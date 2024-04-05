«Давно затаил злость и поехал убивать»: за что монтер путей хотел зарезать губернатора Чибиса

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, переживший накануне нападение, записал видеообращение из больничной палаты.
«Пришел в себя после операции, — сказал губернатор. — Огромное спасибо хочу сказать нашим врачам, которые спасли, сделали все быстро, четко и правильно. Конечно, спасибо всем вам, что поддерживаете и переживаете. Сейчас буду восстанавливаться, и дальше в бой, только вперед. Все будет хорошо».
Shot сообщает, что губернатору диагностировали проникающее колото-резаное ранение брюшной полости с повреждением тонкой кишки.
По словам главы Министерства здравоохранения Мурманской области Дмитрия Панычева, состояние главы региона оценивается как тяжелое, Чибис остается в палате интенсивной терапии.
«Состояние тяжелое, стабильное, помощь медицинская в необходимом объеме оказана. Выполнена лапаротомия, ревизия, гемостаз», — сообщил чиновник.
Сколько займет восстановление главы Мурманской области, предсказать сейчас невозможно, сообщила пресс-секретарь губернатора Лилия Сечкина в эфире телеканала «Россия-24».
«Он в постоперационном состоянии, врачи смотрят на динамику его состояния, чтобы принимать дальнейшие решения о лечении. Сейчас [делать] какие-либо прогнозы по восстановлению, сколько это займет времени, крайне рано. Оперативные решения принимаются вперед на несколько часов»,— сообщила Сечкина.
Тем не менее, губернатор, по словам его пресс-секретаря, настроен очень оптимистично и «рвется вернуться к работе». До и после операции он созванивался с супругой.
«По обязанностям (кто будет выполнять обязанности губернатора на время нетрудоспособности Чибиса. — «Газета.Ru») решение будет принято в самое ближайшее время», — также сообщила Лилия Сечкина.
Андрей Чибис после нападения будет продолжать лечение на территории Мурманской области, перевод в Москву не планируется.
«Вероятнее всего, будет в Мурманскую областную больницу переведен, но точно лечение будет проходить на территории региона», — сказала РБК пресс-секретарь губернатора Лилия Сечкина. Источник «Известий» ранее сообщил, что главу региона перевезут на лечение в столицу.
Нападавшего ранили при задержании
Сейчас сотрудники СУ СК России по Мурманской области проводят следственные действия с задержанным по подозрению в нападении жителем Апатитов Александром Быдановым. СКР опубликовал в своем Telegram-канале оперативное видео с места нападения. На видеозаписи можно увидеть нож и автомобиль предполагаемого преступника.
«Изучаются круг общения, содержимое телефона и других электронных носителей задержанного. Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе психиатрическая», — говорится в сообщении в Telegram-канале СУ СК России по Мурманской области.
После нападения возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности, следует из сообщения прокуратуры Мурманской области.
Быданову, следует из сообщения мурманских следователей, тоже потребовалась медицинская помощь (мужчину при задержании ранил в ногу росгвардеец).
Кто напал на Чибиса
Shot сообщает, что нападавший Алексей Быданов работал монтером путей в Апатитах. Его жена — сотрудница Пенсионного фонда. У пары двое 17-летних детей-близняшек. Ранее Быданов привлекался к уголовной ответственности по ст. 115 УК РФ — причинение легкого вреда здоровью.
На допросе мужчина заявил, что совершил нападение из неприязни к губернатору, «хотя лично с ним не был знаком».
По данным SHOT, на допросе Быданов заявил, что «был не согласен с управленческими решениями Андрея Чибиса и решил избавиться от него». Telegram-канал утверждает, что Чибис ему «не нравился как политик».
«Быданов давно затаил злость на губернатора и вчера поехал его убивать. Он припарковал свою «Тойоту-короллу» рядом с ДК им. Егорова, где Андрей Чибис проводил встречу с местными жителями. В 22:20, когда губернатор вышел из здания и пошёл к служебному авто, преступник быстро выскочил и набросился на чиновника с ножом. Личная охрана не успела среагировать», — сообщает Shot.
Росгвардейца ждет награда
Подробности ЧП рассказал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.
«В момент нападения, когда губернатор выходил из здания ДК, росгвардеец находился среди людей, следовавших за Чибисом. Он мгновенно среагировал на ситуацию и бросился к преступнику, который продолжал еще удерживать губернатора. Омоновец буквально отшвырнул его от Чибиса, но тот оказал сопротивление. Офицеру пришлось применить оружие: после предупредительного выстрела в воздух, он ранил преступника в ногу, а затем скрутил и передал подоспевшим полицейским», — пишет Хинштейн.
По версии Shot, нападавшего удалось скрутить у дома, расположенного через дорогу от ДК на улице Ленина.
Росгвардеец, задержавший преступника, будет представлен к награде, сообщил также Хинштейн. По его данным, лейтенанту полиции — 41 год, он участник СВО и ветеран боевых действий, женат, воспитывает двух маленьких дочерей.