Первый в космосе: как полет Юрия Гагарина стал символом мощи СССР

Юрий Гагарин в кабине космического корабля «Восток» во время первого в мире орбитального космического полета, 12 апреля 1961 года.

12 апреля 1961 года в 09:07 по московскому времени переделанная межконтинентальная баллистическая ракета Р-7, названная космическим кораблем «Восток-1», стартовала с Байконура. Выход Гагарина на околоземную орбиту длился всего 1 час 48 минут. Официальное сообщение о первом в мире полете человека в космическое пространство было передано в 10:02, когда «Восток» еще находился на орбите. Какие еще рекорды поставили советские и российские космонавты – в материале «Газеты.Ru».

Новость о «108 минутах, которые потрясли мир», мгновенно облетела земной шар и произвела невероятное впечатление на все человечество. А в Советском Союзе это сообщение вызвало стихийное торжество, сравнимое с радостью по случаю окончания войны в мае 1945 года. Это стало не только величайшим достижением советской космонавтики, но и символом мощи и прогресса Советского Союза.

Первые: галерея русских рекордов

Программа по освоению космического пространства СССР достигла невероятных высот в этот период. Советские ученые и конструкторы поставили ряд рекордов. А их преемники в наши дни продолжают нести бремя первых в космосе.

Так, в 1957 году был запущен первый, а затем и второй искусственные спутники Земли. Совершив первый в мире полет человека в космос в 1961 году, Гагарин поставил также сразу несколько мировых рекордов – высота полета, максимальная скорость и так далее.

Справка 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля. С тех пор этот день в России отмечают, как День космонавтики, а в мире – Международный день полета человека в космос.

Последующие достижения космонавтов становились все более впечатляющими. Так, самым молодым космонавтом в мировой истории космонавтики стал Герман Титов, который полетел в космос вторым после Гагарина. 25 лет – именно столько ему было на момент старта корабля «Восток-2» 6-7 августа 1961 года.

Титов так же поставил новый рекорд по времени, проведенному на орбите. Кроме того, он отличился тем, что управлял кораблем самостоятельно. Молодой покоритель космоса также снимал все на кинокамеру и сделал первые фотографии Земли.

Валентина Терешкова стала первой в мире женщиной, полетевшей в космос. 16 июня 1963 года она вышла на земную орбиту на корабле «Восток-6». Ее полет продлился 2-е суток 22 часа 51 минуту. Невероятный показатель для того времени! Что интересно, Терешкова и по сей день остается единственной женщиной, которая совершила одиночный полет в космос.

18 марта 1965 года произошло еще одно очень важное событие для российской космонавтики и всего мира. Советский летчик-космонавт Алексей Леонов, выполнявший полет на корабле «Восход-2», вышел в открытое космическое пространство. Леонов поставил новый рекорд, пробыв в открытом космосе в общей сложности 23 минуты 41 секунду, а вне корабля 12 минут 9 секунд.

Подобный подвиг позднее совершила и женщина – Светлана Савицкая. 25 июля 1984 года она покинула границы корабля «Салют-7» и шагнула в звездную неизвестность. Савицкая поставила новый рекорд нахождения в открытом космосе – 3 часа 34 минуты.

Самый длительный полет в истории освоения космоса совершил российский космонавт Валерий Поляков в 1994-1995 годах. Он провел на борту орбитальной станции «Мир» 437 суток 18 часов. Это абсолютный рекорд пребывания в космосе за один полет, который до сих пор никто не смог повторить.

Российский космонавт Геннадий Падалка поставил непревзойденный рекорд по суммарной продолжительности пребывания человека на орбите – 878 суток 11 часов 29 минут 36 секунд. Столько времени он провел во внеземном пространстве лишь за 5 полетов. В 2015 году рекорд зарегистрировала Международная авиационная федерация. Астронавт также неоднократно выходил в открытый космос, проведя там суммарно 38 часов и 26 минут.

Ну и еще один рекорд на космическую тему, это «Вызов» — российский драматический фильм. Первый в мире полнометражный художественный фильм, сцены для которого снимались в космосе профессиональными кинематографистами. Премьера фильма состоялась 12 апреля 2023 года. Съемки на орбите заняли 2 недели.

История покорения космоса – то, чем по праву может и будет гордиться российский народ. Достижения Советского Союза в освоении космоса обеспечили ему приоритет в космической отрасли и ускорили развитие мировой науки и техники, дали толчок развития экономики страны.

«Уже к середине 60-х годов стало понятно, что космический проект играет определяющее значение для укрепления обороноспособности страны. Формирование принципиально новой научно-технологической инфраструктуры, создание множества производственных структур и научных коллективов, мощнейший импульс развитию ракетостроения, создание спутниковой группировки не только дали возможность СССР утвердить себя как научную сверхдержаву, но и стали решающим фактором обороноспособности страны», — отмечает эксперт ЭИСИ, кандидат исторических наук Александр Рудаков.

По его словам, также впечатляющим был и экономический эффект.

«Появление спутниковой связи, полученные из космоса фотографии земной поверхности, возможность создания новых материалов и сплавов в результате экспериментов на орбите дали импульс освоению нефтяных и газовых месторождений Сибири. Именно в 1960-е годы начался новый этап «сибирской одиссеи», освоения природных богатств страны», — говорит он.

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Курс на дальнейшее развитие космической деятельности

После развала СССР наши оппоненты потирали руки, думая, что мы откажемся от развития своей космической программы. И 90-е считались периодом развала этой отрасли в нашей стране. Однако, личное внимание Владимира Путина во многом помогло космической отрасли страны сохранить свои позиции в мире.

С начала двухтысячных российские космонавты на борту МКС провели сотни экспериментов. Особое внимание уделяли медико-биологическим исследованиям — изучение влияния космоса на организм человека и, конечно, техническим открытиям. Параллельно с этим на Земле велась колоссальная работа по возрождению ракетно-космической отрасли. Была создана Госкорпорация «Роскосмос», директоров которой лично назначал Президент России. Принята новая Федеральная космическая программа на 2016-2025 годы стоимостью в 1,5 триллиона рублей. Новый космодром «Восточный», новые ракетоносители и успешные запуски – после недолгой стагнации мы снова оказались в числе лидеров космических стран.

«Наш долг — не только беречь память о поколении покорителей космоса... не только помнить всех, кто своим трудом и талантом закладывал и укреплял космический потенциал. Наш долг и в том, чтобы и сегодня стремиться к тому, чтобы работа ракетно-космической отрасли соответствовала той высоте, которую задали для нас первопроходцы космоса», — говорит президент Российской Федерации Владимир Путин.

В настоящее время таким флагманским направлением является создание новой российской орбитальной станции. В 2024 году эскизный проект космического комплекса Российской орбитальной станции (РОС) получил положительное заключение и был утвержден Роскосмосом, а также заключены госконтракты на опытно-конструкторские работы.

Создание РОС позволит обеспечить непрерывное продолжение российской пилотируемой программы с учетом прекращения участия Российской Федерации в проекте МКС, решать задачи научно-технического развития и народного хозяйства, не доступных на российском сегменте МКС в силу технологических ограничений и условий международных соглашений. РОС будет использована в качестве платформы для отработки космических технологий.

«Надо сказать, что создание российской орбитальной станции в дополнение к уже существующей МКС – это серьезный прорыв в космической научно-технологической, ну и военной, я думаю, гонке. Потому что своя станция – это не только престиж, это еще и своя научно-технологическая площадка, абсолютно независимая от различных внешних обстоятельств, что критически важно для безопасности, технологического прорыва и конкурентоспособности страны в будущем. Надеюсь, что полное формирование станции, запланированное к 2032 году, будет реализовано, с учетом дорожной карты ее проектирования и заложенного финансирования в 608,9 млрд рублей», — отмечает член Общественной палаты РФ и автор телеграм канала «Смыслы и Стратегии» Станислав Корякин.

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России стратегически важно создавать собственные крупные проекты, которые позволят укрепить систему безопасности государства и добиться важного конкурентного преимущества. Постепенно расширяется спутниковая группировка, позволяя обеспечивать всю страну надежной связью. Строительство национальной орбитальной станции откроет новую главу в освоении космоса, станет символом научного могущества нашей страны.

Космическую программу нашей страны отличают надежность и реалистичность. Мы не кричим о фантастических планах, а последовательно запускаем спутники и новые ракеты. На Западе космос стал инструментом пиара и способом осваивания денег. Под громкие истории про покорение Марса тратятся миллиарды долларов, но при этом постоянно падают ракеты.

В России работает другая стратегия – поступательная, с реалистичными целями, которые помогают добиваться качественных прорывов. За последние пять лет Россия произвела 117 успешных безаварийных пусков космических летательных аппаратов. Это важный показатель того, что мы достигаем результатов, а не довольствуемся громкими словами.

Так, в феврале 2025 года правительство РФ объявило о продлении периода реализации государственной программы «Космическая деятельность России» еще на шесть лет – до 2036 года. Это позволит существенно расширить горизонт стратегического планирования и повысить эффективность прорабатываемых мер.

Четкие и планомерные действия по развитию космической отрасли предпринимаются в России для повышения качества жизни людей. Президент связывает развитие космической программы с конкретными результатами, которые помогают россиянам. Вывод на орбиту группировок спутников повышает качество связи и спутниковой навигации. Это, в свою очередь, помогает многим отраслям, от сельского хозяйства до морской логистики. Благодаря нашим спутникам у нас, относительно большинства стран мира, доступный и быстрый интернет.

Заявления президента:

«Уже в горизонте текущего десятилетия нужно обеспечить доступ к высокоскоростному интернету практически на всей территории России. Решим эту задачу в том числе и за счет кратного наращивания нашей спутниковой группировки» (Послание Федеральному Собранию 2024 года).

Космос пространство соперничества

Космос с самого начала был пространством соперничества стран. Но российские специалисты, стараясь достичь и удержать лидерство, не забывают, что космос — это еще и пространство взаимодействия между ведущими космическими державами.

«Космическая отрасль сегодня решает широкий спектр вопросов, начиная от национальной безопасности, связи и заканчивая экологической и ледовой разведкой. Кроме того, это еще и двигатель различного рода технологических новаций. Потому что максимально наукоемкий и технологический космос тянет за собой ряд других отраслей. Так же космос продолжает оставаться пространством, где проводятся обширные научно-исследовательские работы, по сути, представляя собой идеальную лабораторию, где можно экспериментировать с различными материалами», — подчеркивает Корякин.

В космосе лидерство удерживать сложно, но у России есть для этого все возможности.