«Ванна, умывальник, горшок»: опубликовано одно из последних интервью Добрынина

Народный артист России, композитор Вячеслав Добрынин в одном из последних интервью заявлял о депрессии. Беседу, состоявшуюся после последнего концерта звезды, опубликовало издание mk.ru.

По словам Добрынина, на тот момент в депрессии он провел около года, и ему ничего не хотелось — ни петь, ни выступать. Новых песен он писать не хотел, поскольку к тому моменту, напоминал композитор, не стало его соавторов-поэтов — Леонида Дербенева, Михаила Танича, Андрея Дементьева, Игоря Шаферана, Михаила Рябинина. Новые авторы ему не нравились.

«Как только скажу правду о новых стихах, в Интернете поднимается шумиха. Я как-то сказал, что молодые авторы — безграмотные, нот не знают и, по сути дела, тупые. Я не хотел никого обидеть. Но на меня все так накинулись!» — вспоминал он.

Добрынин также говорил, что его состояние здоровья позволяет ему задумываться только о бытовых вопросах.

«В общем, мое нынешнее состояние — это ванна, умывальник, горшок и все, что с этим связано. Даже до любви уже не доходит», — констатировал он.

Добрынина не стало 1 октября после трех перенесенных инсультов.

Вячеслав Добрынин — автор хитов «Синий туман» и «Не сыпь мне соль на рану...». Он также написал музыку к песням «Прощай (со всех вокзалов поезда»), «Все, что в жизни есть у меня», «Кто тебе сказал», «На теплоходе музыка играет» и многим другим. Песни на его музыку исполняли Алла Пугачева, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский, Маша Распутина, Лев Лещенко. В 1994 году создал группу «Доктор Шлягер». Сотрудничал с поэтом Леонидом Дербеневым.

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