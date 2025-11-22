В Самарской области два человека погибли в результате атаки ВСУ

Федорищев: в ходе атаки БПЛА в Сызрани Самарской области погибли два человека

В Сызрани Самарской области в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли два человека. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на своей странице в мессенджере Max.

По его словам, еще два человека пострадали. Им оказывается медицинская помощь.

«Совершена вражеская атака БПЛА на промышленные предприятия Самарской области. Целями врага стали объекты топливно-энергетического комплекса. Силами ПВО атака была отражена», — заявил глава региона.

Федорищев выразил соболезнования в связи с трагедией.

До этого в сводке Министерства обороны России говорилось, что за прошедшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 69 украинских беспилотников над несколькими регионами страны. Над Самарской областью было ликвидировано по 15 БПЛА.

В ночь на 22 ноября в ведомстве сообщали, что российские силы ПВО с 20:00 до 24:00 часов сбили четыре беспилотника над территорией РФ. По информации ведомства, речь идет о беспилотниках самолетного типа. Летательные аппараты были уничтожены над Ростовской областью и Крымом.

Ранее в Белгородской области супружеская пара погибла из-за удара ВСУ.