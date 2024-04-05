На губернатора Мурманской области напали с ножом. Он в реанимации Мурманскому губернатору Чибису провели операцию после ранения ножом

На губернатора Мурманской области Андрея Чибиса неизвестный напал с ножом и ранил его в живот после встречи с избирателями в Апатитах. Главе региона провели операцию, его состояние оценивается врачами как тяжелое, но угрозы жизни нет, сообщила пресс-служба губернатора. Нападавшего задержали на месте, он ранен в ногу. По предварительным данным, это местный житель, ранее привлекавшийся к административной ответственности, но не состоящий в ПНД, хотя в своих первоначальных показаниях он якобы называл мотивом нападения некий «голос в голове».

Вечером в четверг 4 апреля губернатора Мурманской области Андрея Чибиса ранили ножом в живот. Злоумышленник напал на главу региона на выходе из ДК «Строитель» после его встречи с избирателями в Апатитах.

Сразу после нападения Чибис оставался в сознании и смог сам дойти до машины, после чего его доставили в Апатитско-Кировскую больницу, где провели операцию, которая длилась больше часа. Пресс-служба губернатора сообщила, что угрозы его жизни нет. Врач оценил состояние губернатора как тяжелое, но стабильное.

Чибису, «на самом деле, очень сильно повезло, что не задета аорта», сказал главный врач Апатитско-Кировской больницы Юрий Ширяев.

Дальнейшее лечение глава региона будет проходить в реанимации, сейчас он в палате интенсивной терапии.

Глава регионального минздрава Дмитрий Панычев рассказал о состоянии Чибиса: «Состояние тяжелое, стабильное, помощь медицинская в необходимом объеме оказана. Выполнена лапаротомия, ревизия, гемостаз».

«По первоначально полученным данным, после встречи с жителями города Апатиты местный житель напал с ножом на губернатора, причинив ему ранение. В ходе пресечения преступных действий сотрудниками Росгвардии нападавший также был ранен», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Там добавили, что сейчас губернатору и нападавшему оказывается медицинская помощь, «следователи СК работают на месте происшествия, устанавливают и допрашивают очевидцев и свидетелей». «Ведется работа по выяснению причин и мотивов совершенного преступления», — сообщили в СК.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин передал расследование нападения на Андрея Чибиса в центральный аппарат СК.

close 100% murmanskgroup/VK

Что известно о нападавшем

Нападавшего на месте задержали сотрудники Росгвардии. По информации источника «Коммерсанта» в Следственном комитете, это 42-летний местный житель Александр Быданов. Во время задержания его ранили в ногу из пистолета.

По предварительным данным, он сотрудник РЖД, несколько раз привлекался к административной ответственности, в том числе, по информации РИА Новости, за причинение вреда здоровью. Нападавший, предположительно, не состоял на учете в психоневрологическом диспансере , сообщил источник ТАСС в медицинских службах.

Его допрашивают в той же больнице, куда был доставлен губернатор. В качестве мотива он первоначально назвал «голос в голове» .

Следователи могут возбудить дело по ст. 30 и ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Если выяснится, что нападение было связано со служебной деятельностью потерпевшего, то дело возбудят по ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного деятеля).

Чем известен Андрей Чибис

Андрей Чибис родился 19 марта 1979 года в городе Чебоксары Чувашской АССР (сейчас — Чувашская Республика). Учился в Московском университете потребительской кооперации, занимался адвокатской практикой.

В 2004 году он стал советником губернатора Рязанской области, затем работал в администрации президента Чувашии.

С 2006 года перешел в правительство: сначала в проект «Доступное жилье» Минрегионразвития, затем в Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. В 2008-м возглавил совет директоров ОАО «Российские коммунальные системы». В 2011-м стал исполнительным директором созданного при Кремле Института социально-экономических и политических исследований. В 2013-м после преобразования Федерального агентства по строительству в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чибис стал замглавы этого ведомства по ЖКХ.

В 2017–2018 годах принял участие в «школе губернаторов» — проекте РАНХиГС и Кремля по подготовке кадров для назначений на высокие посты.

Врио губернатора Мурманской области он был назначен Владимиром Путиным 21 марта 2019 года. В этом году у него заканчивается срок полномочий, и он может снова переизбраться на пост главы региона.