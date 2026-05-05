Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Зеленского уличили во лжи об ударе ракетами «Фламинго» по России

Генерал Липовой: Зеленский врет, что «Фламинго» летели 1,5 тыс. км над Россией
Efrem Lukatsky/AP

Украинский лидер Владимир Зеленский лжет о том, что ракеты «Фламинго» якобы пролетели 1500 километров над территорией России, заявил «Газете.Ru» генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, эти ракеты дозвуковые, и радиус их действия – не более тысячи километров.

«На этот счет отвечают регулярно и отвечают масштабно. Это первое. Второе. Ракеты «Фламинго» по определению 1500 километров пролететь не могут, потому что они дозвуковые, у них радиус действия до 1000 километров. А в-третьих, это для наших ПВО не является сложной задачей. По сегодняшнему докладу Минобороны, все эти ракеты были уничтожены. Поэтому заявление Зеленского... Он, как всегда, блефует, и все, что он говорит, это далеко от истины», — подчеркнул военный.

5 мая Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что ВСУ ударили крылатыми ракетами большой дальности «Фламинго» по России.

«Минувшей ночью были боевые пуски крылатых ракет F-5 Flamingo в рамках операции Вооруженных сил Deep Strike по нескольким целям», — написал политик.

Зеленский утверждает, что эти ракеты преодолели 1500 км.

Ранее в Госдуме заявили о превентивном ударе по Украине из-за планов ракетного удара по Москве.

 
Теперь вы знаете
Как действовать при ракетной и беспилотной опасности в 2026 году. Спокойная памятка для мирных жителей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!