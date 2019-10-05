Дружил с Толстым, писал Гитлеру: как Махатма Ганди изменил мир

На неделе торжеств в честь 150-летия основателя независимой Индии Махатмы Ганди разгорелся скандал: издание India Today со ссылкой на местные власти сообщило о краже его праха из мемориала в штате Мадхья-Прадеш. Однако оказалось, что информация о пропаже была неправдой, поскольку останки Ганди никогда не хранились в этом музее.

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Однако неизвестные осквернили монумент и нацарапали зеленой краской слово «предатель» на фотографиях лидера индийской независимости. Это может быть делом рук последователей националиста Натхурама Годзе — убийцы Ганди.

2 октября Махатме Ганди исполнилось бы 150 лет. Пока лидеры во всем мире пытаются приспособить цитаты и политику ненасилия Ганди для своих целей, слова, некогда сказанные президентом России Владимиром Путиным об этом историческом деятеле, по-прежнему актуальны.

«После смерти Махатмы Ганди поговорить не с кем», — Путин в 2007 году заложил в эту фразу определенную иронию,

однако не без доли правды.

Мудрые глаза, национальная одежда, круглые очки, палка в руке — таким Ганди привыкли видеть на многочисленных изображениях в книгах и на черно-белых фото. Однако молодым он выглядел совсем иначе — в модном сюртуке, украшенном воротником-стоечкой. Такую одежду Ганди носил во времена жизни в Южной Африке, куда он приехал после того, как получил образование в Лондоне. В этой стране он активно занимался помощью индийцам, основал для них коммуну и начал вести переписку со Львом Толстым.

Привлеченный идеями русского писателя о непротивлении злу насилием, а также его знаменитым «Письмом к индусу», Ганди превратил идеи классика в политическое учение.

Вернувшись в Индию, с помощью своих сторонников Ганди начал пассивное сопротивление британскому колониальному владычеству. Отвергая вооруженную борьбу, Ганди призывал граждан к бойкоту британских товаров и отказу посещать британские учреждения.

В 1930 году он предложил своим сторонникам, число которых к тому времени составляло уже сотни тысяч, перестать покупать соль у англичан в связи с высокими налогами. Так начался Соляной поход, во время которого его участники демонстративно выпаривали морскую соль. Акция сыграла серьезную роль в борьбе против британских властей, которые видели, что популярность Ганди растет. В мае 1930 года британские власти арестовали его, и борец с короной провел несколько месяцев в тюрьме.

В знак протеста сторонники политика организовали многотысячные демонстрации против властей, которые жестоко разгонялись полицией. Однако сопротивление продолжалось, и вице-король Индии лорд Ирвин был вынужден пойти на уступки. Пройдет еще много лет, но движение Ганди принесет свои плоды и англичане в 1947 году окончательно уйдут из Индии.

Силой Ганди заключалась в том, что он был готов вести диалог даже с самыми одиозными мировыми политиками. В 1938 году он обратился с письмом к лидеру нацистов Адольфу Гитлеру. Письмо было написано в июне 1939 года, уже произошел Мюнхенский сговор и оккупация нацистами Чехословакии, но до начала Второй мировой войны оставалась еще пара месяцев.

К человеку, который вот-вот развяжет мировую войну, Ганди обращается «друг». Письмо было оставлено без ответа, и лидер индийского сопротивления написал еще одно уже в 1940-м году.

«У меня нет врагов. В последние 33 года делом моей жизни было заручиться дружбой всего человечества, относясь по-дружески ко всем людям вне зависимости от расы, цвета кожи или вероисповедания. Мы не сомневаемся в Вашем мужестве и в том, что Вы преданы своему отечеству, также мы не верим в то, что Вы представляете из себя чудовище, каким рисуют Вас Ваши оппоненты», — указывал Ганди, которого за это обращение часто критикуют.

Справедливости ради стоит отметить, что в то время, когда писалось письмо, мир еще не знал о страшных преступлениях нацистского режима. При этом концовка документа оказалась пророческой: «Метод ненасилия способен нанести поражение союзу всех самых ожесточенных сил в этом мире. Если не британцы, то другая держава, вне сомнений, победит Вас Вашим же оружием. Вы не оставите своему народу наследия, которым он мог бы гордиться».

Ганди в Госдуме

В конце января 1948 года Ганди был убит индуистскими экстремистами. И несмотря на почитание политика в Индии, неприязнь к его фигуре среди радикальных кругов сохраняется.

«Националистические идеологи Индии правого толка уже давно имеют двойственное отношение к Ганди. Некоторые рассматривают его преданность ненасилию как форму слабости или считают, что он предал дело индусов своей поддержкой религиозного плюрализма», — пишет The Washington Post.

Однако для миллионов людей в мире Ганди по-прежнему уважаемая личность.

Ганди вдохновил многих мировых лидеров, в том числе Мартина Лютера Кинга-младшего, Нельсона Манделу и бывшего президента США Барака Обаму. В своем эссе, посвященном академику Андрею Сахарову, писатель и политик Эдуард Лимонов отмечал, что в ученом были «элементы Ганди».

Ненасильственные методы сопротивления Ганди, как и слова в письме Толстому, по-прежнему выглядят актуальными.

«Борьба еще продолжается и неизвестно когда закончится, но она показала, что пассивное сопротивление может и должно победить там, где грубое насилие бессмысленно», — писал Ганди Толстому в 1909 году.

Они никогда не встречались, но, как отметил посол Индии в России Бала Венкатеш Варма, Толстой оказал серьезное влияние на индийского друга по переписке.

«Эта дружба повлияла на ход событий не только в Индии, но и во всем мире. Она также стала символом дружбы великих народов Индии и России», — сказал посол.

Эти слова индийский дипломат произнес на открытии в Госдуме России выставки, посвященной Ганди и Толстому. На церемонии лидеры политических партий вспоминали наследие Ганди, приспосабливая их каждый к своей повестке.

«Хорошо бы, чтобы идеи Махатмы Ганди вошли в школьные учебники», — пожелал Владимир Жириновский, отметив, что главное в них «отвращение к любому насилию».

Глава фракции «Единой России» Сергей Неверов напомнил изречение Ганди, который ездил в поездах третьего класса, так как не было четвертого. Правда, призывать последовать примеру индийца коллег-депутатов единоросс не стал.

Депутат от КПРФ Николай Коломейцев подчеркнул связь Ганди с идеями Владимира Ленина, указав, что его наследие поможет в борьбе с «политической жандармерией».

В свою очередь, спецпредставитель президента по культуре Михаил Швыдкой считает, что Ганди провозглашал главенство духовных ценностей над материальными: «Сегодня счастливый день, когда мы можем говорить об этом в стенах Госдумы Российской Федерации».