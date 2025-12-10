В Нигерии нашли место деятельности «черных трансплантологов» с сотней трупов

В Нигерии полицейские, представители минздрава и властей округа Нгор-Окпала нашли на территории частного отеля помещение, где проводилась незаконная трансплантация органов. Об этом сообщает Daily Mail.

В ходе рейда в частном отеле и прилегающем к нему морге были обнаружены сотни тел в различной стадии разложения. По словам представителя полиции Генри Окойе, трупы хранились в антисанитарных условиях, а характер повреждений вызвал у следователей серьезные подозрения о деятельности торговцев органами.

Оба здания, принадлежащие разыскиваемому подозреваемому, были опечатаны. По предварительным данным, он предоставлял их для деятельности «черных трансплантологов». В доме подозреваемого провели обыск и изъяли улики.

В середине октября стало известно, что бывшая участница шоу «Голос» в Белоруссии 27-летняя Вера Кравцова погибла в Мьянме после попадания в трудовое рабство: девушку убили, тело продали на органы, останки кремировали. Известно, что она добровольно отправилась в Таиланд, поверив в предложение о работе моделью.

Ранее в МИД РФ заявили, что на Украине расцвела «черная трансплантология».