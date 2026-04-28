30 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

30 апреля в России чествуют пожарных. В мире отмечают Международный день джаза, а в Европе наступает Вальпургиева ночь — один из самых мистических и таинственных праздников. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 30 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и в мире 30 апреля

* День пожарной охраны России

Сегодня в России профессиональный праздник у тех, кто спасает людей, здания и леса от огня. В этот день в 1649 году царь Алексей Михайлович подписал первый в стране документ, касающийся противопожарной безопасности — «Наказ о градском благочинии». А первая профессиональная пожарная команда появилась при Петре I.

В праздник проходят награждения отличившихся сотрудников, памятные мероприятия в честь погибших при исполнении, дни открытых дверей в пожарных частях и уроки безопасности в школах.

* Международный день джаза

Джаз — один из самых популярных музыкальных жанров XX века, зародившийся на юге США в результате синтеза африканских ритмов и европейской гармонии. Праздник в честь джаза был учрежден ЮНЕСКО в 2011 году. Выбор даты символичен: в этот день в 1993 году ушел из жизни легендарный джазовый трубач Майлз Дэвис. Сегодня проходят концерты, джем-сейшены и мастер-классы с участием музыкантов из разных стран, а также импровизированные выступления на улицах.

* День коренных малочисленных народов РФ

Этот праздник в нашей стране отмечается впервые. Он был учрежден указом президента 4 ноября 2025 года. Его цель — способствовать сохранению традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности, промыслов и самобытной культуры коренных малочисленных народов России. К ним относятся несколько десятков народностей, например, алеуты, эскимосы, нанайцы, коряки, нагайбаки. Дата приурочена к подписанию федерального закона «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» в 1999 году.

* Международный день свечника

Праздник объединяет всех, кто занят свечным ремеслом. Дата приурочена ко дню святого Зосимы Соловецкого — покровителя пчел. Эти насекомые дают воск, необходимый для изготовления свечей. Сегодня свечи чаще всего делают из парафина, стеарина и геля, но восковые по-прежнему ценят за натуральность и мягкий аромат. Для многих мастеров создание свечей — это искусство: изделиям придают необычные формы, их расписывают, инкрустируют, чтобы подарить людям уют, свет и романтику.

Необычные праздники 30 апреля • День кролика Багза Банни. Кролик Багз Банни дебютировал в короткометражке Warner Bros. и быстро стал лицом (и ушами) целого поколения Looney Tunes. Фразы мультипликационного персонажа разошлись на цитаты, а поведение — на мемы. • День веснушчатых созвездий. Праздник посвящен тем, кого «поцеловало солнце», то есть обладателям веснушек. В этот день в соцсетях проходят флешмобы под хэштегами вроде #FreckleConstellations – люди выкладывают снимки, на которых веснушки действительно напоминают звездные карты. • День отшлепывания в США. Смысл праздника с провокационным названием, на удивление, серьезный — день был придуман активистами как протест против телесных наказаний и призван напомнить, что шлепание детей — не метод воспитания, а путь к проблемам в будущем.

Что отмечают в разных странах 30 апреля

День победы — Вьетнам. 30 апреля 1975 года армия Северного Вьетнама и силы Вьетконга взяли Сайгон (ныне Хошимин). Это привело к падению правительства Южного Вьетнама и завершению войны, длившейся почти 20 лет. Сегодня по всей стране проходят торжественные парады с участием ветеранов, выставки военной техники и церемонии у мемориалов.

День ребенка — Мексика. Детей в этот праздник балуют подарками, для них устраивают представления с танцами, играми и костюмами. Многие надевают национальные наряды и сомбреро. В День ребенка проходят и благотворительные акции: общественные организации собирают игрушки, одежду, деньги для сирот.

День апельсина — Нидерланды. Оранжевый цвет, национальный символ Нидерландов, отсылает к династии Оранских. Раньше в этот день официально отмечали День королевы, а после переноса праздника на 27 апреля многие жители Амстердама по традиции все равно продолжают гулять 30 апреля. Город превращается в море оранжевых флагов, костюмов, гирлянд, париков. Формально это день патриотизма, а неформально — карнавал с уличной едой, музыкой и весельем.

Религиозные праздники 30 апреля

День преподобного Зосимы, игумена Соловецкого

Зосима Соловецкий — один из основателей Соловецкого монастыря, важнейшего духовного центра Русского Севера. В XV веке Зосима вместе с иноком Германом поселился на Большом Соловецком острове, построил деревянную келью и небольшую церковь в честь Преображения Господня. Со временем вокруг выросла обитель, ставшая местом паломничества, позже появились и каменные постройки. В 1547 году Зосиму Соловецкого причислили к лику святых.

Песах Шени (Второй Песах) у иудеев

Праздник отмечается с вечера 30 апреля до ночи 1 мая — ровно через месяц после обычного Песаха. Он возник во времена Иерусалимского Храма: те, кто по причине нечистоты или дальнего пути не мог принести пасхальную жертву 14 нисана, получали возможность сделать это месяц спустя (Тора, книга Бемидбар). Главный урок дня: даже если упустил возможность, всегда есть второй шанс.

Праздник Калачакры у буддистов

Буддийский праздник отмечают в честь начала проповеди Буддой Калачакра-тантры («Колесо времени»). Главная цель — достичь просветления не за много жизней, а за одну, через мантры и психофизические практики.

Празднование продолжается три дня. В дацанах проходят молебны с чтением тантры, монахи надевают особые головные уборы, используются священные предметы. В России праздник отмечают, например, в Иволгинском дацане в Бурятии и дацане Гунзэчойнэй в Санкт-Петербурге.

Народные праздники 30 апреля

День Зосимы Пчельника

Церковь в этот день чтит память преподобного Зосимы Соловецкого. Согласно легендам, святой покровительствовал пчеловодству. Поэтому в народной традиции день получил название Зосима Пчельник. Для пасечников это был один из самых важных дней в году. «Рой роится — Зосима веселится», — говорили на Руси. Пчеловоды выносили ульи из омшаников (зимних убежищ) и окропляли их святой водой, читая молитву святому Зосиме.

Согласно приметам, если пчелы в этот день вылетали дружно и быстро — меда будет много, если вяло — урожай окажется скудным.

Вальпургиева ночь

Вальпургиева ночь — один из самых мистических и таинственных праздников Европы. Особенно широко его отмечают в Германии, Чехии, Австрии, Швейцарии и скандинавских странах.

IMAGO/photo2000/Global Look Press

Хотя свои корни этот народный праздник берет в язычестве, его название пошло от имени христианской святой Вальбурги (или Вальпурги) Хайденхаймской — английской монахини, которую в VIII веке канонизировали за борьбу с языческими культами. Согласно старинным верованиям, в Вальпургиеву ночь на вершинах гор и холмов собирается нечистая сила — ведьмы, демоны, злые духи. Поэтому многие ритуалы и обычаи празднования связаны с защитой от злых духов.

Именины 30 апреля

* Александр;

* Адриан;

* Ефрем;

* Зосима;

* Иван;

* Макар;

* Михаил;

* Семен;

* Федор.

Приметы: что можно и что нельзя делать 30 апреля

* Приметы о погоде

Если пчелы садятся на вишневый цвет, ожидается богатый урожай вишни.

Пчелы летают лениво и недружно — к малому количеству меда; активно и поодиночке — к обильному медосбору.

Много сережек на ольхе — к урожаю овса; много шишек — к урожаю ячменя.

Грачи играют — к хорошей погоде.

Если утром идет дождь, день будет ясным.

Ясное утреннее солнце — к сухому лету; пасмурный день — к дождливому.​

Что можно делать 30 апреля

* Проводить обряды на богатство и плодородие. Для привлечения удачи на пасеке накрывали стол с хлебом, солью и святой водой, а в новом доме мазали углы медом.

* Сажать морковь и петрушку. Считалось, что овощи, посаженные 30 апреля, дадут хороший урожай.

* Начинать утро с ложки меда — для здоровья и благополучия.

Что нельзя делать 30 апреля

* Обижать пчел и разорять ульи. Даже если пчела залетела в дом, ее нельзя выгонять, а нужно бережно выпустить на волю. Убить пчелу — к большому несчастью.

* Долго лежать в постели. Мужчина, который не встал рано, рискует потерять достаток.

* Надевать новую одежду. Обновка, по поверьям, быстро износится и потеряет вид.

* Долго смотреться в свое отражение. Запрещалось любоваться собой в зеркале или водной глади, иначе нечистая сила «утащит» удачу и здоровье.

Лунный календарь 30 апреля

Фаза Луны: растущая Луна, 14-й лунный день.

Луна в знаках Весы и Скорпион.

Луна в Весах, если верить астрологам, время для гармонии, эстетики и партнерства. Энергия располагает к дипломатичным переговорам без резких слов и действий. Однако из-за постоянных колебаний между «за» и «против» принимать важные решения бывает непросто. После 22:01 Луна переходит в знак Скорпиона, обостряя интуицию и эмоциональную глубину.

Сторонники эзотерики полагают, что сегодняшняя энергия способствует завершению старых дел и духовному очищению.

30 апреля родились люди под знаком зодиака Телец, представители земной стихии, находящиеся под покровительством Венеры.

Какие исторические события произошли 30 апреля

* 1472 год — в московском Кремле заложен Успенский собор, будущая духовная и архитектурная доминанта русской столицы.

* 1564 год — Андрей Курбский, ближайший соратник Ивана Грозного, бежал в Литву. Так началась его литературная война с царем — через письма, обвинения и философские диалоги о власти и совести.

* 1743 год — основан город Оренбург, который позже станет одним из важнейших опорных пунктов на юго-востоке России.

* 1789 год — Джордж Вашингтон принял присягу и стал первым президентом США. Церемония прошла в Нью-Йорке.

* 1800 год — император Павел I запретил ввоз иностранных книг и нот в Россию, сославшись на «развращение веры и закона».

* 1905 год — Николай II подписал указ о свободе вероисповедания.

* 1916 год — Германия первой в мире перешла на летнее время.

* 1945 год — советские войска освободили узниц женского концентрационного лагеря Равенсбрюк.

* 1945 год — Адольф Гитлер покончил с собой в своем бункере в Берлине.

* 1993 год — технология World Wide Web официально стала общедоступной.

* 2008 год — российские ученые подтвердили, что найденные под Екатеринбургом останки принадлежат Алексею и Марии — детям Николая II.

* 2019 год — император Японии Акихито отрекся от престола. На следующее утро страна вступила в период Рэйва — с новым императором Нарухито, новым календарным отсчетом и тем же уровнем уважения к традициям.

Кто родился 30 апреля

* В 1310 году родился Казимир III — польский король, прозванный Великим за реформы и укрепление государства.

* В 1777 году родился Карл Фридрих Гаусс — немецкий математик, физик, астроном, человек, умевший считать лучше всех.

* В 1870 году родился Франц Легар — венгерский композитор и дирижер, автор более 20 оперетт, среди них — «Веселая вдова», «Граф Люксембург», «Цыганская любовь».

* В 1883 году родился Ярослав Гашек — чешский писатель-сатирик, драматург, фельетонист, журналист, автор романа «Похождения бравого солдата Швейка».

* В 1926 году родилась Клорис Личмен — американская актриса, обладательница «Оскара» и девяти «Эмми».

Кто скончался 30 апреля • В 1642 году умер Дмитрий Пожарский — национальный герой России, военный и политический деятель в период Смуты. • В 1883 году умер Эдуард Мане — французский художник, один из основоположников импрессионизма. • В 2023 году умер Вячеслав Зайцев — советский и российский модельер, живописец, график, Народный художник России.

Кто отмечает день рождения 30 апреля

* 80 лет исполняется Карлу XVI Густаву — королю Швеции, правящему с 1973 года и обожающему скаутов и двигатели.

* 79 лет исполняется Юрию Кублановскому — поэту и эссеисту, лауреату премии «Имперская культура» и тонкому знатоку русской словесности.

* 70 лет исполняется Сергею Шахраю — юристу и политическому деятелю, соавтору Конституции РФ.

* 68 лет исполняется Шарлю Берлену — французскому актеру и режиссеру, звезде фильмов «Мой лучший друг» и «Папаши».

* 64 года исполняется Николаю Фоменко — советскому и российскому актеру, сценаристу, автору песен, музыканту, певцу, радио- и телеведущему.

* 59 лет исполняется Филиппу Киркорову — поп-королю российской сцены, певцу, музыкальному продюсеру, телеведущему, народному артисту РФ.

* 56 лет исполняется Халиту Эргенчу — турецкому актеру, известному по роли султана Сулеймана в «Великолепном веке».

* 52 года исполняется Андрею Губину — российскому эстрадному певцу, музыканту, автору песен.

* 51 год исполняется Джонни Галэки — американскому актеру, сыгравшему Леонарда в «Теории большого взрыва».

* 35 лет исполняется Трэвису Скотту — американскому рэперу и продюсеру, звезде мирового хип-хопа.