Водитель с поддельными правами устроил драку с гаишниками в Москве

В Москве ДПС со второй попытки задержала водителя с поддельными правами

В Москве водитель с поддельными правами оказал сопротивление сотрудникам ДПС при задержании. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«История началась 1 ноября, когда сотрудники ДПС остановили Mercedes на Площади Победы. Водитель представился Русланом Джаубаевым, показал права на телефоне и скрылся во время проверки», — отмечается в публикации.

Полицейские выяснили, что водителя неоднократно лишали водительских прав на 46 месяцев. Его Mercedes остановили вновь 4 ноября на Волоколамском шоссе. Водитель предъявил поддельное удостоверение, а также сопротивлялся полицейским. Для его задержания пришлось применить физическую силу. Задержанному грозит уголовное дело по статье об использовании поддельных документов.

