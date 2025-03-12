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Диетолог предупредила об опасности любимого многими фрукта

Врач Соломатина: ананас может навредить желудку
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Yaroslav Astakhov/Shutterstock/FOTODOM

Ананас не стоит есть на голодный желудок, поскольку из-за содержащейся в нем кислоты он оказывает раздражающий эффект. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

«Ананас лучше есть с куском мяса. Не зря рекомендуют мариновать шашлык иногда не в уксусе, а именно в кислых фруктах. Там есть обжигающая кислота, которую нельзя употреблять на голодный желудок», — сказала специалист.

Она посоветовала не употреблять ананасы людям, страдающим болезнями желудочно-кишечного тракта. Беременным женщинам, по ее словам, также не стоит увлекаться этим фруктом.

Сервис доставки из магазинов и ресторанов Купер до этого назвал топ-5 самых популярных экзотических фруктов у россиян.

Аналитики выяснили, что лидером стал манго: за 2024 год и январь 2025-го его заказывали чаще всего. Также в ТОП-5 вошли питахайя (драгон фрукт), личи, кокос и физалис.

Ранее садоводы рассказали, какие фрукты можно вырастить в помещении.

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