Вальпургиева ночь: что это за праздник и при чем здесь шабаш ведьм

Вальпургиева ночь в странах Европы — дань старинным обычаям, праздник встречи весны и повод весело провести время. В древности люди верили, что именно в эту ночь нечистая сила слетается на шабаш, поэтому необходимо защититься от нее с помощью магических обрядов. Откуда возникла Вальпургиева ночь, как ее отмечали в старину и какие традиции сохранились до наших дней — в материале «Газеты.Ru».

Когда празднуют Вальпургиеву ночь

История появления Вальпургиевой ночи другие названия — Ведьмин костер, Ночь ведьм связана с древними европейскими верованиями и языческими обрядами, посвященными изгнанию нечистой силы и пробуждению весны.

С 30 апреля на 1 мая отмечается Вальпургиева ночь в европейских странах

Праздник наиболее распространен в Германии, странах Скандинавии, а также в некоторых регионах Центральной и Восточной Европы. В наши дни это событие — шанс прикоснуться к традициям либо просто развлечься, организовав костюмированную вечеринку. Устраиваются фестивали, где организаторы воссоздают элементы старинных языческих действ.

В чем смысл праздника

Как пояснила «Газете.Ru» историк искусств Татьяна Лисица, у древних кельтов и германцев эта ночь символизировала окончание зимы и наступление весны. Считалось, что в этот период исчезает грань между миром живых и царством духов. Чтобы оградить себя от нечисти, люди разжигали огромные костры, устраивали шумные гуляния, а также проводили ритуалы, призванные обеспечить удачу в грядущем сезоне.

«Существует поверье: в ночь накануне первого дня мая ведьмы вместе с прочими темными силами собираются вокруг сатаны (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена), пытаясь нарушить гармоничный ход весны, наслать порчу на людей и скот. Поэтому накануне совершалась магическая церемония изгнания ведьм», — рассказала Лисица.

С распространением христианства языческие обряды стали переплетаться с новыми религиозными практиками. Вальпургиеву ночь, которая превратилась в символ противостояния колдовству, начали приурочивать к дню памяти святой Вальбурги. В праздновании сочетались как христианские мотивы, так и древние ритуалы.

Существуют праздники, похожие на Вальпургиеву ночь. Сборища ведьм также бывают в ночь перед Рождеством — отсылка к произведению «Вечера на хуторе близ Диканьки» Николая Гоголя. Особого внимания достоин праздник Ивана Купалы — Иванов день. И, без сомнений, Хэллоуин связан с буйством магических сил в ночное время. Татьяна Лисица историк искусств

Где собирались ведьмы

Гора Брокен (другое название — Блоксберг) в Германии издревле считалась главным местом ведьминского шабаша в Вальпургиеву ночь. По легенде, нечисть со всего света слеталась сюда, чтобы читать заклинания, проводить обряды и пировать. Этот образ широко распространился благодаря европейскому искусству и литературе. Упоминание о горе есть, например, в трагедии Иоганна Гете «Фауст»:

На Брокен мы не для того пришли, чтоб добровольно тут уединяться…

А! Ведьмы! Молодые-то голы,

А старые одеты — знать умны…Тут пляшут, любят, варят,

сплетничают, жрут — Ну чем же не прекрасно тут?

Хотя Брокен — самое известное место, связанное с этой легендой, схожие магические «локации» были и в других частях Европы. В ряде культур считалось, что ведьмы устраивают сборища на холмах, в лесных чащах или в удаленных местах, где могут скрытно совершать свои обряды.

Собиратель русских сказок Александр Афанасьев писал, что на Руси верили: в эту ночь ведьмы слетаются на Лысую гору, чтобы отчитаться перед сатаной и участвовать в пиршестве и плясках нечистой силы.

В честь кого назвали праздник

Святая Вальбурга

Как отметила историк искусств, название праздника связывают с именем христианской святой Вальбурги (или Вальпурги) Хайденхаймской, день канонизации которой приходится на то же время, что и языческий «ночной» праздник. По словам Лисицы, Вальбурга была одной из самых образованных женщин своей эпохи.

Святая жила в VIII веке в Англии, была монахиней и аббатисой. Она родилась около 710 года в знатной семье, в ее роду были религиозные деятели. Отец Вальбурги, англосаксонский король Ричард Уэссекский, также причислен к лику святых, а братья Виллибальд и Виннибальд — известные миссионеры своего времени.

Святая прославилась даром врачевания: она боролась с чумой, бешенством и коклюшем. Также христиане почитают ее как защитницу от колдовства и злых духов. После смерти святой ее мощи были перенесены в баварский монастырь Айхштетта, где, по преданиям, возле них начали происходить чудеса, в частности, источение мира — так называемого «масла Вальбурги», которому приписывают целебные свойства.

Святая Вальбурга — покровительница германского города Вайльбурга, она почитается как защитница моряков и спасательница от бурь, а также покровительствует крестьянам, больным, роженицам и тем, кто за ними ухаживает — акушеркам, повитухам. Татьяна Лисица Историк искусств

Интересно Спустя почти век после смерти святой Вальбурги епископ Айхштетта Откар решил провести реставрацию обветшавшей церкви и монастырских построек. В ходе работ рабочие нечаянно осквернили ее могилу — растоптали место захоронения, разбросали землю. В ту же ночь святая явилась епископу во сне. Она была не просто печальна, а грозно укоряла его за то, что ее покой нарушен, а останки попираются сапогами строителей. Епископ проснулся в ужасе. Наутро он немедленно приказал с великими почестями перенести мощи святой в Айхштетт. С тех пор Вальбургу стали почитать не только как целительницу и защитницу, но и как грозную святую, способную внушать страх. Именно это предание, наложившись на языческие верования о шабашах в ночь на 1 мая, превратило день святой в «Вальпургиеву ночь».

Легенда о Вальбурге Хаусман

Согласно другой, менее популярной версии, праздник получил имя в честь акушерки Вальбурги Хаусман, жившей в XVI столетии. В ту эпоху в Европе женщин массово обвиняли в колдовстве и жестоко карали. Повитухи часто попадали под подозрение из-за своей профессии, связанной с рождением. Считалось, что они владеют особыми — «дьявольскими» — знаниями о женском организме, что становилось поводом для преследований. Это расценивалось как колдовство.

Вальбурга Хаусман, которой было около 60 лет, стала жертвой охоты на ведьм. Предание гласит: акушерку обвинили в связях с нечистой силой. Под пытками она якобы призналась, что во имя сатаны погубила 40 младенцев, двух рожениц, а также домашних животных. В итоге Хаусман сожгли на костре.

Традиции праздника

Вальпургиева ночь ассоциируется с магией и чародейством. Люди верили, что в этот период ведьмы собираются на шабаш, поэтому многие обряды были направлены на защиту от колдовства: сжигание чучел, шествие с факелами, звон в колокола, разбрасывание особых трав, которые, по поверьям, обретали в эту ночь волшебную силу.

Лужичане народ, проживающий на востоке Германии у границы с Польшей к 1 мая устанавливали майское дерево: мужчины срубали в лесу высокую сосну или ель, очищали ствол, затем украшали венком, лентами и деревянным крестом. Предположительно, майское дерево играло какую-то особенную роль в языческих традициях древней Германии, но утратило первоначальное значение, хотя обычай на некоторых территориях соблюдается и в наши дни. Например, словаки и чехи в ночь на 1 мая ставят «майское дерево», вокруг которого водят хороводы.

Поскольку считалось, что ведьмы опасны в это время, люди рисовали кресты на дверях, клали метлу у порога, развешивали на домах срезанные зеленые ветки. Существовал даже обычай «жечь ведьм»: самые отчаянные бежали с горящими метлами в поле и подбрасывали их в воздух.

Одним из самых узнаваемых атрибутов Вальпургиевой ночи остаются костры: люди разжигали их, чтобы защитить себя и скот от нечистой силы.

Также в ряде стран праздник сопровождался карнавальными шествиями, громкими песнями, танцами — все с той же целью: отпугнуть зло. Принято надевать костюмы, мастерить маски и чучела, изображающие мифических или сказочных персонажей. Например, у хорватов и словенцев сохранился обычай облачаться в праздничные наряды и заглядывать к соседям с добрыми пожеланиями, получая за это угощения.

В старину парни также колядовали, приглашая девушек на танцы, а те должны были одаривать их. В Италии молодежь до сих пор в этот праздник носит зеленую ветвь, украшенную лентами и цветами, и распевает песни о приходе весны. Во многих странах сохранился обычай устраивать пикники и общественные мероприятия в парках с гуляньями и веселыми развлечениями.

Приметы в Вальпургиеву ночь

Вальпургиевой ночи и в наши дни часто придают мистическое значение. Так, существует поверье, что в это время души умерших являются живым. Кроме того:

* Сны в эту ночь считаются пророческими.

* Если на рассвете испить воды из колодца — весь год не будешь болеть.

* Умывание утренней росой сохраняет красоту на весь год.

* Рожденные в этот день (особенно женщины), по поверьям, наделены сверхъестественными способностями.

Что нельзя делать в Вальпургиеву ночь

* Проклинать, мстить, наводить порчу — согласно поверьям, все зло вернется в усиленном виде.

* Проводить ритуалы с зеркалами.

* Оставлять дом без огня или света — темнота делает жилище уязвимым для злых сил. Зажженная свеча или лампа служат оберегом.

* Спать всю ночь напролет — лучше бодрствовать или хотя бы оставить ночник.

* Оставлять за порогом веники и метлы — по народным поверьям, колдуньи могут улететь на них.