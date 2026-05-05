5 мая — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

5 мая в мире отмечают День борьбы за права инвалидов. С профессиональными праздниками сегодня поздравляют акушерок и водолазов. А по народному календарю — Луков день: идеальное время для посадки лука. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 5 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 5 мая

* Международный день борьбы за права инвалидов

Международный день борьбы за права инвалидов впервые отметили 5 мая 1992 года. В этот день в 17 европейских странах люди с ограниченными возможностями провели масштабную акцию — День борьбы за равенство прав и против дискриминации. Спустя 14 лет, в 2006 году, была принята Конвенция ООН о правах инвалидов.

Главная цель даты — привлечь внимание общества и властей к проблемам, с которыми сталкиваются инвалиды, а также помочь людям с ограниченными возможностями максимально реализовать себя во всех сферах жизни. В России в этот день проходят акции, конференции и просветительские мероприятия.

* Международный день акушерки

Сегодня поздравления принимают представители одной из самых благородных и ответственных профессий — акушерки. Отмечать этот праздник предложила в 1987 году Международная конфедерация акушерок (ICM), чтобы подчеркнуть значимость профессии и способствовать обмену опытом между специалистами по всему миру. А еще это повод поблагодарить медиков за чуткость, внимание и заботу.

* Всемирный день борьбы с астмой

В первый вторник мая медицинское сообщество отмечает День борьбы с астмой. В 2026 году тема даты — «Доступ к противовоспалительным ингаляторам для всех, кто страдает астмой». Сегодня врачи напоминают о важности ранней диагностики заболевания и его своевременного лечения. Специальные ингаляторы снижают вероятность возникновения приступов астмы и риск тяжелых осложнений.

* День советской печати

5 мая 1912 года в свет вышел первый номер газеты «Правда», основанной лидером большевиков Владимиром Лениным. Со временем газета стала самым массовым советским изданием. «Правда» освещала революционную борьбу рабочих, строительство советского государства, подвиг народа в годы Великой Отечественной войны и другие важнейшие вехи истории.

День советской печати был учрежден в 1922 году в честь десятилетия газеты. До сих пор ветераны отечественной журналистики считают его своей главной профессиональной датой. Праздник официально отмечался до 1991 года, затем Днем российской печати стало 13 января — день выхода первого номера петровских «Ведомостей» в 1703 году.

* День водолаза

5 мая 1882 года по указу императора Александра III в Кронштадте создали первую в мире специализированную водолазную школу. Здесь начали готовить «офицеров и нижних чинов для судовых надобностей и подводных минных работ». Дата считается профессиональным праздником российских водолазов.

Первоначально водолазы занимались подъемом орудий с затопленных кораблей, минированием и разминированием фарватера, ремонтом судов. Сегодня промышленные водолазы помогают обслуживать гидротехнические сооружения, подводные трубопроводы и кабельные линии. В нефтегазовой отрасли они мониторят подводную часть буровых установок. Водолазы-спасатели приходят на помощь в случае аварий и ЧП. Занимаются водолазы и научно-исследовательской работой. Их помощь нужна для сбора данных, фото- и видеосъемки.

* День шифровальщика

Дата праздника приурочена к созданию шифровальной службы РСФСР в 1921 году. В ее задачи входила криптографическая защита информации для обеспечения государственной безопасности. Чтобы сохранить данные в тайне, их тщательно шифровали. Сотрудники спецотдела по криптографии разрабатывали новые шифры, осуществляли радиоконтроль и радиоперехват данных. Особенно важной их деятельность была в годы Великой Отечественной войны.

Сегодня интенсивное развитие информационных технологий ставит перед шифровальщиками новые задачи, связанные с защитой сведений, составляющих государственную тайну.

* Всемирный день общения

Общение — одна из базовых потребностей человека, однако с развитием интернета оно начало стремительно уходить в сеть. Праздник призван напомнить о важности живых встреч с родными и друзьями. Это отличный повод отключить телефон и провести время с теми, кто вам дорог.

* Всемирный день гигиены рук

В 2009 году по инициативе ВОЗ впервые прошла важная акция — День гигиены рук. Ее цель — напомнить людям о том, как много микробов находится на наших ладонях. Зачастую инфекции передают через грязные руки. Чтобы сберечь свое здоровье, нужно не забывать их тщательно и регулярно мыть.

Необычные праздники 5 мая День принцесс. Этот праздник дает возможность по-новому взглянуть на роль женщин и внести в их жизнь немного сказки. Каждая «принцесса» сегодня имеет полное право порадовать себя новым нарядом, чашкой вкусного кофе, прогулкой и релаксом! День стиха на подушке. Это шуточный праздник призывает сегодня дарить своим родным творчество. Запишите на листке бумаги несколько четверостиший — своего сочинения или из книги — и оставьте на подушке близкого человека. А потом наслаждайтесь его восторженной реакцией!

Какие праздники и памятные даты отмечаются 5 мая в других странах

День карикатуриста — США. Сегодня поздравления принимают художники, создающие юмористические изображения. Национальное общество карикатуристов учредило этот праздник еще в 1990-х годах, чтобы поддержать индустрию и отметить ее влияние на общество.

День детей — Япония. Предшественник этого праздника — День мальчиков, Танго-но сэкку. В давние времена в этот день будущие мужчины проходили через специальные обряды, чтобы обрести силу. Со временем праздник трансформировался в День детей. Символ торжества — развевающийся на ветру флаг в виде карпа. По легенде, если эта рыба сможет подняться вверх по реке, преодолев все препятствия, то превратится в дракона.

День освобождения — Нидерланды. Праздник отмечается в честь исторического события: 5 мая 1945 года в городе Вагенингене представители нацистской Германии подписали акт о капитуляции. В этот день в Нидерландах чествуют ветеранов, проходят парады, концерты и торжественные церемонии с участием королевской семьи.

Религиозные праздники 5 мая

* День памяти апостолов Варфоломея, Луки и Клемента

5 мая православные христиане вспоминают святого апостола Варфоломея, а также апостолов от семидесяти — святителей Луки и Климента.

Апостол Варфоломей был одним из двенадцати учеников Христа. Согласно Евангелию от Иоанна, Христос, увидев его, сказал: «Вот подлинно Израильтянин, в котором нет лукавства». Варфоломей нес слово Божье в Сирии, Индии и Малой Азии. Он совершил множество чудес. Видя, как много людей прислушиваются к его проповедям и принимают христианство, язычники схватили святого, подвергли пыткам и обезглавили. После кончины апостола верующие потянулись к месту, где были захоронены его мощи. Здесь люди обретали исцеление от разных недугов.

Святой апостол и евангелист Лука был сподвижником апостола Павла и многое сделал для распространения христианства. Под руководством апостола Павла он написал Евангелие от Луки, которое отличается точным и подробным содержанием. Считается, что именно руке апостола Луки принадлежат первые иконы Божией Матери.

О святом апостоле Клименте сохранилось немного информации. Он был епископом в городе Сардике, много трудился на благо христианства и умер мученической смертью. Его имя упоминает святой апостол Павел в послании к филиппийцам.

Народные праздники 5 мая

* Луков день, или Луковница

В этот день на Руси вспоминали святого Луку — покровителя врачей, целителей, художников. В народе отмечали Луков день, или Луковницу. Крестьяне начинали высаживать на полях лук — незаменимый овощ, входящий в состав многих блюд, и популярное лечебное средство. Лук спасал от нехватки витаминов и помогал справляться с множеством болезней. С ним были связаны разные приметы. Например, чтобы избавиться от неудач и запастись счастьем на год вперед, нужно было съесть луковицу целиком, а шелуху развеять по ветру.

Именины 5 мая

* Виталий

* Всеволод

* Гавриил

* Дмитрий

* Климент

* Платон

* Федор

Приметы: что можно и что нельзя делать 5 мая

Приметы о погоде

Сильный дождь — к мягкому, теплому лету и хорошему урожаю.

Кукушка в лесу усердно кукует — впереди много теплых дней.

Ранняя луна на Луку — к скорым холодам.

Туман стелется по земле — к холодам.

Алое небо на закате — к ветреному дню.

Кучевые облака на небе — к дождю.

Что можно делать 5 мая

* Печь пироги с луком и готовить другие блюда с ним.

* Сажать лук и зелень.

* Заниматься огородными работами, ухаживать за растениями.

* Заниматься хозяйственными делами.

* Пересказывать хорошие сны: считалось, что так они скорее сбудутся.

Что нельзя делать 5 мая

* Печь блины — чтобы не привлечь раздоры в семью.

* Разбрасывать вещи — можно потерять что-нибудь важное и не найти.

* Сметать в доме паутину — считалось, так можно лишиться гармонии.

* Сидеть на пороге дома, если вы беременны — на Руси полагали, что так можно накликать беду.

Лунный календарь 5 мая

Фаза Луны: убывающая Луна, 18 лунные сутки.

Луна в знаке Стрельца.

Если верить астрологическим прогнозам, это идеальный день для спокойных домашних хлопот, без подвигов в виде генеральной уборки. Он скуп на энергию, поэтому лучше отказаться от участия в серьезных дискуссиях и выяснения отношений.

Согласно звездным раскладам, не стоит начинать большие дела и новые проекты, принимать серьезные финансовые решения. 18-е лунные сутки хорошо подходят для спокойной рутины.

В общении будьте осторожны: можно легко стать жертвой манипуляций. Если вам приходится принимать участие в переговорах, будьте тактичны и не ведитесь на провокации, советуют астрологи. День подходит для отдыха, путешествий и заключения брака.

5 мая родились люди под знаком зодиака Телец, представители земной стихии, находящиеся под покровительством Венеры.

Какие исторические события произошли 5 мая

1260 год — внук Чингисхана Хубилай стал Великим ханом монгольской империи, позже он принял на себя роль императора Китая.

1764 год — в Санкт-Петербурге по указу Екатерины II основано Воспитательное общество благородных девиц и при нем училище — первое в России женское учебное заведение.

1891 год — в Нью-Йорке открылся концертный зал Карнеги-холл. Дирижером первого концерта на открытии был П.И. Чайковский.

1921 год — во Франции впервые представлены духи «Chanel No. 5».

1931 год — в Лондоне состоялся первый концерт английского Королевского балета.

1945 год — в Праге началось стихийное антигитлеровское восстание, организованное чешскими подпольщиками и поддержанное пехотной дивизией РОА. В ходе восстания погибло более 3500 повстанцев и мирных жителей.

1949 год — представители 10 государств основали Совет Европы, подписав в Лондоне Устав организации.

2025 год — мессенджер Skype прекратил свою работу.

Дни рождения и юбилеи 5 мая

В 1599 родился Оливер Кромвель — лидер Английской революции, лорд-протектор Англии, Шотландии и Ирландии.

В 1818 год родился Карл Маркс — немецкий философ, экономист, основоположник теории экономического строя, основанного на общественной собственности на средства производства и социальном равенстве.

В 1846 году родился Генрик Сенкевич — польский писатель, автор исторических романов, лауреат Нобелевской премии по литературе.

В 1869 году родился Борис Розинг — российский и советский физик, изобретатель телевидения, автор первых опытов, связанных с телевидением. К 1912 году Розинг создал элементы черно-белых телевизионных трубок.

В 1877 году родился Георгий Седов — русский географ, исследователь Арктики. В честь Седова назвали два залива и пик на Новой Земле, мыс в Антарктиде и остров в Баренцевом море.

В 1915 году родился Евгений Долматовский — поэт-песенник, лауреат Государственной премии СССР, автор слов к таким известным песням, как «Дорога на Берлин», «Любимый город» и «Случайный вальс».

В 1923 году родился Михаил Егоров — советский разведчик, сержант Красной армии, который в 1945 году вместе с Мелитоном Кантарией водрузил Знамя Победы на крыше Рейхстага.

В 1923 году родился Сергей Ахромеев — военачальник, маршал Советского Союза, участник обороны Ленинграда. С 1984 по 1988 год занимал посты начальника Генштаба Вооруженных Сил СССР и первого замминистра обороны СССР. В ходе Афганского конфликта неоднократно выезжал в войска для руководства боевыми действиями.

1941 год родился Александр Рагулин — хоккеист, заслуженный мастер спорта СССР. Спортсмен стал рекордсменом среди всех хоккеистов, завоевав 24 медали на зимних Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы.

Кто скончался 5 мая 1821 году скончался Наполеон I Бонапарт — французский император, полководец, государственный деятель. В 1852 году скончался Хаджи-Мурат — вождь кавказских горцев, военачальник, персонаж одноименной повести Льва Толстого. В 1995 скончался Михаил Ботвинник — советский шахматист, гроссмейстер, 6-й чемпион мира по шахматам.

Кто отмечает день рождения

89 лет исполняется Юрию Назарову — советскому и российскому актеру театра и кино. Известен десятками ярких ролей в фильмах, среди них «Андрей Рублев», «Зеркало», «Земля Санникова», «Маленькая Вера», «Апостол», «Сталинград», «Угрюм-река» и «Арбатские тайны».

86 лет исполняется Лиону Измайлову — советскому и российскому писателю-сатирику, артисту эстрады, сценаристу и поэту-песеннику, телеведущему.

60 лет исполняется Любови Егоровой — чемпионке мира по лыжным гонкам, шестикратной чемпионке Олимпийских игр, заслуженному мастеру спорта СССР и России.

60 лет исполняется Ирине Салтыковой — поп-певице, актрисе и телеведущей.

43 года исполняется Генри Кавиллу — британскому актеру, исполнителю роли Супермена в фильмах «Человек из стали», «Бэтмен против Супермена» и «Лига справедливости», а также роли Геральта в сериале «Ведьмак».

38 лет исполняется Адели — певице из Великобритании, автору-исполнителю собственных песен, лауреату 16 премий «Грэмми», премий «Оскар» и «Золотой глобус».

37 лет исполняется Крису Брауну — американскому певцу и рэперу.