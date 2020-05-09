Глубоководный аппарат «Витязь» опустился на дно Марианской впадины
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На дно Марианской впадины погрузился российский автономный необитаемый подводный аппарат «Витязь». Об этом сообщает РИА «Новости».
Погружение состоялось в пятницу, 8 мая, в 22.34 по мск.
В Фонде перспективных исследований (ФПИ) уточнили, что глубина в 10 028 метров была зафиксирована датчиками «Витязя».
Миссия без учета погружения и всплытия длилась свыше трех часов.
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