В Смоленской области школы перешли на дистант после атаки БПЛА на регион

Губернатор Анохин: после атаки дронов школы переведены на дистант
taka1022/Shutterstock/FOTODOM

В Смоленской области после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) школы перевели на дистант. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Василий Анохин.

«В целях обеспечения безопасности школы переведены сегодня на дистанционный режим. Занятия в детсадах отменены», — написал он.

После атаки ВСУ на предприятие по добыче удобрений ПАО «Дорогобуж» в регионе не выжили четыре человека, еще десять получили ранения.

В ночь на 25 февраля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 69 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. По данным министерства обороны страны, украинские военные использовали для атак БПЛА самолетного типа. Больше всего воздушных целей — 24 — нейтрализовали в Брянской области. В Крыму сбили 18 беспилотников, в Смоленской области — 14, в Орловской и Тульской областях — по три. Еще три летательных аппарата ликвидировали над акваторией Черного моря, по одному — в столичном регионе, Белгородской, Курской и Калужской областях.

Ранее в Севастополе в результате многочасового ночного налета БПЛА не выжил мужчина.

 
