29 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

Что отмечают в России и мире 29 апреля
* Международный день танца
Международный день танца отмечается по инициативе ЮНЕСКО с 1982 года. Его празднуют в день рождения французского балетмейстера, реформатора и теоретика хореографического искусства Жан-Жоржа Новерра (1727 — 1810), которого называют «отцом современного балета».
Замысел праздника — объединить танцоров разных жанров, от классического балета до хип-хопа и контемпорари современный танец с элементами западных и восточных техник. В России к празднику приурочено вручение профессионального балетного приза — премии «Душа танца».
* День рождения докторской колбасы
29 апреля 1936 года на Микояновском мясокомбинате выпустили первую партию нового сорта колбасы — «Докторская». Рецептуру разработали во ВНИИ мясной промышленности. Диетический продукт с пониженным содержанием жиров и высоким уровнем белка должен был помогать «больным, имеющим подорванное здоровье в результате Гражданской войны и царского деспотизма». Со временем колбаса «Докторская» стала всенародным символом советского достатка, обязательным атрибутом оливье и бутербродов.
Оригинальный ГОСТ 1936 года предписывал следующие ингредиенты на 100 кг колбасы «Докторская»:
• 25 кг говядины высшего сорта,
• 70 кг полужирной свинины,
• 3 кг яиц,
• 2 литра молока.
Муки и крахмала в составе не было — только соль, сахар и мускатный орех. Сегодня бренд «Докторская» не запатентован, поэтому производители вольны добавлять в колбасу другие ингредиенты. Но истинные ценители до сих пор ищут на этикетке заветное слово «ГОСТ», хотя и это не является гарантией «того самого вкуса».
* Всемирный день желаний
Появление праздника связывают с историей, произошедшей в США в 1977 году. Добросердечный таможенник Томми Остин решил исполнить заветное желание умирающего от рака крови четырехлетнего малыша Кристофера Джеймса Грейчуса. Мальчик мечтал стать полицейским, и Остин провел для него воздушную прогулку на вертолете полиции. Ребенку подарили значок и форму стража порядка. Когда Кристофер ушел из жизни, офицеры полиции решили учредить благотворительный фонд помощи смертельно больным детям Make-A-Wish Foundation.
29 апреля в России и мире проходят мероприятия для детей с тяжелыми заболеваниями: благотворительные аукционы, показы, конкурсы. Маленьким пациентам вручают подарки.
* Международный день собак-поводырей
Благодаря собакам-поводырям незрячие люди обретают мобильность: животные предупреждают владельцев о препятствиях, находят нужные объекты (лестницы, дверные проемы, переходы), помогают ориентироваться в пространстве. Специально обученные собаки способны запомнить с десяток маршрутов. Четвероногих помощников готовят в школах по всему миру. В честь собак-поводырей в 2008 году в США учредили праздник, который вскоре получил международный статус.
* День рождения застежки-молнии
29 апреля 1913 года американец шведского происхождения Гидеон Сундбэк получил патент на устройство, без которого мы бы до сих пор мучились с пуговицами на джинсах. Застежка-молния («зиппер») сначала была задумана для ботинок, потом ее применили на куртках, сумках, рюкзаках. Сегодня она используется в текстильной промышленности повсеместно. Но когда-то это был настоящий технологический прорыв.
День загадочных чердаков. Этот неофициальный праздник — повод заглянуть в дальние уголки дома, где хранятся семейные реликвии, старые фотографии и вещи с историей. Вдохновляйтесь и устраивайте ревизию захламленных балконов и антресолей — кто знает, какие сокровища вы там отыщете.
День кошачьей ласки. Сегодня можно порадовать пушистых любимцев вниманием: купить лакомство, новую игрушку или почесать за ушком. Поблагодарите мурлыкающего друга за уют и тепло.
Что отмечают в разных странах 29 апреля
День деревьев — Колумбия. Праздник посвящен защите окружающей среды, восстановлению экосистем и повышению осведомленности о сохранении лесов. В школах читают стихи о природе, в парках проводят посадку саженцев, а в соцсетях вспоминают, как важно беречь зеленые насаждения.
День розы «Мира» — США. Сорт розы «Мира» был выведен французским селекционером Франсисом Мейяном до начала Второй мировой войны. Позднее, чтобы сберечь редкий цветок, селекционер тайно вывез саженцы из оккупированной Франции в разные страны. 29 апреля 1945 года, во время завершающего этапа штурма Берлина, цветок представили в США, поэтому он получил такое название.
День Сёва — Япония. Праздник посвящен дню рождения императора Хирохито, или Сёва, который правил страной с 1926 по 1989 год и стал символом разнообразных перемен в жизни страны — от милитаризма и поражения во Второй мировой войне до экономического чуда. Этот день является выходным в Японии.
День города Бишкека — Киргизия. Столица Киргизии основана 29 апреля 1878 года на месте крепости Пишпек. В советские годы город назывался Фрунзе, но после распада СССР встал вопрос о его переименовании. Происхождение слова «пишпек» было неизвестно, поэтому выбрали схожее киргизское слово «бишкек», которое означает «мутовка для перемешивания кумыса» — любимого национального напитка в стране. В день города в Бишкеке проходят шоу, концерты, фестивали, выставки и салют.
Религиозные праздники 29 апреля
* День памяти мучениц Агапии, Ирины и Хионии
Три сестры Агапия, Хиония и Ирина были родом из города Амфиполя в Македонии и жили в III–IV веках. Легенда гласит, что их заключили под стражу за отказ участвовать в языческих жертвоприношениях в годы жестоких гонений на христиан при императоре Диоклетиане. Агапию и Хионию сразу казнили, а младшую Ирину отправили в ссылку и позже тоже лишили жизни.
Народные праздники 29 апреля
* Арина — урви берега
29 апреля в народном календаре — день Арины-рассадницы, или Арины — урви берега. Весенние воды в это время размывали берега рек, плотины и запруды, отсюда и название праздника.
День считался благоприятным для заботы о рассаде. Особое внимание уделяли капусте. Женщины во время работы надевали на голову туго завязанный платок — тогда кочаны, согласно поверьям, получатся плотными и крепкими. Чтобы капуста «уродилась белой и туго свернутой», проводили особый обряд: на грядку с рассадой клали большой камень и накрывали его белым платком.
Именины 29 апреля
* Агапия,
* Василиса,
* Галина,
* Ирина,
* Леонид,
* Михаил,
* Ника,
* Павел,
* Тимофей,
* Феодор.
Приметы: что можно и что нельзя делать 29 апреля
Приметы о погоде
Гулкий гром — к богатому урожаю хлеба.
Много майских жуков — к засухе.
Ольха цветет — пора сеять гречиху.
Если день солнечный — можно высаживать рассаду.
Яркая радуга — к перемене погоды.
Западный ветер — к сырой погоде.
Птица села на окно — к добрым новостям или знакомству.
Что можно делать 29 апреля
* Высаживать огурцы, помидоры и другие овощи — считалось, что растения дадут хороший урожай.
* Наводить порядок в саду и огороде: подправлять опоры, рыхлить землю вокруг деревьев.
* Завершать старые дела и спокойно, без резких рывков начинать новые.
* Проветривать погреба и подвалы, чтобы избавить их от сырости.
* Ходить босиком по земле — по поверьям, это придает сил и здоровья.
Что нельзя делать 29 апреля
* Ломать ветки и рубить деревья — считалось, что это «омрачает» пробуждение природы и может навлечь беду.
* Сжигать мусор — это «задымляет» весеннюю энергетику.
* Ругаться и выяснять отношения — ссора может привести к длительному разладу.
* Лениться — день требует активного ритма.
* Игнорировать природные знаки: если увидели змею, услышали кукушку или заметили необычное поведение птиц, стоит отнестись к этому внимательнее.
* Шить, вязать или резать — это может нарушить благополучие дома.
* Одалживать деньги и продукты — по поверьям, весь год пройдет в убытках.
Лунный календарь 29 апреля
Фаза Луны: растущая Луна, до 17:45 12-й день лунного цикла
Луна в знаке Весы.
Луна в этот день находится в фазе растущей Луны (2-я четверть). Этот период, по заверению астрологов, дает много энергии и сил. До 17:45 будет тихий и спокойный день, когда нужно посвятить время себе и своим мыслям. После 17:45 самое время общаться, налаживать социальные контакты, проводить общественные мероприятия. Также благоприятно могут идти процессы омоложения организма, поэтому можно записаться к косметологу, в СПА или побаловать себя массажем.
Луна в Весах — время стремления к гармонии и равновесию, когда легче находить компромиссы и выстраивать дипломатичные отношения. Согласно звездным раскладам, можно направить энергию на эстетику, партнерство и избегание конфликтов. Научных доказательств этому, разумеется, нет. Но и вреда от стремления к миру и красоте такая практика не принесет.
29 апреля родились люди под знаком зодиака Телец, представители земной стихии, находящиеся под покровительством Венеры.
Какие исторические события произошли 29 апреля
* 1429 год — Жанна д'Арк во главе французской армии вошла в осажденный Орлеан, изменив ход Столетней войны.
* 1770 год — капитан Джеймс Кук впервые ступил на берег Австралии.
* 1897 год — физик Джозеф Томсон объявил об открытии электрона на заседании Лондонского королевского общества.
* 1942 год — Герман Гессе завершил философский роман «Игра в бисер», который принес ему Нобелевскую премию по литературе.
* 1945 год — освобожден концлагерь Дахау, открытый первым в нацистской Германии. По модели Дахау строились другие лагеря.
* 1961 год — советский хирург Леонид Рогозов диагностировал у себя острый аппендицит, находясь на антарктической станции. Впоследствии он сам себе удалил аппендикс — операция прошла успешно.
* 1975 год — началась операция «Частый ветер» — экстренная эвакуация американцев из Сайгона. Финальный аккорд Вьетнамской войны и один из самых драматичных кадров XX века — вертолет на крыше посольства.
* 1982 год — население Китая превысило 1 млрд человек.
* 2000 год — Германия передала России фрагменты Янтарной комнаты.
* 2011 год — состоялась свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Великобритания наблюдала, как Золушка XXI века надела дизайнерское платье и вошла в историю монархии.
Кто родился 29 апреля
* В 1686 году родился Василий Татищев — российский историк и государственный деятель, автор «Истории Российской».
* В 1818 году родился Александр II — российский император, отменивший крепостное право и погибший от руки террориста.
* В 1854 году родился Жюль Анри Пуанкаре — французский математик, физик, астроном, философ. Считается одним из величайших математиков всех времен.
* В 1863 году родился Уильям Рэндольф Херст — американский медиамагнат, газетный издатель, заложивший основы индустрии новостей. С его именем связано появление таких понятий, как «желтая пресса» и «связи с общественностью».
* В 1875 году родился Рафаэль Сабатини — английский писатель, автор приключенческих романов, в частности, о пирате капитане Бладе.
* В 1899 году родился Дюк Эллингтон — американский джазовый пианист, композитор, дирижер, руководитель оркестра.
* В 1907 году родился Фред Циннеманн — американский режиссер, обладатель четырех «Оскаров», снявший фильм «Человек, который познал бесконечность».
* В 1935 году родился Андрей Зализня — советский и российский лингвист, автор фундаментального труда о берестяных грамотах.
• В 1980 году умер Альфред Хичкок — кинорежиссер, которого во всем мире знают как «мастера саспенса». Фактически он сформировал жанр триллера и детектива.
• В 1983 году умер Анатолий Ляпидевский — советский летчик, генерал-майор авиации, первый Герой Советского Союза.
• В 2023 году умер Юрий Королев — советский гимнаст, девятикратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР.
Кто отмечает день рождения
* 90 лет исполняется Зубину Мете — дирижеру индийского происхождения, почетному музыкальному директору Израильского филармонического оркестра, обладателю многочисленных музыкальных наград.
* 84 года исполняется Галине Кулаковой — советской лыжнице, 4-кратной олимпийской чемпионке.
* 73 года исполняется Николаю Бударину — российскому космонавту, Герою Российской Федерации, трижды побывавшему в космосе.
* 71 год исполняется Ларисе Удовиченко — народной артистке России, звезде фильмов «Место встречи изменить нельзя» и «Маргарита Назарова».
* 69 лет исполняется Дэниелу Дэй-Льюису — британскому актеру, единственному в истории трехкратному обладателю премии «Оскар» за лучшую мужскую роль.
* 68 лет исполняется Мишель Пфайффер — американской актрисе, известной по фильмам «Бэтмен возвращается», «Фрэнки и Джонни», «Опасные мысли».
* 56 лет исполняется Уме Турман — американской актрисе, звезде фильмов Квентина Тарантино и исполнительнице роли Мии Уоллес в «Криминальном чтиве».
* 31 год исполняется Виктории Синициной — российской фигуристке, чемпионке мира и Европы в танцах на льду.
* 30 лет исполняется Кэтрин Лэнгфорд — австралийской актрисе, звезде «13 причин почему».
* 25 лет исполняется JJ (имя при рождении Йоханнес Питч) — австрийскому певцу и автору песен, победителю конкурса «Евровидение-2025».
* 19 лет исполняется Софии — инфанте Испанской, дочери короля Филиппа VI и королевы Летисии, младшей сестре наследной принцессы Леонор.