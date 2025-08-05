Видео: в Екатеринбурге женщина избила водителя в момент жесткой драки на дороге

В Екатеринбурге водитель автомобиля и мотоцикла подрались на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«Противостояние мотоциклиста и автомобилиста на Народной Воли в Екатеринбурге. Остановить драку помогла женщина — просто прописала байкеру несколько мощных ударов по спине», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как два человека дерутся на проезжей части. Во время конфликта к ним подходит женщина и несколько раз ударяет одного из мужчин по спине. На записи также заметно, что из-за конфликтующих остановилось движение транспорта.

До этого сообщалось, что в Челябинске несколько мужчин избили водителя на проезжей части.

«Мою машину поджали сзади другой. Из нее вышли трое неизвестных мне лиц. Двое из них начали удерживать меня за руки, не давая защищаться, а третий стал наносить удары по лицу, голове, спине, шее и рукам. Затем те двое, державшие меня, также присоединились к избиению», — рассказал челябинец.

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