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В США появится праздник по случаю победы во Второй мировой войне

Трамп провозгласил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне
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Evan Vucci/AP

Президент США Дональд Трамп подписал прокламацию, в которой объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне. Об этом говорится в соответствующем документе, передает РИА Новости.

«Сегодня наша нация с гордостью отмечает 80-ю годовщину победы союзников над национал-социализмом и фашизмом — одной из величайших побед сил свободы в истории человечества», — говорится в документе.

Трамп отметил, что США вступили в войну после нападения на Перл-Харбор и более 250 тысяч американцев отдали жизни в борьбе с нацистским режимом.

До этого Трамп в соцсети Truth Social заявил, что США сделали для победы во Второй мировой войне «намного больше других стран». Кроме того, он отметил, что никто не был близок американцам по храбрости, силе и военному мастерству.

По его словам, США выиграли как Первую, так и Вторую мировые войны. В связи с этим американский лидер провозгласил 8 мая и 11 ноября днями Победы в своей стране. Он подчеркнул, что пришло время США «снова праздновать победы».

Ранее в Совфеде обвинили Трампа в нарциссизме после слов о вкладе США в победу.

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