Психолог предупредила об опасности давления родителей в вопросе создания семьи

Психолог Стригунова: давление родителей может навредить созданию семьи
Shutterstock

Давление родителей в вопросе скорости вступления в брак может навредить семье. Об этом «Москве 24» заявила семейный и детский психолог, писатель Радмила Стригунова, комментируя заявление депутата Госдумы Нины Останиной о том, что родителям 30-летних мужчин и женщин нужно торопить их со вступлением в брак.

Психолог отметила, что в этом случае лучше использовать мягкие наставления и ненавязчивые рекомендации. Если взрослый ребенок одинок, можно аккуратно намекнуть на создание семьи или познакомить с интересным человеком, добавила она.

«Но ни в коем случае не настаивать, не упрекать и не манипулировать. Родители могут играть важную роль в жизни своих детей, но они должны помнить о границах. Решение о вступлении в брак очень личное, оно должно быть принято осознанно и добровольно», — пояснила Стригунова.

Психолог, эксперт в области НЛП, гипнотерапии и когнитивно-поведенческой терапии Сергей Лунюшин до этого говорил, что женщинам важно продолжать работать даже в том случае, если они находятся в браке с обеспеченным мужчиной. По его словам, это поможет им получать социальное общение и реализовать потребность в эмоциональной связи и взаимопонимании.

Ранее в Госдуме нашли пробел в применении закона о запрете склонения к аборту.

