Глубоководный аппарат «Витязь» опустился на дно Марианской впадины

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На дно Марианской впадины погрузился российский автономный необитаемый подводный аппарат «Витязь». Об этом сообщает РИА «Новости».

Погружение состоялось в пятницу, 8 мая, в 22.34 по мск.

В Фонде перспективных исследований (ФПИ) уточнили, что глубина в 10 028 метров была зафиксирована датчиками «Витязя».

Миссия без учета погружения и всплытия длилась свыше трех часов.

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