новый Уренгой — Пангоды, также остается закрытой дорога от Пуровска до Нового Уренгоя, сообщил департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

11 мая погода в ЯНАО только ухудшилась: порывы ветра возросли до 25 м/с и более, в прибрежных и предгорных районах до 30 м/с и более.

«Метель разбушевалась сначала на юге округа и теперь движется на север <…> Дорожные службы работают в усиленном режиме, механизаторы практически без сна и отдыха расчищают трассы для обеспечения возможности проезда между городами», — подчеркнули в дорожном департаменте.

Однако на помощь застрявшим автомобилистам приходят неравнодушные жители. В частности, в городе Губкинский водителям помогали школьники, сообщает «Губкинский.Ком».

« Мы закопались в снегу, они сразу прибежали на помощь . Большое спасибо родителям, воспитавшим таких хороших детей!» — рассказала женщина.

Кроме того, в Пуровском районе стихия сорвала кровли и повредила фасады многоквартирных домов, сообщила окружная прокуратура.

«В поселке Ханымей на одном из многоквартирных домов ветром сорвана часть кровли. В Тарко-Сале на здании частично повреждена обшивка фасада», — проинформировало ведомство.

В связи с ухудшением обстановки на территории Пуровского района введен режим повышенной готовности для всех экстренных и коммунальных служб.

Как сообщает SHOT, непогода пришла с Урала. Там из-за сильного ветра десятки населенных пунктов Пермского края и Свердловской области временно оказались без электроснабжения, поскольку деревья при падении оборвали провода линий электропередачи. В Свердловской области подачу электричества уже восстановили.