В морге перепутали тела женщин и отправили одну из них на прощение к другой семье

КП: в Новосибирске перепутали тела умерших женщин
Семья и близкие женщины из Новосибирска не смогли вовремя проститься с ней из-за путаницы с телами. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, в день прощания катафалк ритуальщиков приехал в морг судмедэкспертов, чтобы забрать умершую, однако там им заявили, что тела нет. Спустя непродолжительное время выяснилось, что тело выдали другой бригаде.

«При этом времени на разбирательства практически не было. Уже через 30 минут должно было начаться прощание: зал был забронирован, все заранее согласовано с родственниками», – сообщается в публикации.

Специалисты связались со вторыми ритуальщиками, которые доставили женщину назад, в морг.

Из-за сложившейся ситуации первая бригада не смогла подготовить все необходимое для прощания. Это привело к почти двухчасовому ожиданию. Все это время близкие и гости церемонии были вынуждены стоять на холоде.

Руководство областного бюро судебно-медицинской экспертизы подтвердило, что причиной произошедшего стала халатность их сотрудников.

На данный момент проверку проводят специалисты прокуратуры.

Ранее в Башкирии сотрудники морга перепутали тела умерших и отдали хоронить чужим семьям.

