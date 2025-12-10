На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Нигерии нашли место деятельности «черных трансплантологов» с сотней трупов

Daily Mail: в отеле Нигерии нашли сотни трупов с признаками изъятия органов
true
true
true
close
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

В Нигерии полицейские, представители минздрава и властей округа Нгор-Окпала нашли на территории частного отеля помещение, где проводилась незаконная трансплантация органов. Об этом сообщает Daily Mail.

В ходе рейда в частном отеле и прилегающем к нему морге были обнаружены сотни тел в различной стадии разложения. По словам представителя полиции Генри Окойе, трупы хранились в антисанитарных условиях, а характер повреждений вызвал у следователей серьезные подозрения о деятельности торговцев органами.

Оба здания, принадлежащие разыскиваемому подозреваемому, были опечатаны. По предварительным данным, он предоставлял их для деятельности «черных трансплантологов». В доме подозреваемого провели обыск и изъяли улики.

В середине октября стало известно, что бывшая участница шоу «Голос» в Белоруссии 27-летняя Вера Кравцова погибла в Мьянме после попадания в трудовое рабство: девушку убили, тело продали на органы, останки кремировали. Известно, что она добровольно отправилась в Таиланд, поверив в предложение о работе моделью.

Ранее в МИД РФ заявили, что на Украине расцвела «черная трансплантология».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Виктор Корнеплод, Анастасия Землеройка и весь их пантеон: что это за мемы и что они означают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами