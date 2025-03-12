Диетолог предупредила об опасности любимого многими фрукта

Ананас не стоит есть на голодный желудок, поскольку из-за содержащейся в нем кислоты он оказывает раздражающий эффект. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

«Ананас лучше есть с куском мяса. Не зря рекомендуют мариновать шашлык иногда не в уксусе, а именно в кислых фруктах. Там есть обжигающая кислота, которую нельзя употреблять на голодный желудок», — сказала специалист.

Она посоветовала не употреблять ананасы людям, страдающим болезнями желудочно-кишечного тракта. Беременным женщинам, по ее словам, также не стоит увлекаться этим фруктом.

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