«Давно затаил злость и поехал убивать»: за что монтер путей хотел зарезать губернатора Чибиса Переживший нападение губернатор Чибис записал видеообращение

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, переживший накануне нападение, записал видеообращение из больничной палаты. Глава регионального Минздрава оценил состояние Чибиса как тяжелое. Тем временем следователи изучают гаджеты и проверяют круг общения Александра Быданова, подозреваемого в совершении нападения. А росгвардеец, скрутивший злоумышленника, получит награду, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, переживший накануне нападение, записал видеообращение из больничной палаты.

«Пришел в себя после операции, — сказал губернатор. — Огромное спасибо хочу сказать нашим врачам, которые спасли, сделали все быстро, четко и правильно. Конечно, спасибо всем вам, что поддерживаете и переживаете. Сейчас буду восстанавливаться, и дальше в бой, только вперед. Все будет хорошо».

Shot сообщает, что губернатору диагностировали проникающее колото-резаное ранение брюшной полости с повреждением тонкой кишки.

По словам главы Министерства здравоохранения Мурманской области Дмитрия Панычева, состояние главы региона оценивается как тяжелое, Чибис остается в палате интенсивной терапии.

«Состояние тяжелое, стабильное, помощь медицинская в необходимом объеме оказана. Выполнена лапаротомия, ревизия, гемостаз», — сообщил чиновник.

Сколько займет восстановление главы Мурманской области, предсказать сейчас невозможно, сообщила пресс-секретарь губернатора Лилия Сечкина в эфире телеканала «Россия-24».

«Он в постоперационном состоянии, врачи смотрят на динамику его состояния, чтобы принимать дальнейшие решения о лечении. Сейчас [делать] какие-либо прогнозы по восстановлению, сколько это займет времени, крайне рано. Оперативные решения принимаются вперед на несколько часов»,— сообщила Сечкина.

Тем не менее, губернатор, по словам его пресс-секретаря, настроен очень оптимистично и «рвется вернуться к работе». До и после операции он созванивался с супругой.

«По обязанностям (кто будет выполнять обязанности губернатора на время нетрудоспособности Чибиса. — «Газета.Ru») решение будет принято в самое ближайшее время», — также сообщила Лилия Сечкина.

Андрей Чибис после нападения будет продолжать лечение на территории Мурманской области, перевод в Москву не планируется.

«Вероятнее всего, будет в Мурманскую областную больницу переведен, но точно лечение будет проходить на территории региона», — сказала РБК пресс-секретарь губернатора Лилия Сечкина. Источник «Известий» ранее сообщил, что главу региона перевезут на лечение в столицу.

Нападавшего ранили при задержании

Сейчас сотрудники СУ СК России по Мурманской области проводят следственные действия с задержанным по подозрению в нападении жителем Апатитов Александром Быдановым. СКР опубликовал в своем Telegram-канале оперативное видео с места нападения. На видеозаписи можно увидеть нож и автомобиль предполагаемого преступника.

«Изучаются круг общения, содержимое телефона и других электронных носителей задержанного. Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе психиатрическая», — говорится в сообщении в Telegram-канале СУ СК России по Мурманской области.

После нападения возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности, следует из сообщения прокуратуры Мурманской области.

Быданову, следует из сообщения мурманских следователей, тоже потребовалась медицинская помощь (мужчину при задержании ранил в ногу росгвардеец).

Кто напал на Чибиса

Shot сообщает, что нападавший Алексей Быданов работал монтером путей в Апатитах. Его жена — сотрудница Пенсионного фонда. У пары двое 17-летних детей-близняшек. Ранее Быданов привлекался к уголовной ответственности по ст. 115 УК РФ — причинение легкого вреда здоровью.

На допросе мужчина заявил, что совершил нападение из неприязни к губернатору, «хотя лично с ним не был знаком».

По данным SHOT, на допросе Быданов заявил, что «был не согласен с управленческими решениями Андрея Чибиса и решил избавиться от него». Telegram-канал утверждает, что Чибис ему «не нравился как политик».

«Быданов давно затаил злость на губернатора и вчера поехал его убивать. Он припарковал свою «Тойоту-короллу» рядом с ДК им. Егорова, где Андрей Чибис проводил встречу с местными жителями. В 22:20, когда губернатор вышел из здания и пошёл к служебному авто, преступник быстро выскочил и набросился на чиновника с ножом. Личная охрана не успела среагировать», — сообщает Shot.

Росгвардейца ждет награда

Подробности ЧП рассказал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«В момент нападения, когда губернатор выходил из здания ДК, росгвардеец находился среди людей, следовавших за Чибисом. Он мгновенно среагировал на ситуацию и бросился к преступнику, который продолжал еще удерживать губернатора. Омоновец буквально отшвырнул его от Чибиса, но тот оказал сопротивление. Офицеру пришлось применить оружие: после предупредительного выстрела в воздух, он ранил преступника в ногу, а затем скрутил и передал подоспевшим полицейским», — пишет Хинштейн.

По версии Shot, нападавшего удалось скрутить у дома, расположенного через дорогу от ДК на улице Ленина.

Росгвардеец, задержавший преступника, будет представлен к награде, сообщил также Хинштейн. По его данным, лейтенанту полиции — 41 год, он участник СВО и ветеран боевых действий, женат, воспитывает двух маленьких дочерей.