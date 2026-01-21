«Не расходитесь, хороните этого»: якутской семье вместо тела родственника выдали другое

В Якутии морг выдал семье тело незнакомого мужчины вместо их родственника. Об этом сообщает Sakhaday.ru.

Инцидент произошел в январе после смерти мужчины в Алданском районе. Его тело было доставлено в морг Алданской ЦРБ, а затем отправлено в Якутск, чтобы родственники могли попрощаться и кремировать его.

Однако в ритуальном зале члены семьи усопшего обнаружили в гробу тело другого человека — иного возраста, национальности и без татуировок, которые были у из родственника. Сотрудница морга предположила, что путаницу тел допустил водитель. По словам звонивших, женщина разговаривала грубо.

«Не расходитесь, хороните этого», — заявила сотрудница морга, рассказали родственники мужчины.

В результате многократных обращений тело родственника было найдено в Алданском морге и доставлено в Якутск на день позже. Семья направила заявление в региональную прокуратуру с просьбой провести проверку.

Ранее в морге Новосибирска перепутали тела женщин и отправили одну из них на прощение к другой семье.