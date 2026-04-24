«Планировали взрывы и поджоги». ФСБ заявила о срыве покушения на руководство Роскомнадзора

ФСБ сообщила о предотвращении покушения на руководителей Роскомнадзора: группу из семи человек задержали в четырех городах при подготовке подрыва автомобиля с помощью самодельного взрывного устройства. Предполагаемого лидера ячейки застрелили, когда он пытался оказать сопротивление. Что известно о сорванном теракте, задержаниях и версии ФСБ — в материале «Газеты.Ru».

ФСБ заявила о предотвращении теракта против руководителей Роскомнадзора, который, по версии спецслужбы, готовился через подрыв автомобиля с использованием самодельного взрывного устройства. Операции прошли сразу в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле, где были задержаны семеро фигурантов.

«18 апреля 2026 года предотвращен террористический акт в отношении руководителей Роскомнадзора, планировавшийся путем подрыва автомобиля с использованием взрывного устройства... задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии», — следует из заявления ЦОС ФСБ.

По данным ведомства, участников группы завербовали украинские спецслужбы через Telegram. Как сообщили в ФСБ, предполагаемый лидер группы — 22-летний москвич — во время задержания оказал вооруженное сопротивление и был убит.

Во время обысков изъяли самодельное взрывное устройство массой около килограмма, гранату Ф-1, пистолет ПМ с глушителем и газовые пистолеты, неонацистскую атрибутику и символику, связанную с украинской организацией.

Судя по кадрам, представленным ФСБ, у задержанных также нашли нож с красной звездой, медаль, похожую на награду Третьего рейха «За военные заслуги», черно-желто-белый («имперский») флаг с коловратом, флаг современной Германии с гербом и нашивку с таким же флагом, а также рации, фонари, перчатки и паспорта РФ: два заграничных и один внутренний.

На видео один из задержанных рассказал, что «состоял в группе, в которой обсуждали и планировали взрывы, поджоги автомобили сотрудников Роскомнадзора».

«В марте 2026 года вступила в частный канал, где готовились протесты против блокировок РКН. Там же я перешла в чат, где предложила свою помощь в качестве изготовления листовок. Меня сделали администратором в группе, где готовилось покушение на замглавы РКН», — добавила другая задержанная.

Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном обороте оружия и взрывчатки, решается вопрос о дополнительных обвинениях по подготовке теракта. ФСБ также опубликовала кадры задержаний и обысков.

В ЦОС ФСБ связали предотвращенное покушение с более широкой схемой вовлечения молодежи в радикальную деятельность через интернет. В спецслужбе заявили, что иностранные мессенджеры и сетевые сообщества используются для вербовки россиян.

В ФСБ отметили, что такую деятельность ведут давно, а затрагивает она прежде всего подростков и молодых людей. В ведомстве напомнили о нападениях на образовательные учреждения в России, заявив, что с 2018 года произошло 20 таких атак, при которых погибли 57 человек и еще 203 получили ранения, а 306 вооруженных нападений были пресечены на стадии подготовки .

На фоне заявления ФСБ о задержании семи человек, «завербованных спецслужбами Украины через Telegram», депутат Андрей Свинцов отметил, что не видит причин для криминализации пользования мессенджером или других ужесточений.

«Я уверен, что такие решения пока приниматься не будут. Те меры, которые принимаются правительством и Роскомнадзором, в целом достаточные. Количество пользователей Max уже превысило количество пользователей Telegram. Здесь, конечно, главная задача — чтобы как можно быстрее наши граждане перешли к пользованию безопасных мессенджеров, а та часть, которая использует Telegram — ну, грубо говоря, снизилась нагрузка, и нашим спецслужбам было проще отслеживать какие-то террористические ячейки и предотвращать теракты. И тот факт, что данный теракт предотвращен, говорит о том, что наши спецслужбы работают достаточно эффективно», — заявил он Telegram-каналу «Подъем».

По словам депутата, использование Telegram не собираются криминализировать, а сам сервис, как он утверждает, может продолжать работу в России без дополнительных препятствий.