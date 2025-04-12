«Ты можешь быть кем угодно». Что такое осознанные сны и как в них попасть

Если вы хотите стать суперменом, миллиардером или героем легенд, вам может помочь осознанный сон. Это сновидение, которое человек может менять так, как ему хочется. По словам специалистов, хоть раз в жизни каждый человек сталкивался с этим феноменом, который до сих пор остается загадкой для науки. Во всемирный день осознанных сновидений «Газета.Ru» разобралась, как попасть в осознанные сны, почему они возникают и могут ли навредить человеку.

Что такое осознанные сны?

Осознанным называется сон, в котором человек понимает, что спит. Он может быть активным участником происходящих событий или просто понимать нереальность происходящего. Впервые термин был введен в оборот на рубеже XIX и XX века психиатром Фредериком ван Эденом, когда он опубликовал описание своих осознанных снов.

Согласно научным исследованиям, сон разделен на фазы, складывающиеся в определенный цикл, через который мозг за ночь проходит несколько раз. Сновидения люди обычно видят только в фазе быстрого сна. Она характеризуется тем, что активность мозга возрастает, учащается дыхание и сердцебиение, повышается артериальное давление.

«Осознанные сны — это сновидения, которые происходят в парадоксальной стадии сна, ее еще называют быстрой фазой. В норме мы спим как бы четыре-пять раз за ночь по полтора часа, то есть за ночь четыре раза сменяются фазы сна: медленный, который состоит из засыпания, легкого и глубокого сна, и быстрый сон . Через полтора часа все повторяется заново. Во время быстрого сна активность мозга практически такая же, как и при бодрствовании, несмотря на то, что тело человека находится в полностью расслабленном состоянии. Если спящего разбудить в этой фазе, то он почти всегда вспомнит виденные им сны, хотя перед этим утверждал, что он никаких снов не видит», — объяснил «Газете.Ru» доктор биологических наук, заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов.

Почему возникают осознанные сны ученые пока не знают. По словам Дорохова, даже обычные сновидения до сих пор остаются загадкой.

«Есть две позиции относительно явления сновидений. Первая гласит о том, что сны — механическое смешение образов, которое никак не отражает нашу мыслительную деятельность, они возникают случайно. Согласно второй позиции, которой придерживаюсь я, сновидения отражают нашу мыслительную деятельность. Бывает такое, что нас что-то очень сильно беспокоит, мы об этом много думаем, и потом нам это снится. Поэтому психотерапевты и работают со сновидениями, ведь иногда в них есть скрытый ответ на наш вопрос. Но эта тема все равно остается малоизученной», — добавил Дорохов.

Как осознать сон?

Существует множество техник вхождения в состояние осознанного сна. Некоторые советуют постоянно в течение дня спрашивать себя «я сплю?», а затем повторять это и во сне. Другие советуют провести перед сном медитацию и так настроить себя на осознанный сон. Как рассказал «Газете.Ru» доктор медицинских наук, врач-психиатр Рафаэль Мирзабекян, войти в такое состояние можно так же, как люди входят в транс.

«Существует очень близкое к феномену осознанных сновидений состояние так называемого ресурсного транса. Это погружение пациента в ресурсное место или ресурсное время с целью пробуждения внутренних сил и возможностей, ассоциирующихся с данным местом или временем. В нем ему приятно находиться, отдыхать, и, с точки зрения психотерапевта, это место не вызывает опасения из-за наложения на него каких-либо негативных впечатлений. Во время сеанса человек должен пойти именно в это место, увидеть его своими глазами, услышать, ощутить себя в нем. В состоянии медитативного транса, человек может в соответствии с ресурсами памяти и воображения представить абсолютно любую эмоционально-позитивную для себя ситуацию, в которой он виртуально участвует и управляет содержанием. Главное, что человек может обучиться методу вхождения в ресурсный транс, и по аналогии в осознанный сон, использовав для этого простые приемы медитации», — объяснил Мирзабекян.

Врач-сомнолог, доктор медицинских наук Роман Бузунов отметил: есть разные методики вызывания таких сновидений, но даже они не дают гарантию, что у вас все получится. Эту способность натренировать очень сложно. Чаще эти сны возникают спонтанно.

«Оценить, какое количество людей вообще могут переживать осознанные сны, очень сложно. Это можно провести только посредствам опроса, но нет гарантий, что люди скажут правду. Есть исследования, в которых проверяют, может ли человек выполнять команды во время REM-сна (Rapid eye movement — фаза быстрого сна), но их нельзя провести на большой популяции. У меня есть ощущение, основанное на моей врачебной практике, что осознанные сны переживает около 5% людей», — заявил сомнолог.

Как понять, что человек находится в осознанном сне?

Со стороны понять, что человек осознает свой сон сложно. Именно поэтому долгое время феномен считался антинаучным, но позже, в 1980-х был подтвержден. Первое доказательство было получено в результате эксперимента, в котором осознанных сновидцев заранее попросили во время осознанного сна двигать глазами по заданному шаблону с полной амплитудой, что нехарактерно для обычной фазы быстрого сна. В это время у них снимали данные об активности мозга с помощью ЭЭГ, которая тоже отличалась от обычного сна. Это случилось 12 апреля 1975 г. в Университете Халл (Hull University) в Англии, а исследователем сновидений был доктор Кейт Хирн.

Как рассказал Дорохов, именно движения глаз до сих пор используется учеными для определения, находится ли человек в осознанном сне или нет.

«В состоянии сна мышцы человека обездвижены, он не может поднять руку или ногу, но глаза всегда движутся. Чтобы понять, осознает испытуемый сон или нет, его просят двигать глазами или дышать в определенном паттерне. Например, какое-то движение глаз должно повторяться три раза. Дыхание также может быть ответом: например, можно часто дышать или дышать необычным образом: задержать дыхание. Это было показано в нескольких исследованиях», — отметил Дорохов.

Сканирование мозга практикующих осознанные сновидения подтверждает достоверность существования данного состояния психики. У людей, практикующих осознанные сны, активен дорсолатеральный участок префронтальной коры головного мозга, отвечающий за сознание, который бездействует во время обычного сновидения. Красочность и осознанность сновидения прямо пропорциональна зафиксированной мозговой активности этого участка. Однако причины его активности до сих пор остаются загадкой.

Опасно ли это?

В отношении же безвредности или пользы для человека осознанных снов в настоящее время существуют противоположные мнения. Некоторые специалисты уверены: если слишком часто практиковать осознанные сновидения, это может быть вредно для психики. В частности, Дорохов уверен, что может пострадать здоровый сон.

«Это может негативно сказаться на общем сне. Люди, увлекающиеся осознанными сновидениями, зачастую испытывают проблемы со сном. Из-за чрезмерного внимания к осознанным снам они могут терять свой обычный сон. В норме мы спим как бы четыре-пять раз за ночь по полтора часа, то есть за ночь четыре раза сменяются фазы сна: глубокий сон, медленный и парадоксальный. Через полтора часа все повторяется заново. Однако те, кто слишком увлечен осознанными сновидениями, могут потерять этот нормальный сон, фазы глубокого и медленного сна сократятся. А это, как и любые другие патологии сна, может привести к сокращению продолжительности жизни. Исследования показывают, что люди, которые плохо спят, умирают на 10-15 лет раньше», — добавил Дорохов.

Однако сомнолог Бузунов не согласен с такой точкой зрения. По его словам, ему не встречались данные о том, что осознанные сновидения приводят к нарушениям сна.

«Сон, как известно, это генетически обусловленное состояние, и изменить его в корне почти невозможно. Сны, в том числе и осознанные, обычно короткие. Сама REM-фаза занимает около 20% от общего времени сна. Это означает, что если человек спит 8 часов, то около полутора-двух часов за ночь ему снятся сны. Этого вполне достаточно, чтобы пережить все мыслимые и немыслимые сновидения. Честно говоря, я не встречал информации о том, что быстрые сны могут негативно сказаться на других стадиях сна и привести к нарушениям», — объяснил Бузунов.

Тем не менее может возникнуть другая, не менее опасная проблема – замещение реальности сном.

«Хотя такие пациенты приходят ко мне нечасто — примерно раз в год или раз в два года, — иногда у них происходит замещение реальности этими снами. Представьте себе, что во сне ты можешь быть кем угодно: героем, любовником, миллионером, космонавтом, президентом — воителем мира. А днем он всего лишь охранник в магазине или клерк. Те, кто часто входит в такие состояния, не тренируются, — это происходит естественным образом. Они не прилагают никаких усилий, но с ранних лет им снятся такие сны. И вот в чем беда: его начинает интересовать не реальная жизнь, а эти сны. Для него они становятся более значимыми, чем реальная жизнь», — объяснил Бузунов.

По его словам, возникает дилемма. С одной стороны, как отучить человека от сновидений? Тем более, когда они ему доставляют удовольствие – не ухудшит ли это его состояние? С другой стороны, если человека перестала интересовать жизнь, — это уже проблема.

«Возможно, им стоит их реже практиковать, но я, как сомнолог, считаю, что в этом случае лучше обратиться к психологам или психиатрам. Потому что осознанные сны не являются сами по себе патологией сна», — считает Бузунов.

При этом врач-психиатр Мирзабекян отмечает, что осознанные сновидения могут помочь человеку преодолеть свои беспокойства и страхи, и в целом положительно сказаться на его состоянии. Такого же мнения придерживается и психолог, декан факультета «Экстремальная психология» МГППУ Дмитрий Деулин.

«Осознание содержания своего сновидения предоставляет возможность осмысления психических переживаний человеком и поиска путей решения сложных проблем. В некоторых статьях вводится термин «переписанный» сон, когда в условиях сновидения появляется возможность редакции его содержания. Данное явление возможно формирует способность через редактирования сна решать свои реальные психологические затруднения, ведь наше сновидение, есть не что иное, как рефлексия ранее пережитых событий, но в более символической форме», — отметил Деулин.