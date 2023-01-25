Рубеж. Как битва под Воронежем переломила весь ход Великой Отечественной войны

Исследователям и ученым понадобилось 65 лет, чтобы дать должную оценку сражению под Воронежем, только в начале нулевых его начали воспринимать, как одно из главных событий Великой Отечественной войны. Историческая перспектива и рассекречивание секретных архивов сделали свое дело, и в начале 2008 года Воронеж был, наконец, признан городом воинской славы. Что сегодня мы знаем об этой битве – в материале «Газеты.Ru».

Воронежская битва длилась 212 дней. Сражение началось 28 июня 1942 года и завершилось полным освобождением города от фашистов 25 января 1943 года.

Воронеж имел стратегическое значение для обеих армий – здесь располагалось руководство Юго-Западного фронта во главе с маршалом Семеном Тимошенко и находился мощный транспортный узел. В случае захвата города у нацистов появился бы плацдарм для ударов по Москве, Восточной части СССР и регионам Кавказа. Это предопределило ожесточенный характер боев на воронежском рубеже.

Пусть история и не знает сослагательного наклонения, но сегодня понятно, что если бы фашистские войска не задержались под Воронежем, им вероятнее всего удалось взять Сталинград. Напомним, что основные бои там происходили примерно в тот же период – с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. Без воронежского «котла» все могло бы обернуться катастрофой, ведь именно в Сталинграде на тот момент производили танки Т-34, которые были одним из главных козырей СССР в Великой Отечественной войне.

В реальности же армии Паулюса и Гота надолго застряли под Воронежем и оставили там значительную часть своих сил. Войска Вермахта, окружившие Сталинград, были изрядно ослаблены.

212 дней сражения

Активное наступление на Воронеж началось рано утром 28 июня 1942 года: город нещадно бомбили силы Люфтфаффе, гитлеровские передислоцировались сюда со стороны Курска. В тот момент фашистам противостояли всего три стрелковые дивизии, которые понесли огромные потери. Началась ожесточенная битва за Воронеж на переправах через реку Дон.

Затем на помощь сражающимся подоспела 232-я стрелковая дивизия, прибывшая из Алтайского края. Всем бойцам было не больше 20 лет, но их стойкость и мужество, по свидетельству очевидцев, удивляли даже опытных офицеров. Трое суток дивизия сдерживала нацистов на широком фронте, нанося серьезные удары по немецкой армии.

В самом Воронеже многие предприятия продолжали работать несмотря на постоянные бомбежки. Многие жители стали бойцами-добровольцами, чтобы внести свой вклад в освобождение родного города.

Отдельной благодарности заслуживают упорство и самоотверженность 3-й дивизии ПВО, в которой служили девушки-добровольцы. Только за один день 15 июля они полностью уничтожили шесть самолетов Ю-88, шесть артиллерийских орудий и не менее 200 солдат противника. Они вели огонь по складам боеприпасов, укреплениям и скоплениям машин нацистов. Добровольческая дивизия тоже несла потери – геройски погибла в бою воронежская комсомолка Лидия Рябцева, точной очередью сбившая немецкий «юнкерс». Позднее она была посмертно награждена орденом Отечественной войны I степени.

Комиссар Даниил Куцыгин, разведчик батальона народного ополчения Валентин Куколкин и санитарка Анна Скоробогатько сражались на подступах к городу плечом к плечу вместе с советскими солдатами. Позднее в их честь назовут улицы города. Интенсивная городская оборона отбросила немцев на правый берег.

К осени 1942 года, силы Воронежского фронта были перегруппированы, и уже 15 сентября началось контрнаступление. А в декабре стартовала операция «Сатурн»: упустившие момент для отступления фашисты были разгромлены. Красной Армии удалось выбить гитлеровцев из более, чем 200 населенных пунктов Воронежской области.

Во второй половине января 1943 года началась Острогожско-Россошанская операция. Благодаря ей советские войска сумели разгромить итальянские и венгерские формирования. Фашисты бежали, покинув Ольховатку, Россошь, Валуйки, Подгорное и Острогожск. Красноармейцы разгромили целых 15 вражеских дивизий и лишили их доступа к важнейшим транспортным магистралям.

21 января стартовал финальный этап освободительной операции. Воронежско-Касторненским наступлением руководил генерал-майор Иван Черняховский. При артиллерийской поддержке «Катюш» советские солдаты пошли в атаку, и враг был разгромлен. Однако покидая город фашистские захватчики взрывали крупные здания: так город лишился Воронежского университета, обкома партии, дворца пионеров.

Опасаясь окружения нацисты уходили за Дон и уже к 11 часам 25 января были полностью вытеснены из города. С тех пор 25 января считается днем освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Вечная память

В последние годы историкам удалось буквально по дням восстановить события тех лет. Оказалось, что выстроив цепочку котлов под Воронежем, Россошью, Ростовом-на-Дону, советское командование фактически развалило обе группировки нацистской армии. Финалом этой цепочки сражений стало поражение гитлеровских войск под Сталинградом. Командующий нацистской армией Максимилиан Фон Бейх был отстранен от руководства с серьезным понижением.

Сталинградская битва предопределила исход всей Великой Отечественной войны. Но если копать глубже, то окажется, что все началось с Воронежского сражения, именно здесь была заложена основа для победы СССР над фашизмом.