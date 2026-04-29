29 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

29 апреля в мире отмечают Международный день танца и праздник в честь собак-поводырей. Всемирный день желаний призывает исполнить заветные мечты тяжелобольных детей. В России сегодня вспоминают историю появления популярного продукта — докторской колбасы. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 29 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 29 апреля

* Международный день танца

Международный день танца отмечается по инициативе ЮНЕСКО с 1982 года. Его празднуют в день рождения французского балетмейстера, реформатора и теоретика хореографического искусства Жан-Жоржа Новерра (1727 — 1810), которого называют «отцом современного балета».

Замысел праздника — объединить танцоров разных жанров, от классического балета до хип-хопа и контемпорари современный танец с элементами западных и восточных техник. В России к празднику приурочено вручение профессионального балетного приза — премии «Душа танца».

* День рождения докторской колбасы

29 апреля 1936 года на Микояновском мясокомбинате выпустили первую партию нового сорта колбасы — «Докторская». Рецептуру разработали во ВНИИ мясной промышленности. Диетический продукт с пониженным содержанием жиров и высоким уровнем белка должен был помогать «больным, имеющим подорванное здоровье в результате Гражданской войны и царского деспотизма». Со временем колбаса «Докторская» стала всенародным символом советского достатка, обязательным атрибутом оливье и бутербродов.

Интересно Оригинальный ГОСТ 1936 года предписывал следующие ингредиенты на 100 кг колбасы «Докторская»: • 25 кг говядины высшего сорта,

• 70 кг полужирной свинины,

• 3 кг яиц,

• 2 литра молока. Муки и крахмала в составе не было — только соль, сахар и мускатный орех. Сегодня бренд «Докторская» не запатентован, поэтому производители вольны добавлять в колбасу другие ингредиенты. Но истинные ценители до сих пор ищут на этикетке заветное слово «ГОСТ», хотя и это не является гарантией «того самого вкуса».

* Всемирный день желаний

Появление праздника связывают с историей, произошедшей в США в 1977 году. Добросердечный таможенник Томми Остин решил исполнить заветное желание умирающего от рака крови четырехлетнего малыша Кристофера Джеймса Грейчуса. Мальчик мечтал стать полицейским, и Остин провел для него воздушную прогулку на вертолете полиции. Ребенку подарили значок и форму стража порядка. Когда Кристофер ушел из жизни, офицеры полиции решили учредить благотворительный фонд помощи смертельно больным детям Make-A-Wish Foundation.

29 апреля в России и мире проходят мероприятия для детей с тяжелыми заболеваниями: благотворительные аукционы, показы, конкурсы. Маленьким пациентам вручают подарки.

* Международный день собак-поводырей

Благодаря собакам-поводырям незрячие люди обретают мобильность: животные предупреждают владельцев о препятствиях, находят нужные объекты (лестницы, дверные проемы, переходы), помогают ориентироваться в пространстве. Специально обученные собаки способны запомнить с десяток маршрутов. Четвероногих помощников готовят в школах по всему миру. В честь собак-поводырей в 2008 году в США учредили праздник, который вскоре получил международный статус.

* День рождения застежки-молнии

29 апреля 1913 года американец шведского происхождения Гидеон Сундбэк получил патент на устройство, без которого мы бы до сих пор мучились с пуговицами на джинсах. Застежка-молния («зиппер») сначала была задумана для ботинок, потом ее применили на куртках, сумках, рюкзаках. Сегодня она используется в текстильной промышленности повсеместно. Но когда-то это был настоящий технологический прорыв.

Веселые праздники 29 апреля День загадочных чердаков. Этот неофициальный праздник — повод заглянуть в дальние уголки дома, где хранятся семейные реликвии, старые фотографии и вещи с историей. Вдохновляйтесь и устраивайте ревизию захламленных балконов и антресолей — кто знает, какие сокровища вы там отыщете. День кошачьей ласки. Сегодня можно порадовать пушистых любимцев вниманием: купить лакомство, новую игрушку или почесать за ушком. Поблагодарите мурлыкающего друга за уют и тепло.

Что отмечают в разных странах 29 апреля

День деревьев — Колумбия. Праздник посвящен защите окружающей среды, восстановлению экосистем и повышению осведомленности о сохранении лесов. В школах читают стихи о природе, в парках проводят посадку саженцев, а в соцсетях вспоминают, как важно беречь зеленые насаждения.

День розы «Мира» — США. Сорт розы «Мира» был выведен французским селекционером Франсисом Мейяном до начала Второй мировой войны. Позднее, чтобы сберечь редкий цветок, селекционер тайно вывез саженцы из оккупированной Франции в разные страны. 29 апреля 1945 года, во время завершающего этапа штурма Берлина, цветок представили в США, поэтому он получил такое название.

День Сёва — Япония. Праздник посвящен дню рождения императора Хирохито, или Сёва, который правил страной с 1926 по 1989 год и стал символом разнообразных перемен в жизни страны — от милитаризма и поражения во Второй мировой войне до экономического чуда. Этот день является выходным в Японии.

День города Бишкека — Киргизия. Столица Киргизии основана 29 апреля 1878 года на месте крепости Пишпек. В советские годы город назывался Фрунзе, но после распада СССР встал вопрос о его переименовании. Происхождение слова «пишпек» было неизвестно, поэтому выбрали схожее киргизское слово «бишкек», которое означает «мутовка для перемешивания кумыса» — любимого национального напитка в стране. В день города в Бишкеке проходят шоу, концерты, фестивали, выставки и салют.

Религиозные праздники 29 апреля

* День памяти мучениц Агапии, Ирины и Хионии

Три сестры Агапия, Хиония и Ирина были родом из города Амфиполя в Македонии и жили в III–IV веках. Легенда гласит, что их заключили под стражу за отказ участвовать в языческих жертвоприношениях в годы жестоких гонений на христиан при императоре Диоклетиане. Агапию и Хионию сразу казнили, а младшую Ирину отправили в ссылку и позже тоже лишили жизни.

Народные праздники 29 апреля

* Арина — урви берега

29 апреля в народном календаре — день Арины-рассадницы, или Арины — урви берега. Весенние воды в это время размывали берега рек, плотины и запруды, отсюда и название праздника.

День считался благоприятным для заботы о рассаде. Особое внимание уделяли капусте. Женщины во время работы надевали на голову туго завязанный платок — тогда кочаны, согласно поверьям, получатся плотными и крепкими. Чтобы капуста «уродилась белой и туго свернутой», проводили особый обряд: на грядку с рассадой клали большой камень и накрывали его белым платком.

Именины 29 апреля

* Агапия,

* Василиса,

* Галина,

* Ирина,

* Леонид,

* Михаил,

* Ника,

* Павел,

* Тимофей,

* Феодор.

Приметы: что можно и что нельзя делать 29 апреля

Приметы о погоде

Гулкий гром — к богатому урожаю хлеба.

Много майских жуков — к засухе.

Ольха цветет — пора сеять гречиху.

Если день солнечный — можно высаживать рассаду.

Яркая радуга — к перемене погоды.

Западный ветер — к сырой погоде.

Птица села на окно — к добрым новостям или знакомству.

Что можно делать 29 апреля

* Высаживать огурцы, помидоры и другие овощи — считалось, что растения дадут хороший урожай.

* Наводить порядок в саду и огороде: подправлять опоры, рыхлить землю вокруг деревьев.

* Завершать старые дела и спокойно, без резких рывков начинать новые.

* Проветривать погреба и подвалы, чтобы избавить их от сырости.

* Ходить босиком по земле — по поверьям, это придает сил и здоровья.

Что нельзя делать 29 апреля

* Ломать ветки и рубить деревья — считалось, что это «омрачает» пробуждение природы и может навлечь беду.

* Сжигать мусор — это «задымляет» весеннюю энергетику.

* Ругаться и выяснять отношения — ссора может привести к длительному разладу.

* Лениться — день требует активного ритма.

* Игнорировать природные знаки: если увидели змею, услышали кукушку или заметили необычное поведение птиц, стоит отнестись к этому внимательнее.

* Шить, вязать или резать — это может нарушить благополучие дома.

* Одалживать деньги и продукты — по поверьям, весь год пройдет в убытках.

Лунный календарь 29 апреля

Фаза Луны: растущая Луна, до 17:45 12-й день лунного цикла

Луна в знаке Весы.

Луна в этот день находится в фазе растущей Луны (2-я четверть). Этот период, по заверению астрологов, дает много энергии и сил. До 17:45 будет тихий и спокойный день, когда нужно посвятить время себе и своим мыслям. После 17:45 самое время общаться, налаживать социальные контакты, проводить общественные мероприятия. Также благоприятно могут идти процессы омоложения организма, поэтому можно записаться к косметологу, в СПА или побаловать себя массажем.

Луна в Весах — время стремления к гармонии и равновесию, когда легче находить компромиссы и выстраивать дипломатичные отношения. Согласно звездным раскладам, можно направить энергию на эстетику, партнерство и избегание конфликтов. Научных доказательств этому, разумеется, нет. Но и вреда от стремления к миру и красоте такая практика не принесет.

29 апреля родились люди под знаком зодиака Телец, представители земной стихии, находящиеся под покровительством Венеры.

Какие исторические события произошли 29 апреля

* 1429 год — Жанна д'Арк во главе французской армии вошла в осажденный Орлеан, изменив ход Столетней войны.

* 1770 год — капитан Джеймс Кук впервые ступил на берег Австралии.

* 1897 год — физик Джозеф Томсон объявил об открытии электрона на заседании Лондонского королевского общества.

* 1942 год — Герман Гессе завершил философский роман «Игра в бисер», который принес ему Нобелевскую премию по литературе.

* 1945 год — освобожден концлагерь Дахау, открытый первым в нацистской Германии. По модели Дахау строились другие лагеря.

* 1961 год — советский хирург Леонид Рогозов диагностировал у себя острый аппендицит, находясь на антарктической станции. Впоследствии он сам себе удалил аппендикс — операция прошла успешно.

* 1975 год — началась операция «Частый ветер» — экстренная эвакуация американцев из Сайгона. Финальный аккорд Вьетнамской войны и один из самых драматичных кадров XX века — вертолет на крыше посольства.

* 1982 год — население Китая превысило 1 млрд человек.

* 2000 год — Германия передала России фрагменты Янтарной комнаты.

* 2011 год — состоялась свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Великобритания наблюдала, как Золушка XXI века надела дизайнерское платье и вошла в историю монархии.

Кто родился 29 апреля

* В 1686 году родился Василий Татищев — российский историк и государственный деятель, автор «Истории Российской».

* В 1818 году родился Александр II — российский император, отменивший крепостное право и погибший от руки террориста.

* В 1854 году родился Жюль Анри Пуанкаре — французский математик, физик, астроном, философ. Считается одним из величайших математиков всех времен.

* В 1863 году родился Уильям Рэндольф Херст — американский медиамагнат, газетный издатель, заложивший основы индустрии новостей. С его именем связано появление таких понятий, как «желтая пресса» и «связи с общественностью».

* В 1875 году родился Рафаэль Сабатини — английский писатель, автор приключенческих романов, в частности, о пирате капитане Бладе.

* В 1899 году родился Дюк Эллингтон — американский джазовый пианист, композитор, дирижер, руководитель оркестра.

* В 1907 году родился Фред Циннеманн — американский режиссер, обладатель четырех «Оскаров», снявший фильм «Человек, который познал бесконечность».

* В 1935 году родился Андрей Зализня — советский и российский лингвист, автор фундаментального труда о берестяных грамотах.

Кто скончался 29 апреля • В 1980 году умер Альфред Хичкок — кинорежиссер, которого во всем мире знают как «мастера саспенса». Фактически он сформировал жанр триллера и детектива. • В 1983 году умер Анатолий Ляпидевский — советский летчик, генерал-майор авиации, первый Герой Советского Союза. • В 2023 году умер Юрий Королев — советский гимнаст, девятикратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР.

Кто отмечает день рождения

* 90 лет исполняется Зубину Мете — дирижеру индийского происхождения, почетному музыкальному директору Израильского филармонического оркестра, обладателю многочисленных музыкальных наград.

* 84 года исполняется Галине Кулаковой — советской лыжнице, 4-кратной олимпийской чемпионке.

* 73 года исполняется Николаю Бударину — российскому космонавту, Герою Российской Федерации, трижды побывавшему в космосе.

* 71 год исполняется Ларисе Удовиченко — народной артистке России, звезде фильмов «Место встречи изменить нельзя» и «Маргарита Назарова».

* 69 лет исполняется Дэниелу Дэй-Льюису — британскому актеру, единственному в истории трехкратному обладателю премии «Оскар» за лучшую мужскую роль.

* 68 лет исполняется Мишель Пфайффер — американской актрисе, известной по фильмам «Бэтмен возвращается», «Фрэнки и Джонни», «Опасные мысли».

* 56 лет исполняется Уме Турман — американской актрисе, звезде фильмов Квентина Тарантино и исполнительнице роли Мии Уоллес в «Криминальном чтиве».

* 31 год исполняется Виктории Синициной — российской фигуристке, чемпионке мира и Европы в танцах на льду.

* 30 лет исполняется Кэтрин Лэнгфорд — австралийской актрисе, звезде «13 причин почему».

* 25 лет исполняется JJ (имя при рождении Йоханнес Питч) — австрийскому певцу и автору песен, победителю конкурса «Евровидение-2025».

* 19 лет исполняется Софии — инфанте Испанской, дочери короля Филиппа VI и королевы Летисии, младшей сестре наследной принцессы Леонор.