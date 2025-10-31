На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава РКН заявил о сокращении утечек данных в России почти на четверть

Глава РКН Липов: утечек стало меньше, но в сеть попали данные 50 млн россиян
Depositphotos

Роскомнадзор с начала 2025 года зафиксировал 103 случая утечек персональных данных, в результате которых в открытый доступ попали сведения о 50 млн россиян. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Липов, чьи слова приводит РИА Новости.

По словам Липова, число утечек снизилось по сравнению с прошлым годом. В 2024-м было выявлено 135 фактов компрометации данных, при этом в сеть попали 710 млн записей. Руководитель РКН отметил, что сокращение произошло после введения с 31 мая более строгой административной ответственности за нарушения.

Он уточнил, что с января по май 2025 года система Роскомнадзора выявила 6,5 тыс. нарушений порядка сбора данных, а за следующие пять месяцев — 3,5 тыс. По его словам, это прямой эффект от ужесточения требований.

Руководитель ведомства рассказал, что РКН использует автоматизированную систему, которая отслеживает в интернете неправомерные согласия на обработку персональных данных. При обнаружении нарушений сотрудники направляют компаниям предписания для их устранения.

Речь идет о законе, вступившем в силу в мае 2025 года. Поправки к КоАП установили новые размеры штрафов для компаний и предпринимателей за утечки данных. Так, за неуведомление об инциденте предусмотрен штраф от 1 млн до 3 млн рублей, а за саму утечку — от 3 млн до 15 млн рублей в зависимости от масштаба. В случае утечки биометрических данных штраф может достигать 20 млн рублей.

Кроме того, впервые введены оборотные штрафы — до 3% выручки, но не менее 25 млн и не более 500 млн рублей — для компаний, допустивших повторные утечки.

Липов также отметил, что институт согласий на обработку персональных данных в нынешнем виде «устарел». Он предложил перейти к отраслевым стандартам, которые будут определять допустимый объем информации, собираемой организациями.

Ранее у Gmail случилась масштабная утечка паролей.

