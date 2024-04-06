«Пройдет следствие — извинюсь». Напавшего на губернатора Чибиса арестовали на два месяца Напавший на губернатора Чибиса заявил о готовности извиниться

Напавший с ножом на губернатора Андрея Чибиса Александр Быданов арестован на два месяца, однако пока останется в больнице из-за ранения при задержании. По словам мужчины, в день нападения он находился на больничном и употреблял сильнодействующие лекарственные препараты, но был трезв, так как не пьет алкоголь. Произошедшее он назвал «стечением обстоятельств» и выразил готовность извиниться перед пострадавшим, но только после завершения следствия.

Александр Быданов, напавший с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, выразил готовность принести свои извинения, как только следствие завершится, сообщило агентство ТАСС.

«Я извинюсь, но пока идет следствие — никаких комментариев. Как пройдет следствие — то будут сразу и извинения, и комментарии», — сказал Быданов перед выездным судебным заседанием, добавив, что сожалеет о совершенном им поступке.

При этом РИА Новости пишет, что мужчина, лежа на больничной койке, сначала ответил отрицательно на вопрос о готовности принести извинения главе региона, однако вскоре передумал и сказал «да, да, да, конечно, сделаю». Он объяснил смену мнения тем, что не сразу расслышал вопрос.

Дело о нападении на Чибиса рассматривает Апатитский городской суд. На выездном заседании он избрал Быданову меру пресечения — его арестовали на два месяца. Заседание прошло в закрытом режиме в палате Апатитско-Кировской городской больницы, где находится подсудимый — напавшего на губернатора ранили при задержании. По словам главного врача больницы Юрия Ширяева, Быданов еще на некоторое время останется в медицинском учреждении — он будет содержаться в одноместной палате под охраной. Состояние мужчины Ширяев оценил как стабильное.

Как отметил Быданов, в день нападения на мурманского губернатора он был на больничном и посещал зубного врача. Также, по его словам, он употреблял в тот день сильнодействующие препараты, не уточнив, какие именно.

«Я был на больничном. Спина болит, грыжа у меня, принимал лекарства, какие — не знаю, врач прописал. До этого [нападения] был у зубного», — рассказал мужчина.

«На дело», по его словам, он отправился трезвым, и в принципе не пьет вообще. На вопрос о наличии семьи Быданов ответил, что жены у него нет, но есть дети. Всю свою жизнь он прожил в Апатитах, работает на железной дороге.

Он назвал произошедшее «стечением обстоятельств». Также мужчина отрицательно ответил на вопрос о «голосах в голове».

Нападение на губернатора

42-летний мужчина напал на губернатора Чибиса в четверг, 4 апреля. По версии следствия, злоумышленник дождался, когда губернатор закончит прием граждан в городском Дворце культуры города Апатиты, ударил его ножом в живот и попытался скрыться. Сбежать у него не получилось, его задержал сотрудник Росгвардии, ранив из табельного оружия. Нападавшему оказали скорую медицинскую помощь. Губернатору провели операцию, он пришел в сознание. Однако, по данным областного Минздрава, глава региона остается в тяжелом состоянии в одной из палат интенсивной терапии клинической областной больницы.

Как уточнили в СК, ранее задержанного уже привлекали к ответственности за причинение легкого вреда здоровью. Тогда он ударил человека ножом на почве личных неприязненных отношений. Нападение на чиновника мужчина, по предварительным данным, совершил по аналогичной причине. В тот раз ему удалось избежать наказания, так как уголовное разбирательство, начатое в его отношении, в конце концов было прекращено.

Нынешнее дело рассматривают по статье о покушении в связи с осуществлением служебной деятельности. Максимальное наказание — 20 лет лишения свободы. Сотрудники правоохранительных органов в рамках следствия изучат круг общения напавшего, содержимое его мобильного телефона и принадлежащих ему электронных носителей. Также мужчине предстоит пройти психиатрическую судебную экспертизу.

Мать напавшего Татьяна Быданова рассказала kp.ru, что нападение ее сына на губернатора не было заказным. По ее словам, она общалась с сыном в день нападения на губернатора. Женщина отметила, что пытается понять мотивы сына и добавила, что не верит в то, что ему мог кто-то внушить мысль о нападении.