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В Пензе произошел пожар на предприятии из-за атаки беспилотников ВСУ

Губернатор Мельниченко: в Пензе из-за атаки БПЛА произошел пожар на предприятии
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В Пензе произошел пожар на промышленном предприятии из-за атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«Вновь совершена атака вражеских беспилотников на одно из наших промышленных предприятий. Жертв и разрушений нет», — говорится в сообщении.

По словам Мельниченко, на территории предприятия произошло возгорание. На данный момент губернатор находится на месте происшествия. Экстренные службы города работают на месте инцидента.

Он добавил, что на территории области  действуют временные ограничения мобильного интернета. По его словам, данная мера помогает российским военнослужащим подавлять беспилотники противника.

Мельниченко призвал жителей сохранять спокойствие и не фотографировать места происшествий.

До этого силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов в Волгоградской области. По словам губернатора региона Андрея Бочарова, в результате атаки в Котельниковском районе без газа осталось около 65 частных домов. Специалисты сейчас устраняют последствия.

Ранее после падения дрона загорелась лесопосадка возле трассы М4 «Дон».

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