В России молодоженам хотят вручать инструкцию по подготовке к беременности

В России необходимо для молодых пар разработать инструкцию по подготовке к беременности, которая включала бы в себя подробное описание каждого шага. С такой инициативой депутат МО Петербурга поселок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров обратился в Минздрав РФ, передает RT со ссылкой на копию документа.

Важность предложения автор идеи объяснил тем, что вопрос демографии и повышения рождаемости сегодня является одним из самых актуальных – это требует постоянного введения новых мер поддержки как на федеральном, так и на региональном уровнях. Зачастую такие социальные программы заставляют пары задуматься о деторождении, но при этом далеко не все знают, как подготовиться к беременности и воспитанию здорового ребенка, считает Ветров. В частности, многие молодые люди не знают, какие товары нужно купить заранее, каких врачей посетить, чем важно обеспечить малыша в первые дни жизни, привел он пример.

«Как ни странно, этот ворох вопросов и незнания процесса может затруднить и даже оттолкнуть молодые пары от принятия решения о рождении ребенка», — подчеркнул депутат.

Для помощи таким молодым семьям нужно внедрить инструкцию и вручать ее одновременно со свидетельством о заключении брака или во время прохождения медосмотра. В ней, в частности, должны рассматриваться темы альтернативных способов зачатия, заключил Ветров.

