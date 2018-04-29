Александр II: за что любили и ненавидели Освободителя

Первый москвич после Петра I

Ровно 200 лет назад, 29 апреля 1818 года, в образовавшейся девятью месяцами ранее семье великого князя Николая Павловича и великой княжны Александры Федоровны (до принятия православия — принцессы Шарлотты Прусской) родился первенец. Имя малышу выбрали в честь царствовавшего в ту пору дяди. На 37-м году жизни наследнику самому довелось зайти на российский престол. Годы спустя Александр II получил к своим многочисленным титулам приставку Освободитель, став одним из наиболее эффективных правителей в истории России.

Александр Николаевич — второй после Петра I император, появившийся на свет в древней столице — Москве.

Он с первых лет жизни имел высокие шансы на трон, поскольку старшие братья отца Александр I и великий князь Константин Павлович остались бездетными. Учитывая особое положение сына и ожидающую его миссию, Николай I дал ему выдающееся образование.

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Будущему Освободителю повезло с наставником. Если самого родителя воспитали лишенным творческого начала «технарем», привили любовь к точным наукам (одно из его прозвищ — царь-инженер), то с наследником по высочайшему повелению возился сам Василий Жуковский, гениальный поэт и автор гимна Российской империи «Боже, Царя храни!»

В 19-летнем возрасте ученик в сопровождении учителя знакомился со своей страной, посетив 29 губерний. В Сибири Александр встречался с декабристами и другими ссыльными бунтовщиками, которых помиловал после смерти отца.

Два следующих года были посвящены путешествиям по Европе. В отличие от большинства Романовых, Александр Николаевич подходил к трону после целенаправленной подготовки, будучи уже зрелым сформировавшимся человеком с обширными знаниями в самых разных областях и, что очень важно, с собственными четкими представлениями об устройстве мира и общества.

Дамский угодник

Наравне с государственными делами страстью Александра II были женщины. Сохранились данные о многочисленных интрижках самодержца с фрейлинами и виднейшими статс-дамами страны. Еще до вступления на престол, во время той самой ознакомительной поездки по Европе, он даже пережил скоротечный роман с наследницей британской короны Викторией. Что любопытно, в будущем две императорские особы испытывали друг к другу жгучую ненависть, и это прямо отражалось на отношениях двух стран.

Александр II остался одним из немногих людей такого статуса, кто позволил себе открыто иметь отношения вне официального брака. Главной избранницей царя была вовсе не законная супруга Мария Александровна (принцесса Гессенская), а княжна Екатерина Долгорукова. Александр II, не стесняясь сплетен двора, сожительствовал с уроженкой Волынщины около 15 лет.

А вскоре после смерти императрицы в 1880 году, игнорируя траур, женился на княжне, которая получила теперь титул светлейшей княгини Юрьевской. Новобрачные успели прожить в новом качестве лишь несколько месяцев.

Кстати, некоторые историки всерьез полагают, что некоторые из семи известных покушений на Александра II могли случиться не по политическим причинам, а из-за мести обманутых и оскорбленных мужей видных женщин империи.

Царь-Освободитель, кроме прочих достижений, еще и безусловный рекордсмен по детям. Восемь подарила ему Мария Александровна. Четверо появились на свет в любовном союзе с Долгоруковой. Скольких «бастардов» выносили другие женщины, навсегда останется загадкой истории.

С детьми связана одна из главных трагедий жизни Александра II. Плодовитый отец возлагал огромные надежды на старшего сына Николая. Того с рождения холили и лелеяли, дали отличное образование. По своим врожденным умственным способностям, талантам и характеру он обязан был стать продолжателем отцовского дела. Но судьба распорядилась иначе. В возрасте 21 года он умер в Ницце от туберкулезного менингита.

«Россия потеряла уникальный исторический шанс на спасение», — сказал тогда кто-то из современников.

Наследником стал Александр Александрович. В честь так рано покинувшего этот мир любимого брата он назвал Николаем собственного сына, которому суждено было стать последним монархом России.

Самый любимый русский за рубежом

Александр II остался единственным правителем России, удостоившимся чести быть увековеченным сразу двумя иностранными народами. На рубеже XIX-XX веков памятники императору появились в центрах европейских столиц — Хельсинки и Софии.

Традиционно враждебные к русской монархии финны благодарны Александру II за восстановление парламентаризма. По иронии, изваяние императора в форме финского гвардейского офицера было открыто всего за десять лет до убийства здесь же, в Хельсинки (тогда — в Гельсингкфорсе) генерал-губернатора Финляндии Николая Бобрикова, ненавидимого местными националистами из-за репутации реакционера.

В 1920-е годы памятник стал местом встреч белых эмигрантов. Устоял во время советско-финской войны. Охраняется он и в наши дни.

Балканский народ увековечил память о самодержце в честь победы в русско-турецкой войне 1877-1878 годов, по итогам которой Болгария освободилась от многовекового османского ига. Завершилась эпоха преследований по религиозному признаку и унижений.

Для еще одного освобожденного от турок народа — сербов — Александр II национальным героем не стал. В этой стране чтут его внука Николая II: считается, что последний русский царь вступил в Первую мировую войну именно с целью заступиться за Сербию перед Австро-Венгрией и Германией. 7,5-метровая статуя Николая II была установлена в Белграде в 2014 году.

А вот поляки испытывали к Александру II неприязнь. Еще после своего вступления на престол новый император объявил шляхте, что в отношении Царства Польского никаких послаблений ждать не стоит. Особенно жестким получилось подавление Польского восстания 1863-1864 годов, когда погибли или были казнены многие представители знатных фамилий. Последствием кровавых событий стала ярковыраженная антипольская политика российских властей — любви в такой ситуации родиться уже не могло.

Известно, что Александр II ждал нападения со стороны польских националистов. И невероятно удивился, когда стрелявший в него в 1866 году террорист Дмитрий Каракозов оказался чистокровным русским из Саратовской губернии. Данное обстоятельство произвело на царя сильнейшее впечатление.

Парижская цыганка

По легенде, во время пребывания в Париже в юности местная цыганка напророчила Александру Николаевичу шесть покушений, причем он должен был пережить каждое из них. Так и случилось: фатальной стала седьмая попытка на набережной Екатерининского канала 13 марта 1881 года. До этого в императора стреляли, минировали железнодорожное полотно, по которому мчался царский поезд… Все неудачно.

А в седьмой раз террористам повезло.

И если бомба, брошенная в лошадей императорской кареты Николаем Рысаковым, желаемого нападавшими результата не принесла, то повторная атака, произведенная в общей сутолоке Игнатием Гриневицким, в конечном итоге убила царя, а вместе с ним и нескольких сопровождавших лиц, случайных прохожих и самого террориста.

Александр II стал вторым российским самодержцем в XIX веке после своего деда Павла I, принявшим насильственную смерть. Через 37 лет его судьбу повторит внук Николай II.

С. Левицкий/Wikimedia Император Александр II на смертном одре, 1881 год

Дал свободу и отдал Аляску

Александр II запомнился современникам как инициатор великих реформ. Он попытался коренным образом изменить многовековые устои русской жизни.

По мнению некоторых критиков, для реформ ему не хватило личных качеств и определенных черт характера своего легендарного предшественника. Довольно добрый, местами мягкий царь не мог ломать обычаи через колено, не позволял себе расправляться с политическими оппонентами или же теми, кто намеренно тормозил процесс преобразований. Все «репрессии» ограничивались лишь удалением мешавших проведению реформ лиц от влияния на управление государством. Александр II предпочитал миловать, а не казнить.

Главное дело его жизни — подготовка и отмена крепостного права 19 февраля 1861 года — не решила всех поставленных деятелями Секретного комитета задач. Крестьяне не поверили непонятному им Манифесту. Среди них сложилось убеждение в том, что хитрые чиновники нарочно дурят доверчивого доброго царя, выдавая крепостникам волю, но не наделяя их при этом землей — в подобных условиях крестьянам приходилось вновь ломать спину на помещика, просто по немного измененным правилам.

Как следствие, многие губернии страны сотрясли бунты недовольных. В дело пришлось вмешиваться солдатам. Случились масштабные жертвы.

Другие реформы Александра II, самые важные из которых финансовая (1863), земская (1864), судебная (1864), военные (1857, 1874), также не были доведены до логического завершения. Многое из задуманного отцом свел на нет Александр III, которому была куда милее жесткая авторитарная политика деда Николая I.

При царе-Освободителе последовательно росла территория Российской империи. Расширялись границы в Средней Азии и на Дальнем Востоке. Ему удалось добиться ликвидации тяжелых условий Парижского мира, заключенного по итогам поражения в начатой отцом Крымской войне (1853-1856).

Александр II вернул русский флот и военные базы на Черное море, для чего внес раскол среди европейских стран. Большим достижением отечественной дипломатии явился «Союз трех императоров» с Австро-Венгрией и Германией. При появлении таких мощных союзников Англия и Франция уже не могли диктовать России свою волю.

А после победы над Османской империей в 1878-м Александр II не только стал «отцом всех православных славян», но и существенно укрепил позиции на Кавказе.

В ходе войны с турками Ставке хватило прозорливости не заходить в Константинополь — сакральный для России Царьград, которым грезили многие русские самодержцы, начиная с Екатерины II.

Вступи нога русского солдата на берега Босфора, англо-французская коалиция могла активировать опцию секретного договора с османами, объявив войну России.

Однако новой Крымской не произошло. А существенно модернизированная армия с отмененным архаичным рекрутским набором, но зато с новым вооружением достаточно эффектно победила в войне «один на один».

Александру II очень повезло с сановниками. Именно на его правление пришлась одновременная деятельность на благо государства дипломата Александра Горчакова, героя трех войн Михаила Лорис-Меликова, написавшего для России по императорскому повелению «конституцию», военного министра Дмитрия Милютина, активного реформатора либерального толка Петра Валуева, одного из главных идеологов отмены крепостного права Сергея Ланского, блестящего генерала, героя Плевны Дмитрия Скобелева…

Впрочем, и без серьезных внешнеполитических неудач эпоха Александра II не обошлась. В 1867 году он уступил американцам за смехотворные даже по тем временам $7,2 млн Аляску, которую русские осваивали первыми из европейцев, но которой было сложно управлять ввиду сильной географической удаленности от центра. Через три десятка лет там обнаружили богатые залежи золота.