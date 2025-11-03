Потерять работу или стать работающим бедным: кого скоро сократят и почему

Казалось бы, только вчера социальные ведомства и компании по подбору персонала дружно рапортовали об избытке вакансий и недостатке соискателей практически во всех отраслях экономики, как упс — и маятник качнулся в обратную сторону. По прогнозам аналитиков и уже даже по вполне официальным данным сервисов по поиску работы, наступающий 2026 год обещает неприятно удивить всех нас грядущими сокращениями на рынке труда. Да, безработица нам пока не грозит, но уже сейчас соотношение вакансий и резюме на самых больших российских сайтах вакансий изменилось на 180 градусов, и число соискателей стало больше, чем количество предложений.

Во время осеннего бюджетирования многим компаниям пришлось пойти на крайние меры. Про «затягивание поясов» уже кричат буквально из каждого утюга. Все боятся объявленного с 1 января повышения НДС и неизбежного вслед за этим роста цен. Это уже поверх существующей довольно ощутимой инфляции. В соцсетях люди делятся чеками на одни и те же продукты, подорожавшие в полтора-два раза за последние три года.

В общем, вы и сами все это знаете, если хоть что-то покупаете. Не надо быть экономистом или финансовым экспертом для того, чтобы понять: все дорожает, народ начинает экономить, денег становится меньше везде, снова все дорожает и так по кругу.

После снятия первого слоя «жира» — оптимизации рабочих процессов, перехода на более дешевый кофе в офисах, серую туалетную бумагу вместо белой и крашеную селедку вместо лосося — наступает очередь персонала.

«Массовые сокращения россиян начнутся в 2026-м и продолжатся в ближайшие пять-десять лет», такой отрезвляющий прогноз дал для «Газеты.Ru» IT-эксперт и предприниматель Юрий Гизатуллин. Да и не только он. Этот эффект вызван сочетанием факторов — общим замедлением роста экономики, «перегревом», который фиксировали в предыдущие годы, когда зарплаты в некоторых отраслях росли ударными темпами, внедрением роботов и искусственного интеллекта и так далее.

Насчет рекордного роста зарплат я ничего определенного сказать не могу. Нас с коллегами этот «бум» почему-то миновал — только читали о нем в новостях, а вот про роботов и ИИ очень даже соглашусь с экспертом. Даже в районных магазинах эконом-класса продавцов меняют на автоматические кассы, чего уж там говорить о более технологичных отраслях. В метро уже вовсю внедряют поезда без машинистов, банки массово закрывают отделения и уходят в онлайн. Тексты пишут нейросети, врачи тоже скоро не нужны будут.

Уже сейчас придешь на прием — а доктор при тебе в компьютере смотрит, что назначить. Про врачей пока шучу, но в целом тенденция понятна. Скрипач, то есть лишний сотрудник, не нужен. Хорошо еще, если сокращают цивилизованно, с выплатой положенных двух окладов — это, считайте, большая удача. А если ты на договоре или вообще на серой зарплате, то крутись как хочешь — за три дня предупредят и иди дальше. Как говорят в западных фильмах, moving on — только вот в каком направлении и на каких шиши двигаться вперед, не объясняют.

Одна знакомая рассказала, что у них на корпоративном сайте есть специальный раздел с веселым названием «увольнятор» — в нем размещена инструкция, как избавляться от ненужных сотрудников с максимальным удобством для работодателя. Только никто почему-то не говорит о том, что в краткосрочной перспективе эта стратегия работает, а в долгосрочной мы все знаем, чем кончается — скупой платит дважды, как говорится.

Появился и новый термин — работающие бедные. Тенденция такая — чтобы не портить статистику и не плодить безработных, работодатели переводят сотрудников на четырехдневную рабочую неделю, вводят неполный рабочий день, отправляют в неоплачиваемый отпуск и т.д. и т.п.

Получается, ты вроде как и работаешь, но в то же время беден, как церковная мышь. Кому не нравится — может и уволиться, конечно. Многие так и делают, а кому-то просто некуда идти — людям старше 45, например. Делается все это не от хорошей жизни, конечно, но нам с вами от этого точно не легче. Даже бывшие еще недавно высшей кастой айтишники тоже под угрозой. По словам эксперта, бум на срочное импортозамещение в этой области уже пошел на спад, и теперь обычные линейные сотрудники, которые просто пишут коды, уже не так востребованы, как три-четыре года назад. Их, как и кассиров в супермаркете, вполне сможет заменить и уже заменяет искусственный интеллект.

Что же всем нам делать в ожидании этого большого цунами сокращений? Срочно искать подработки, тихую гавань, урезать расходы? Я не аналитик и не эксперт, но верю в старую поговорку: «Надейся на лучшее, но готовься к худшему». Пояс я практически не ношу, живу от зарплаты до зарплаты, поэтому затягивать мне, как и большинству соотечественников, фактически нечего. Речь скорее идет о моральной готовности. Ну и капусту надо научиться квасить наконец: дешево и сердито, витамина С в ней много, опять же ферментированный продукт полезен для кишечника, укрепляет иммунитет — можно экономить на мандаринах и дорогих лекарствах. И да, если будете устраиваться на работу — выбирайте только официальное оформление по ТК: в этом случае даже если и сократят, это не будет так больно.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.