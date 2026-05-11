12 мая — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

12 мая медсестры по всему миру принимают поздравления со своим профессиональным праздником. В России отмечают День экологического образования, а ООН напоминает о важности охраны здоровья растений. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 12 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 12 мая

* День победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции

Сегодня в России отмечается День воинской славы, посвященный завершению Крымской наступательной операции 1944 года. В период Великой Отечественной войны Крым был оккупирован гитлеровскими войсками, которые устроили на полуострове множество тюрем и концлагерей. Сама операция продолжалась с 8 апреля по 12 мая 1944 года. На пути советских войск стояла 200-тысячная фашистская группировка. Благодаря самоотверженности солдат и командиров Красной армии враг был изгнан с полуострова.

Май 1944 г. СССР. Севастополь. Немецкие каски, собранные после одного из сражений в ходе Великой Отечественной войны Евгений Халдей/ТАСС

* Международный день медицинской сестры

12 мая 1820 года родилась сестра милосердия и общественный деятель Великобритании Флоренс Найтингейл, заложившая основы профессии медсестры. Во время Крымской войны она организовала уход за ранеными солдатами, внедрив принципы гигиены и санитарии, что позволило значительно сократить смертность среди пациентов. В 1974 году Международный совет медицинских сестер предложил учредить профессиональный праздник именно в день рождения Флоренс Найтингейл.

В современном мире роль медсестры значительно изменилась: сегодня это не просто ассистент врача, а самостоятельный специалист с глубокими знаниями и широким спектром практических навыков. Но по-прежнему в этой профессии востребованы такие личные качества, как эмпатия, доброта, терпение и ответственность.

* День экологического образования

Эта дата отмечается в России, а также в ряде стран бывшего СССР с 1991 года. В этот день проходят экологические форумы, семинары, познавательные акции, обучающие тренинги, выставки и конференции. Главная цель праздника — привлечь внимание общества к охране окружающей среды и бережному отношению к природе.

* День Луганской Народной Республики

В Луганской Народной Республике с 2023 года отмечается День ЛНР. Эта дата связана с провозглашением независимости республики, которое состоялось 12 мая 2014 года по итогам референдума. Это был первый шаг на пути присоединения республики к России. День ЛНР — официальный выходной для всех жителей региона.

* День осведомленности о синдроме хронической усталости

Впервые об этой проблеме заговорили в 1984 году. За термином «синдром хронической усталости» скрывается целый комплекс проявлений заболевания. Среди основных симптомов — чувство усталости даже после незначительных нагрузок, которое не проходит на протяжении всего дня. Причиной возникновения синдрома считают резко возросший темп жизни. Сегодня от хронической усталости страдают в основном жители мегаполисов и крупных городов.

Дата отмечается с 2010 года. Ее цель — предоставить людям подробную информацию об этом состоянии, его профилактике и лечении. Символ празднования — голубая лента.

* Международный день охраны здоровья растений

Растения — основа жизни на Земле: они снабжают человечество пищей, кислородом и другими ресурсами. Именно поэтому Организация Объединенных Наций учредила Международный день охраны здоровья растений. Организаторы акции подчеркивают: необходимо защищать зеленые насаждения не только от вредителей и болезней, но и от вредных выбросов. Праздник призван подчеркнуть роль здоровых растений в обеспечении продовольственной безопасности, устойчивости экономики и сохранении окружающей среды.

Веселые праздники 12 мая • День ореховой помадки в США. Ореховая помадка входит в число самых любимых сладостей американцев. Легенда гласит, что в XIX веке один повар готовил карамель, но перепутал ингредиенты и случайно получил еще более вкусный десерт. • День ежиного сопения. Сегодня взрослые рассказывают детям о повадках ежей. Хотя еж кажется молчаливым, он издает характерные звуки, похожие на сопение. В этот день принято дарить открытки с ежиками и делиться забавными фото и видео в соцсетях.

Что отмечают в разных странах 12 мая

День апостола Андрея Первозванного — Грузия. Этого святого особо почитают в стране. Именно он в I веке принес христианство на грузинскую землю. С его именем также связано возникновение первого храма в Грузии. Дата считается днем прибытия Андрея Первозванного в Грузию. Праздник объявлен официальным выходным днем.

День самосознания — Финляндия. В этот день финны отдают дань памяти Йохану Вильгельму Снелльману — известному государственному деятелю XIX века. Именно он усовершенствовал школьную систему, всю жизнь боролся с неграмотностью своего народа и активно продвигал идею женского образования.

Каннский кинофестиваль — Франция. Один из самых престижных и старейших в мире, проходит ежегодно в мае. Впервые его хотели провести в 1939 году как альтернативу Венецианскому фестивалю, который попал под влияние нацистов, но открытию помешала Вторая мировая война. Первый фестиваль состоялся в 1946 году. С 1955 года главный приз кинофестиваля — «Золотая пальмовая ветвь».

Актер Леонардо Ди Каприо на церемонии открытия 78-го Каннского кинофестиваля, 13 мая 2025 года Sarah Meyssonnier/Reuters

Религиозные праздники 12 мая

* День памяти девяти мучеников Кизических

Сегодня православные христиане вспоминают девять святых мучеников, живших в конце III века в древнегреческом городе Кизик. В то время последователей христианства жестоко преследовали за их убеждения. Кизических христиан схватили, долго пытали, но, не добившись отречения от веры, казнили.

В 324 году, с приходом к власти Константина Великого, гонения прекратились. Захоронение кизических мучеников было найдено, а когда их тела извлекли из могилы, то увидели, что они нетленны. Святые мощи поместили в храм, построенный в честь девяти мучеников Кизических. Монастырь, названный в их честь, появился и в России — в Казани. Здесь хранится частица мощей святых.

Народные праздники 12 мая

Девять целителей

В день памяти Девяти мучеников Кизических на Руси было принято выходить на улицу в полдень, становиться на середину дороги и подставлять лицо ветру. Крестьяне верили, что теплый весенний ветер «унесет» болезни и подарит здоровье на целый год. Этот обряд часто сопровождался особым заговором от девяти недугов: «Чтобы напасти крови не сушили, по жилам не ходили, опухоли не наводили, костей не ломали...».

В этот день молились об исцелении и избавлении от неудач, а работу в поле начинали, заручившись советами стариков. 12 мая на Руси приступали к сбору лекарственных растений, их было принято срезать ранним утром по росе. Считалось, что целебные настои и отвары, приготовленные сегодня, способны вылечить «77 болезней».

Именины 12 мая

* Арсений;

* Артемий (Артем);

* Василий;

* Иван;

* Федот;

* Филимон.

Приметы: что можно и что нельзя делать 12 мая

* Приметы о погоде

Если налетел сильный ветер — жди такого же сильного дождя.

Яркий и ясный восход в этот день предвещает теплое, ласковое лето.

Если на улице много майских жуков — быть засухе.

Иволга кричит по-кошачьему — скоро начнется дождь.

Что можно делать 12 мая

* Умываться березовым соком, чтобы сохранить молодость и красоту.

* Выходить на улицу, проводить время с семьей и близкими.

* Обращаться к врачам — день Девяти целителей считается подходящим для лечения и профилактики болезней.

* Молиться Девяти мученикам Кизическим: просить святых о защите, исцелении и помощи. Верующие также ставят свечи в церкви.

* Начинать полевые и огородные работы: в старину в этот день было принято выходить в поле с молитвой и приступать к посеву.

Что нельзя делать 12 мая

* Оставаться дома в одиночестве и сидеть взаперти: народное поверье гласит, что так можно навлечь на себя болезнь.

* Завидовать, обсуждать чужие успехи и сплетничать: злые мысли могут обернуться чередой неудач.

* Рассказывать о своих планах: чтобы желаемое сбылось, о задуманном нужно молчать.

* Окунаться в водоемы с головой, рыбачить: есть риск разозлить водяного. Купаться можно, но не нырять.

* Заниматься шитьем и уборкой, например, вытирать пыль: можно «зашить» свою удачу или накликать ссоры.

* Лениться, перекладывать работу на других: это может привести к большому кризису в жизни.

* Носить мятую, грязную или черную одежду: есть риск привлечь негативную энергию и неудачи.

* Пугать птиц, ломать гнезда: это влечет проблемы в делах.

Лунный календарь 12 мая

Фаза Луны: убывающая, 25-й лунный день.

Луна в знаке Рыбы.

Астрологи предрекают день пассивности, который желательно провести в покое и одиночестве. Если верить звездным прогнозам, не стоит начинать ничего нового, но важно завершить начатые дела, делая все неторопливо. Сегодня можно ощутить лень и апатию, коллективный труд не удается, однако день может быть неплохим для финансов и судебных дел.

Общие рекомендации — избегать активности, спешки, проявлять неторопливость и самоуглубление; суть дня, по мнению эзотериков, в размышлениях о своем характере и в обучении любви к себе, без чего невозможна гармония.

12 мая родились люди под знаком зодиака Телец, представители земной стихии, находящиеся под покровительством Венеры.

Какие исторические события произошли 12 мая

* 996 год — в Киеве освятили первый каменный храм на Руси — Десятинную церковь.

* 1310 год — во Франции инквизиция публично казнила более полусотни представителей Ордена тамплиеров.

* 1664 год — в Версале зрителям представлена пьеса Мольера «Тартюф».

* 1927 год — в небо поднялся спортивный самолет АИР-1, установивший первые советские мировые рекорды. Этот день стал точкой отсчета работы конструкторского бюро Яковлева.

* 1935 год — в американском штате Огайо заработал первый в мире клуб анонимных алкоголиков.

* 1975 год — в СССР состоялась премьера фильма Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» по роману Михаила Шолохова.

* 1991 год — Михаил Горбачев и Борис Ельцин договорились о подписании нового Союзного договора.

* 2008 год — в китайской провинции Сычуань произошло масштабное землетрясение, унесшее жизни около 70 тыс. человек.

* 2010 год — в России запустили первый домен на кириллице — «рф».

* 2017 год — сетевой червь-вымогатель WannaCry заразил сотни тысяч компьютеров в более чем 150 странах мира.

Кто родился 12 мая

* В 1755 году родился Николай Мордвинов — русский флотоводец, один из организаторов Черноморского флота.

* В 1823 году родился Джон Рассел Хайнд — английский астроном, открывший множество астероидов, звезд, комет и переменную туманность в созвездии Тельца.

* В 1890 году родился Сергей Брюхоненко — русский физиолог, создавший первый в мире аппарат искусственного кровообращения.

* В 1907 году родилась Кэтрин Хепберн — американская актриса, обладательница четырех премий «Оскар».

* В 1910 году родилась Дороти Ходжкин — английская женщина-химик и биохимик, нобелевский лауреат.

* 1918 году родился Юлиус Розенберг — американский коммунист, обвиненный вместе с женой в шпионаже в пользу СССР и казненный в американской тюрьме.

* В 1933 году родился Андрей Вознесенский — советский и российский поэт, публицист, художник, архитектор.

Кто скончался 12 мая • В 1859 году умер Сергей Аксаков — русский писатель, театральный и литературный критик. • В 1978 году умер Василий Меркурьев — советский актер театра и кино, педагог и режиссер, Народный артист СССР. • В 1999 году умер Сол Стейнберг — американский художник, мастер карикатуры.

Кто отмечает дни рождения 12 мая

* 68 лет исполняется Алексею Иващенко — советскому и российскому певцу, барду, автору песен, гитаристу, участнику творческого дуэта «Иваси».

* 60 лет исполняется Стивену Болдуину — американскому киноактеру.

* 45 лет исполняется Рами Малеку — американскому актеру, лауреату премий «Эмми», «Золотой глобус», «Оскар».

* 43 года исполняется Алине Кабаевой — российской гимнастке, олимпийской чемпионке, общественному деятелю.

Алина Кабаева, 2002 год Александр Поляков/РИА Новости

* 39 лет исполняется Виктории Дайнеко — российской певице и актрисе.