После налета дронов в Татарстане загорелась промзона

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью ликвидировали украинские беспилотники над Альметьевским районом Татарстана. В результате падения обломков БПЛА на территории промышленной зоны в Альметьевске возникло локальное возгорание, сообщили в пресс-службе администрации Альметьевска.

По ее информации, в настоящее время сотрудники экстренных служб работают на ликвидацией последствий.

«Ситуация находится под контролем, прямых угроз для жителей района нет», – заявили в пресс-службе.

Там отметили, что никто не пострадал.

Незадолго до этого сообщалось, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали город Альметьевск в Татарстане. По словам местных жителей, над городом раздались пять-семь громких взрывов, первый из которых прозвучал после 04:00 мск. В небе над Альметьевском были видны вспышки, после этого поступила информация о возгорании и задымлении в одном из городских районов.

Также стало известно, что в ходе отражения ночной воздушной атаки украинские беспилотники были уничтожены в четырех районах Ростовской области. Средства ПВО сбили БПЛА в Чертковском, Шолоховском, Миллеровском и Белокалитвинском районах.

Ранее в России рассказали о появившихся у ВСУ роях дронов.