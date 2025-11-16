На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Водитель с поддельными правами устроил драку с гаишниками в Москве

В Москве ДПС со второй попытки задержала водителя с поддельными правами
true
true
true
close
forden/Shutterstock/FOTODOM

В Москве водитель с поддельными правами оказал сопротивление сотрудникам ДПС при задержании. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«История началась 1 ноября, когда сотрудники ДПС остановили Mercedes на Площади Победы. Водитель представился Русланом Джаубаевым, показал права на телефоне и скрылся во время проверки», — отмечается в публикации.

Полицейские выяснили, что водителя неоднократно лишали водительских прав на 46 месяцев. Его Mercedes остановили вновь 4 ноября на Волоколамском шоссе. Водитель предъявил поддельное удостоверение, а также сопротивлялся полицейским. Для его задержания пришлось применить физическую силу. Задержанному грозит уголовное дело по статье об использовании поддельных документов.

До этого в Новосибирске мужчина напал на таксиста, оказавшегося везти его внука без детского кресла.

Ранее пассажир украл деньги с карты таксиста под предлогом выбора музыки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами