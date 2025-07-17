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Москвичи устроили жесткую драку на дороге на фоне Кремля, и это попало на видео

SHOT: жесткую драку на фоне Кремля устроили двое водителей в самом центре Москвы
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В Москве водители подрались на проезжей части на фоне Кремля. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Водитель BMW и Mercedes не вынесли столичных пробок и схлестнулись прямо на дороге возле гостиницы «Метрополь» на Театральном проезде. В ход пошли ММАшные прогибы через бедро и удушающие. Мужиков «остудил» другой участник движения», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как двое мужчин бьют друг друга на проезжей части, при этом один из водителей пытается остановить драку. На записи также слышно, как автомобилисты сигналят нарушителям.

До этого в Санкт-Петербурге мужчины устроили драку со стрельбой на проезжей части.

«Драка с голливудскими спецэффектами произошла в Выборгском районе. Две компании молодых людей устроили «фееричную» потасовку возле дома 140 по проспекту Энгельса. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и ЛО, все началось со словесного конфликта накануне вечером», — говорится в публикации.

Ранее движение в Подмосковье парализовало из-за жесткого ДТП с фурами.

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