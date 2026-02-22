Глава ФСБ предупредил о возмездии за покушение на генерала Алексеева

Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что покушение, совершенное на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, в России не забудут и не простят. Об этом он рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Мы внимательнейшим образом отслеживаем все происходящие вещи. Конечно же, не забудем никогда и не простим», — подчеркнул глава ФСБ.

Он также заявил, что «ответные меры против террористических атак Киева принимаются».

Бортников также отметил, что в расследовании покушения стоят третьи страны, что украинские спецслужбы действуют под кураторством западных спецслужб и что в этом преступлении отчетливо виден британский след. Если появится новая информация, она будет опубликована, добавил глава ФСБ.

Покушение на первого заместителя начальника Главного управления генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено 6 февраля в подъезде его дома, он до сих пор находится в больнице.

Трое участников покушения были установлены. Один из них, стрелявший в офицера, бежал в Дубай, однако 8 февраля сотрудники ФСБ при содействии властей ОАЭ экстрадировали его в Россию. Другого задержали в Москве. Третья пособница скрылась на Украине.

