Россияне нашли идеальный детокс: «Не истощает, в отличие от коротких видео»

Литрес: россияне предпочитают читать триллеры и романы в дни цифрового детокса
Depositphotos

Большинство россиян считают, что нужно регулярно проводить дни без интернета и соцсетей. Об этом «Газете.Ru» стало известно благодаря опросу, проведенному сервисом Литрес и сетью магазинов «Читай‑город».

По данным исследования, 76% опрошенных устали от постоянного потока информации. При этом чуть больше половины (53%) хотя бы раз устраивали цифровой детокс, отказавшись от интернета и соцсетей на сутки.

В такие дни, как показывает опрос, 35% людей предпочитают одиночество. Еще 23% обращаются к книгам — читают или слушают их. 15% занимаются любимым хобби, а 13% проводят время с семьей и друзьями.

Большая часть респондентов в дни цифрового детокса выбирают объемные произведения, требующие концентрации. Среди жанров лидирует триллер (28%), за ним следуют длинные сложные романы (26%) и легкие романтические истории (24%).

Нон-фикшн-редактор группы компаний «Литрес» Елена Тарасова объяснила, что россияне выбирают книги, которые одновременно держат в напряжении и помогают сосредоточиться.

«Чтение эмоционально не истощает, в отличие от коротких видео. Наоборот, оно способствует восстановлению и лучшему отдыху. Поэтому читатели выбирают этот вид цифрового детокса», — отметила она.

Ранее сообщалось, что праправнук Достоевского назвал писателя первым блогером.

